“Ojalá siga otro gobierno progresista”: Petro agita debate electoral con discurso en Córdoba

Gustavo Petro - El pronunciamiento se produjo mientras el mandatario hablaba sobre la entrega de tierras y los avances de su Gobierno | crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro expresó su deseo de que el próximo gobierno sea progresista durante un evento público en Córdoba, según información obtenida por Revista Semana, en medio del ambiente preelectoral.

Sus declaraciones generaron controversia al darse en un acto oficial, reavivando el debate sobre la participación en política desde el Ejecutivo.

El pronunciamiento se produjo mientras el mandatario hablaba sobre la entrega de tierras y los avances de su gobierno.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito @infopresidencia/X

Discurso en evento público y mensaje político

Durante una agenda de trabajo en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro participó en un evento en el que sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, escenario en el que también emitió un mensaje que ha generado reacciones en el ámbito político.

En medio de su intervención, el jefe de Estado hizo referencia al futuro del país tras la finalización de su mandato, planteando su expectativa sobre la continuidad de su proyecto político.

“Antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista, que pase de 700 mil a 3 millones de hectáreas”, expresó el mandatario, citado por Revista Semana, al referirse a la política de tierras impulsada por su administración.

El pronunciamiento se dio mientras el presidente hablaba sobre la entrega de tierras al campesinado, uno de los ejes centrales de su gobierno, insistiendo en que estos predios deben quedar en manos de las comunidades rurales.

En ese contexto, Petro también advirtió sobre los riesgos que, según él, implicaría un cambio en la orientación política del país, al recordar experiencias pasadas relacionadas con la gestión del poder.

Advertencias y énfasis en la tierra

Durante su discurso, el mandatario insistió en que la tierra debe permanecer en manos campesinas y expresó preocupación por la posibilidad de que esos avances se reviertan.

“No nos puede pasar una desgracia que el pueblo (...) devuelva el poder a los que quitaron la tierra”, afirmó el presidente, al advertir sobre eventuales escenarios políticos futuros.

El jefe de Estado señaló que uno de los objetivos de su administración ha sido ampliar el acceso a la tierra, destacando la importancia de que esta sea entregada a campesinos para garantizar su uso productivo.

Asimismo, reiteró que cada hectárea adquirida por el Estado debe ser transferida a familias campesinas, como parte de lo que calificó como una transformación estructural en el campo colombiano.

Trabajo agrícola en Colombia - crédito Sergio Acero/Colprensa

El discurso estuvo marcado por un énfasis en la necesidad de acelerar la entrega de tierras antes de que termine su gobierno, en un contexto en el que también hizo referencia a la organización del campesinado como mecanismo para avanzar en ese propósito.

Debate por participación en política

Las declaraciones del presidente han generado controversia en distintos sectores, especialmente por haberse producido en un evento oficial, lo que ha reavivado el debate sobre la participación en política desde el Ejecutivo.

El mensaje se da a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, en un escenario marcado por la polarización y las discusiones sobre el rumbo político del país.

Algunos sectores han cuestionado que este tipo de pronunciamientos puedan interpretarse como una toma de posición frente al proceso electoral, mientras que otros consideran que se trata de una defensa del proyecto político del gobierno.

El tema cobra relevancia en medio de otros debates recientes sobre el papel del presidente en la campaña, así como por investigaciones y revisiones que han surgido en torno a sus intervenciones públicas.

Mientras tanto, el discurso en Córdoba se suma a una serie de pronunciamientos en los que el mandatario ha insistido en la continuidad de su modelo de gobierno, en medio de un panorama electoral que continúa en desarrollo.

La discusión sobre los límites entre la gestión gubernamental y la participación política sigue abierta, en un contexto en el que cada declaración adquiere mayor impacto a medida que se acercan las elecciones presidenciales.