Epa Colombia estalló nuevamente contra La Jesuu: “Yo te ayudé con tu empresa”

Cuando los internautas pensaron que la polémica había llegado a su final, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, nuevamente volvió a encender el ventilador. En esta oportunidad, sacó a la luz nuevos detalles de lo que ocurrió en la relación de amistad que sostenía con Valentina Ruíz, conocida en redes como La Jesuu.

Y es que la mecha quedó encendida desde el 31 de julio de 2024, cuando la empresaria de keratinas se despachó en contra de Daiky Gamboa al afirmar que fue él quien le robó más de 1.500 millones de pesos a la vallecaucana. Por ese motivo, Ruiz salió en defensa del amigo de Karol G y sostuvo que en ningún momento ha tenido relación económica alguna con él: “¿Cómo así que Daiky me va a robar más de 1.000 millones de pesos ¡Jamás! ¡Ni un solo centavo!”.

Asimismo, Valentina aseguró que las acusaciones de Epa Colombia estaban fundamentadas en suposiciones y no en hechos que recurrieran a la verdad, incluso con documentos de soporte, como lo expresó en un comunicado en sus redes sociales. Sin embargo, nuevamente Barrera Rojas volvió a encender el ventilador con nuevos argumentos en los que afirma que apoyó a La Jesuu con su emprendimiento.

Inicialmente, Epa Colombia aseguró que en redes sociales diferentes personas —incluyendo a LaJesuu— la han llamado “falsa y traicionera” por la relación de amistad que tiene con Yina Calderón e incluso, recordó que la influencer, oriunda del Valle del Cauca, también dijo en el video: “si tú hablabas a las espaldas de Yina, cómo hablarás de mí”. Por lo que estalló contra La Jesuu afirmando que en ningún momento habló de ella, sino que ocurrió todo lo contrario:

“Yo nunca hablé de ti, yo te ayudé a formar tu empresa, porque muchas personas se acercaron a hacerte daño … Yo te ayudé con mis contadores, mis abogados”, expresó la llamada reina de las keratinas. Aseguró que todos los días recibía llamadas de parte de Valentina Ruiz porque no entendía ciertos temas como el IVA, la declaración de renta, entre otras inversiones.

La Jesuu se defendió de los ataques de Epa Colombia en transmisiones en vivo junto a Yina Calderón - crédito La Jesuu / Instagram

Y agregó que en varias ocasiones Ruiz temió por lo que le hicieran por desconocimiento de los procedimientos: “[Me decía] Amiga, yo estoy empezando a tener dinero y yo no quiero tener problemas con la Dian … [Yo le decía] No los vas a tener mientras tú seas legal, ellos te dan la espera porque lo que tú vendas en el 2022 tienes que pagarlo en el 2023 … Tranquila, no te preocupes por nada de eso”.

Estas declaraciones generaron reacciones entre los seguidores de ambas partes, por lo que algunos están de acuerdo con lo expresado por Epa Colombia, mientras que otros tantos respaldan a La Jesuu con comentarios como: “La verdad es que todo el mundo le cayó a la Epa en ese momento y le llegó el turno de defenderse”; “con amigas como Yina y Epa, no quiero tener enemigas, que peligro”; “Dios me libre de una lengua como la de Yina”; “la verdad, le creo a La Jesuu, esa mujer salió aclarando que no se trataba de su expareja, sino que fue un malentendido”, entre otros.

Por ahora se desconoce si Valentina Ruiz se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones de Daneidy Barrera Rojas, por lo que los internautas tendrán que esperar la versión dela vallecaucana. Para algunos usuarios, en esto terminan las relaciones de amistad que se presumen en redes sociales, en futuros enfrentamientos y egos en los que salen señalados unos con otros.