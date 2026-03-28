Colombia

Tecnomecánica y RUNT en Colombia: vigencia, costos en 2026 y cómo descargar el certificado

La revisión tecnomecánica es un trámite obligatorio para vehículos y motos en Colombia. Conozca cuánto dura su vigencia, cuánto cuesta en 2026 y el paso a paso para descargar el certificado desde el RUNT

Guardar
El Ministerio de Transporte entregó un documento con modificaciones importantes en la revisión técnico-mecánica para 2025 - crédito CDA
Revisión Tecnomecánica: Además de la inspección técnica, el proceso también permite obtener un certificado digital que se registra automáticamente en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) - crédito CDA

La revisión tecnomecánica es un procedimiento obligatorio en Colombia que busca garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con los estándares ambientales y mecánicos exigidos por la ley, según información obtenida por Caracol Radio. Este control se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados y verifica aspectos como el estado del motor, frenos, emisiones contaminantes y sistemas eléctricos.

Este trámite es uno de los gastos obligatorios que deben asumir los propietarios de carros y motocicletas en el país, junto con otros requisitos como el seguro obligatorio y el pago de impuestos vehiculares. Su objetivo es prevenir accidentes asociados a fallas mecánicas y mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras.

Además de la inspección técnica, el proceso también permite obtener un certificado digital que se registra automáticamente en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), documento que acredita que el vehículo cumple con los requisitos técnicos para circular, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Las tarifas, calculadas en función de la Unidad de Valor Base (UVB), que en 2025 corresponde a $11.552 pesos, varían según el tipo de vehículo, su antigüedad y otras tarifas regulatorias como el IVA, el RUNT y el SICOV-INDRA - crédito CDA
Revisión Tecnomecánica: Este control se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados y verifica aspectos como el estado del motor, frenos, emisiones contaminante - crédito CDA

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La revisión tecnomecánica consiste en una evaluación técnica que verifica el estado mecánico, eléctrico y ambiental de los vehículos que circulan en el país.

Durante la inspección se analizan distintos componentes del vehículo, como el sistema de frenos, la suspensión, la dirección, el sistema eléctrico y los niveles de emisiones contaminantes.

Este procedimiento se realiza exclusivamente en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados por las autoridades de tránsito.

El objetivo principal es garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular y reducir el riesgo de siniestros viales ocasionados por fallas técnicas.

Una vez el vehículo aprueba la revisión, el resultado se registra en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde queda disponible el certificado correspondiente.

Para el año 2026, el costo de este trámite tuvo un incremento cercano al 7 %, según los valores reportados por el sector.

Logo de RUNT en blanco, con una 'R' formada por líneas curvas, sobre fondo azul. Debajo, el texto 'RUNT Registro Único Nacional de Tránsito'
La imagen muestra el logo de RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito, en blanco sobre un fondo azul, simbolizando su identidad institucional - crédito Runt (Runt)

En el caso de las motocicletas, el valor de la revisión tecnomecánica se ubica alrededor de 247.490 pesos.

Para los vehículos particulares livianos, el costo aproximado es de 368.853 pesos, mientras que en el caso de los vehículos pesados las tarifas pueden variar entre 476.201 y 562.800 pesos, dependiendo de la categoría del automotor.

El precio final puede variar ligeramente según el Centro de Diagnóstico Automotriz donde se realice el procedimiento, ya que algunos servicios adicionales pueden estar incluidos dentro del costo.

La vigencia de la revisión tecnomecánica depende del tipo de vehículo y del uso que tenga dentro del sistema de transporte.

En el caso de los vehículos particulares nuevos, la primera revisión debe realizarse cinco años después de la fecha de matrícula.

La Secretaría Distrital de Movilidad amplía horarios de atención los fines de semana para sacar vehículos de los patios - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
Runt: Para los vehículos particulares livianos, el costo aproximado es de 368.853 pesos, mientras que en el caso de los vehículos pesados las tarifas pueden variar entre 476.201 y 562.800 pesos - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

A partir de ese momento, la inspección debe realizarse cada año para mantener vigente el certificado que permite circular legalmente.

Existe una excepción para algunos automóviles matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, los cuales pueden realizar su primera revisión al sexto año.

Para los vehículos de servicio público, las condiciones son diferentes.

En estos casos, la primera revisión tecnomecánica se realiza dos años después de la matrícula del vehículo, y posteriormente debe repetirse cada año.

Las motocicletas también deben cumplir con un esquema similar al de los vehículos de servicio público.

Si la moto es nueva, la primera revisión se realiza dos años después de la matrícula, mientras que las motocicletas usadas deben someterse al proceso anualmente.

Cumplir con estos plazos es fundamental para evitar sanciones económicas y problemas legales durante controles de tránsito.

Además de realizar la revisión, los propietarios de vehículos pueden descargar el certificado correspondiente a través de la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito.

Este documento se genera automáticamente una vez el vehículo aprueba la inspección en el Centro de Diagnóstico Automotriz.

Para consultarlo, los ciudadanos deben ingresar al sitio web oficial del RUNT y realizar la búsqueda utilizando los datos del vehículo.

El proceso para descargar el certificado es relativamente sencillo y puede realizarse en línea.

El primer paso es ingresar a la página oficial del RUNT y ubicar la sección denominada “Nuestros actores”.

Posteriormente, se debe seleccionar la opción “Ciudadanos” dentro del portal.

Una vez allí, el usuario debe dirigirse al apartado “Consulta de vehículos por placa”.

Luego se debe hacer clic en la opción “Ingrese aquí al módulo”, donde se solicitarán los datos del vehículo y del propietario para continuar con la consulta.

Después de completar la información solicitada, el sistema mostrará los registros asociados al vehículo.

En ese listado aparecerá la opción “Certificado de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes”, donde se puede verificar la vigencia del documento.

El certificado más reciente se puede descargar haciendo clic en el ícono correspondiente dentro de la plataforma.

Temas Relacionados

VehículosRevisión Técnico mecánicaSector movilidadColombia-noticias

Más Noticias

Revise de esta forma si su transferencia fue exitosa, pendiente o fallida y qué hacer en cada caso en Nequi

La plataforma permite validar los movimientos ejecutados mediante un sistema que proporciona detalles clave de cada transacción

Revise de esta forma si su transferencia fue exitosa, pendiente o fallida y qué hacer en cada caso en Nequi

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

La asociación asegura que entregó todos los soportes de ejecución y advierte contradicciones en la exigencia de devolución de recursos por más de 20.000 millones

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

Universidades públicas en alerta por ajuste salarial: advierten presión financiera y piden cambios urgentes

El incremento del 7 % fijado por el Gobierno desató preocupación en el sector educativo por su impacto en costos operativos y sostenibilidad de las instituciones

Universidades públicas en alerta por ajuste salarial: advierten presión financiera y piden cambios urgentes

Procuraduría suspende a secretarios de Cali por desacato a tutela en lío del jarillón del río Cauca

Cuatro funcionarios fueron apartados por tres meses tras presunto incumplimiento de orden judicial sobre comunidad en riesgo y obras clave de mitigación en la ciudad

Procuraduría suspende a secretarios de Cali por desacato a tutela en lío del jarillón del río Cauca

“Ojalá siga otro gobierno progresista”: Petro agita debate electoral con discurso en Córdoba

El presidente lanzó un mensaje sobre el futuro político del país en medio de un evento oficial, reavivando cuestionamientos por su participación en la campaña

“Ojalá siga otro gobierno progresista”: Petro agita debate electoral con discurso en Córdoba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Deportes

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar