En pleno comienzo de la Semana Santa cerraron la vía Bogotá-Villavicencio: un camión chocó un puente y habilitan rutas alternas

Accidente de un tractocamión en el puente Militar I provoca cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio - crédito Coviandina

La vía Bogotá-Villavicencio permaneció cerrada este sábado debido a un accidente que involucró un tractocamión, informaron las autoridades y la Concesionaria Coviandina.

Según el reporte, el vehículo de carga pesada se salió de la rampa de ingreso al puente Militar I y chocó contra la estructura del puente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido al peso del camión y a las condiciones de la estructura metálica, fue necesario manejar primero la carga antes de retirarlo con grúas. El accidente ocurrió entre los kilómetros 35+000 y 44+700.

Tras el incidente, se instaló señalización preventiva en el sector de Naranjal para advertir a los conductores, mientras la Policía de Tránsito inició el control del tráfico. Durante la atención de la emergencia, se habilitaron pasos alternos entre el kilómetro 35+000 (El Tablón) y el kilómetro 58+000 (Guayabetal).

Las autoridades permanecieron en el lugar supervisando la remoción del vehículo y las labores para restablecer la movilidad.

Asimismo, se realizó un cierre temporal en el kilómetro 74+900, en sentido Villavicencio–Bogotá, con el fin de evitar congestión en el sector de Chirajara y en los túneles de la nueva calzada.

Posteriormente, a las 8:00 a. m., la Policía de Tránsito y Transporte habilitó el paso vehicular en sentido bidireccional entre el peaje de Naranjal y el sector de Guayabetal, tras avanzar en la atención del siniestro vial registrado en el puente Militar I.

Alta movilidad por Semana Santa

El cierre se presenta en un momento de alta demanda en las carreteras del país debido a la Semana Santa de 2026, una de las temporadas con mayor movimiento de viajeros.

Alta congestión vehicular en las principales carreteras del país durante la Semana Santa, una de las temporadas con mayor movilidad - crédito VisualesIA

Según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, se proyecta que más de 2,5 millones de vehículos salgan de la capital durante estos días.

Con corte a las 7:00 p. m. del viernes 27 de marzo, ya se había registrado la salida de 221.851 vehículos, lo que refleja el inicio del éxodo masivo. A esto se suma la operación de la Terminal de Transporte de Bogotá, que espera movilizar a más de 560.000 pasajeros entre el 27 de marzo y el 5 de abril, con un pico previsto para el miércoles 1 de abril, cuando se estima la salida de más de 95.000 personas en cerca de 5.000 despachos.

En cuanto a las medidas de movilidad, Bogotá mantendrá el esquema habitual de pico y placa para los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Cierre temporal en el kilómetro 74+900 de la vía Bogotá-Villavicencio para prevenir congestión en Chirajara - crédito Coviandina

Esto significa que los vehículos particulares deberán cumplir con las restricciones según el último dígito de la placa. Sin embargo, la medida no aplicará el jueves 2 ni el viernes 3 de abril, por tratarse de días festivos.

Otras ciudades han adoptado estrategias diferentes. En Cali, el pico y placa se mantendrá sin cambios durante esos mismos días, acompañado de operativos especiales dentro del llamado Plan Éxodo. En contraste, Medellín decidió suspender la medida entre el 30 de marzo y el 1 de abril, con el fin de facilitar la movilidad durante la temporada.

Autoridades implementan plan especial de movilidad para Semana Santa con controles, restricciones y acompañamiento en las principales vías del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La restricción volverá a regir con normalidad a partir del lunes 6 de abril. Por su parte, Floridablanca optó por levantar el pico y placa durante toda la Semana Santa.

Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que revisen el estado técnico de sus vehículos antes de salir, respeten los límites de velocidad y eviten conductas de riesgo como conducir bajo los efectos del alcohol. También se recomienda adquirir tiquetes en puntos autorizados en caso de usar transporte intermunicipal.

Entre los destinos más frecuentes para esta temporada se encuentran Girardot, Sogamoso, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y Neiva, lo que incrementa la presión sobre los principales corredores viales del país.