Colombia

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

La asociación asegura que entregó todos los soportes de ejecución y advierte contradicciones en la exigencia de devolución de recursos por más de 20.000 millones

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Billetes colombianos de 50 mil pesos - crédito Juan Páez/Colprensa
Billetes colombianos de 50 mil pesos - crédito Juan Páez/Colprensa

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia) respondió a la controversia por un contrato en disputa con el Ministerio de Ciencia, según información obtenida por Revista Semana, luego de que la entidad gubernamental reclamara la devolución de más de 20.000 millones de pesos.

La organización sostuvo que entregó todos los soportes de ejecución y cuestionó la postura del Ministerio, señalando inconsistencias en el proceso y en la interpretación de la información entregada.

Además, advirtió que los recursos fueron ejecutados bajo lineamientos y avales de la misma entidad estatal, lo que genera dudas sobre el reclamo.

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Recursos para inversión en Educación representan el 39,4% del total ejecutado - crédito Colprensa
Contratos con MinCiencias - crédito Colprensa

Respuesta de AvanCiencia al reclamo

La polémica surgió luego de que el Ministerio de Ciencia solicitara explicaciones sobre la ejecución de un contrato en el que, según la entidad, no existiría evidencia suficiente del uso de los recursos.

Frente a esto, la vocera de AvanCiencia, Saya Garavito, aseguró que la organización sí presentó los informes requeridos y que estos fueron avalados en su momento por instancias técnicas.

“Nosotros aportamos todos los soportes de la ejecución del contrato del cual está hablando el Ministerio. En diciembre certificaron la ejecución que nosotros reportamos en dichos informes, con informes de la supervisión y están dichos informes firmados”, indicó.

De acuerdo con la vocera, los documentos incluyen el detalle de los productos entregados por cada contratista, así como los respectivos vistos buenos técnicos de personal designado por el propio Ministerio.

Según AvanCiencia, cada informe presentado contiene la relación completa de entregables y evidencia técnica que respalda la ejecución del contrato, lo que contradice la versión oficial que cuestiona la existencia de soportes.

Cuestionamientos sobre el manejo del contrato

Uno de los puntos centrales de la controversia radica en la supervisión del contrato y la validación de los pagos realizados durante su ejecución.

Garavito explicó que, aunque la supervisión fue realizada por AvanCiencia, cada desembolso contaba con un aval técnico de funcionarios designados por el Ministerio de Ciencia.

Esto implicaría que las decisiones sobre los pagos no se realizaron de manera unilateral, sino que estuvieron acompañadas por revisiones y aprobaciones institucionales.

“Cada autorización de pago venía con un visto bueno técnico del personal designado por MinCiencia”, afirmó.

En ese contexto, la asociación cuestionó que ahora se ponga en duda la ejecución de los recursos que, según su versión, fueron previamente aprobados por la entidad estatal.

Además, señaló que la información fue entregada no solo al cierre del contrato, sino también de manera periódica en comités técnicos, donde se certificaban los avances del proyecto.

Postura frente a los 20.000 millones y posibles acciones

El reclamo por los más de 20.000 millones de pesos es el punto más crítico del conflicto entre ambas partes, ya que el Ministerio considera que no hay evidencia suficiente del uso de estos recursos.

Sin embargo, AvanCiencia insiste en que cada gasto fue realizado bajo solicitudes o lineamientos del propio Ministerio, lo que, a su juicio, hace incoherente la exigencia de devolución.

Contrato en disputa (Cortesía: Freepik)
Contrato en disputa (Cortesía: Freepik)

“El Ministerio se contradice al pedirnos 20.000 millones de un contrato que ellos mismos avalaron en su ejecución”, sostuvo Garavito.

La vocera también explicó que cada contrato y requerimiento tenía respaldo documental que demostraba que provenía de la entidad estatal, así como autorizaciones para los pagos realizados.

A pesar de la controversia, la organización indicó que no tiene previsto iniciar acciones legales en este momento, y que su intención es culminar y liquidar el contrato en los mejores términos posibles.

No obstante, manifestó su disposición a que los organismos de control revisen toda la documentación del proceso, incluyendo los informes de supervisión y los soportes técnicos.

Finalmente, AvanCiencia expresó preocupación por la forma en que el caso ha sido expuesto públicamente, señalando que se trata de una situación inusual frente a su trayectoria en la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología en el país.

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