Colombia

Se reducen las diferencias entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en la intención de voto para la primera vuelta: esto dice la nueva encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

La candidata del Centro Democrático experimentó un crecimiento de 13 puntos porcentuales en la intención de voto desde enero a marzo de 2026

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda vuelve a liderar en las encuestas de cara a la primera vuelta presidencial —crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Mientras la carrera presidencial se intensifica en Colombia, Iván Cepeda lidera con claridad la intención de voto de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 con un 37,5%, al tiempo que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia compiten en un empate técnico por asegurar el segundo lugar y el acceso a la segunda vuelta.

Los datos revelados por la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica y publicados por El Tiempo, muestran una contienda definida por el crecimiento inédito de algunas candidaturas y el estrechamiento de las diferencias, elementos que redefinen el escenario electoral y anticipan una definición abierta para la primera vuelta.

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Según el informe, Paloma Valencia experimentó un crecimiento de 13 puntos en la intención de voto desde enero, cuando contaba con apenas el 6,9%, hasta alcanzar el 19,9 % en el cierre del 25 de marzo de 2026. Este avance posiciona a Valencia, senadora del Centro Democrático, como la principal rival de De la Espriella —que registra el 20,2%— en la lucha directa por la segunda plaza a definir el 31 de mayo. La diferencia entre ambos candidatos es de solo 0,3 puntos porcentuales, situándolos en un virtual empate técnico.

Cepeda sostiene el liderazgo y enfrenta escenarios competitivos en segunda vuelta

La encuesta, desarrollada entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios, sitúa a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, al frente con un 37,5 % de la intención de voto, junto a su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué. Detrás, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aparecen con el 20,2 %, seguidos muy de cerca por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con el 19,9 %.

Este sondeo también reveló que, a diferencia de mediciones anteriores de Guarumo y Ecoanalítica, Cepeda ya no se impondría categóricamente en todos los escenarios de segunda vuelta. Si la definición se diera entre él y Paloma Valencia, el resultado sería un empate técnico, con Cepeda sumando el 43,3% de los votos frente al 40% de la senadora uribista.

El margen de error declarado es del 2,2%, lo que permite la posibilidad de que los resultados finales inclinen la balanza hacia cualquiera de los dos candidatos. Un 16,7% de los encuestados permanece indeciso y la opción por el voto en blanco retiene una presencia significativa con el 11%.

En otros eventuales escenarios de segunda vuelta, Cepeda mantiene la ventaja. Frente a De la Espriella, reuniría el 44,9% contra un 36,4% de su rival. En un enfrentamiento con Sergio Fajardo, la diferencia sería aún más amplia: un 44,8% para Cepeda y un 28,4% para el exalcalde de Medellín.

La encuesta también destacó el impacto que la reciente consulta primaria tuvo en la composición del electorado. Valencia se impuso en la Gran Consulta por Colombia y obtuvo aproximadamente 3,2 millones de votos de los 5,8 millones obtenidos por la alianza. Este respaldo se tradujo en un aumento marcado de su base electoral, lo que explica el ascenso.

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