Tecnomecánica y RUNT en Colombia: vigencia, costos en 2026 y cómo descargar el certificado

Revisión Tecnomecánica: Además de la inspección técnica, el proceso también permite obtener un certificado digital que se registra automáticamente en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) - crédito CDA

La revisión tecnomecánica es un procedimiento obligatorio en Colombia que busca garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con los estándares ambientales y mecánicos exigidos por la ley, según información obtenida por Caracol Radio. Este control se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados y verifica aspectos como el estado del motor, frenos, emisiones contaminantes y sistemas eléctricos.

Este trámite es uno de los gastos obligatorios que deben asumir los propietarios de carros y motocicletas en el país, junto con otros requisitos como el seguro obligatorio y el pago de impuestos vehiculares. Su objetivo es prevenir accidentes asociados a fallas mecánicas y mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras.

Además de la inspección técnica, el proceso también permite obtener un certificado digital que se registra automáticamente en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), documento que acredita que el vehículo cumple con los requisitos técnicos para circular, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Revisión Tecnomecánica: Este control se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados y verifica aspectos como el estado del motor, frenos, emisiones contaminante - crédito CDA

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La revisión tecnomecánica consiste en una evaluación técnica que verifica el estado mecánico, eléctrico y ambiental de los vehículos que circulan en el país.

Durante la inspección se analizan distintos componentes del vehículo, como el sistema de frenos, la suspensión, la dirección, el sistema eléctrico y los niveles de emisiones contaminantes.

Este procedimiento se realiza exclusivamente en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados por las autoridades de tránsito.

El objetivo principal es garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular y reducir el riesgo de siniestros viales ocasionados por fallas técnicas.

Una vez el vehículo aprueba la revisión, el resultado se registra en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), donde queda disponible el certificado correspondiente.

Para el año 2026, el costo de este trámite tuvo un incremento cercano al 7 %, según los valores reportados por el sector.

La imagen muestra el logo de RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito, en blanco sobre un fondo azul, simbolizando su identidad institucional - crédito Runt (Runt)

En el caso de las motocicletas, el valor de la revisión tecnomecánica se ubica alrededor de 247.490 pesos.

Para los vehículos particulares livianos, el costo aproximado es de 368.853 pesos, mientras que en el caso de los vehículos pesados las tarifas pueden variar entre 476.201 y 562.800 pesos, dependiendo de la categoría del automotor.

El precio final puede variar ligeramente según el Centro de Diagnóstico Automotriz donde se realice el procedimiento, ya que algunos servicios adicionales pueden estar incluidos dentro del costo.

La vigencia de la revisión tecnomecánica depende del tipo de vehículo y del uso que tenga dentro del sistema de transporte.

En el caso de los vehículos particulares nuevos, la primera revisión debe realizarse cinco años después de la fecha de matrícula.

Runt: Para los vehículos particulares livianos, el costo aproximado es de 368.853 pesos, mientras que en el caso de los vehículos pesados las tarifas pueden variar entre 476.201 y 562.800 pesos - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

A partir de ese momento, la inspección debe realizarse cada año para mantener vigente el certificado que permite circular legalmente.

Existe una excepción para algunos automóviles matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, los cuales pueden realizar su primera revisión al sexto año.

Para los vehículos de servicio público, las condiciones son diferentes.

En estos casos, la primera revisión tecnomecánica se realiza dos años después de la matrícula del vehículo, y posteriormente debe repetirse cada año.

Las motocicletas también deben cumplir con un esquema similar al de los vehículos de servicio público.

Si la moto es nueva, la primera revisión se realiza dos años después de la matrícula, mientras que las motocicletas usadas deben someterse al proceso anualmente.

Cumplir con estos plazos es fundamental para evitar sanciones económicas y problemas legales durante controles de tránsito.

Además de realizar la revisión, los propietarios de vehículos pueden descargar el certificado correspondiente a través de la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito.

Este documento se genera automáticamente una vez el vehículo aprueba la inspección en el Centro de Diagnóstico Automotriz.

Para consultarlo, los ciudadanos deben ingresar al sitio web oficial del RUNT y realizar la búsqueda utilizando los datos del vehículo.

El proceso para descargar el certificado es relativamente sencillo y puede realizarse en línea.

El primer paso es ingresar a la página oficial del RUNT y ubicar la sección denominada “Nuestros actores”.

Posteriormente, se debe seleccionar la opción “Ciudadanos” dentro del portal.

Una vez allí, el usuario debe dirigirse al apartado “Consulta de vehículos por placa”.

Luego se debe hacer clic en la opción “Ingrese aquí al módulo”, donde se solicitarán los datos del vehículo y del propietario para continuar con la consulta.

Después de completar la información solicitada, el sistema mostrará los registros asociados al vehículo.

En ese listado aparecerá la opción “Certificado de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes”, donde se puede verificar la vigencia del documento.

El certificado más reciente se puede descargar haciendo clic en el ícono correspondiente dentro de la plataforma.