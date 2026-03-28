Universidades públicas en alerta por ajuste salarial: advierten presión financiera y piden cambios urgentes

Universidad Nacional de Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) advirtió que el aumento salarial del 7 % decretado por el Gobierno podría generar un desequilibrio financiero en las universidades públicas, según información obtenida por Revista Semana, en medio de un contexto de crecientes costos operativos.

El gremio aseguró que el ajuste resulta insuficiente frente al incremento del salario mínimo y otros gastos estructurales, lo que pondría presión sobre la sostenibilidad del sistema educativo en el país.

Además, la organización solicitó una revisión urgente del modelo de financiación para evitar afectaciones en la calidad, cobertura y estabilidad del sector.

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Desbalance entre ingresos y costos operativos

La discusión se originó tras la expedición del decreto que establece un incremento del 7 % para docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones públicas en 2026, una medida que responde a acuerdos derivados de la negociación estatal.

Sin embargo, desde ACIET se planteó que este ajuste no logra compensar las presiones reales que enfrentan las universidades, especialmente en un entorno económico marcado por incrementos significativos en diferentes variables.

De acuerdo con el análisis del gremio, mientras los ingresos de las instituciones crecen a un ritmo cercano al 7 %, los gastos asociados a operación, nómina, servicios y mantenimiento presentan aumentos superiores, lo que genera un desbalance estructural.

Mientras los ingresos de las instituciones crecen a un ritmo cercano al 7 %, los gastos asociados a operación, nómina, servicios y mantenimiento presentan aumentos superiores- crédito VisualesIA

Este panorama se agrava al comparar el ajuste salarial con el aumento del salario mínimo, que se ubicó en 23,7 %, además de la inflación acumulada y el alza generalizada en los costos operativos, factores que inciden directamente en la sostenibilidad financiera de las entidades.

Desde la perspectiva de ACIET, esta brecha implica que las universidades deben asumir mayores cargas sin contar con recursos adicionales suficientes, lo que podría traducirse en dificultades para cumplir con sus funciones misionales.

Impacto en la sostenibilidad del sistema educativo

El gremio advirtió que este escenario podría afectar múltiples dimensiones del sistema de educación superior, especialmente en lo relacionado con la estabilidad laboral y la competitividad.

Según el director ejecutivo de ACIET, Lorenzo Portocarrero Sierra, la situación representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de varias instituciones, que deben responder simultáneamente a mayores exigencias en calidad, cobertura y transformación tecnológica.

El análisis también señala que la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los docentes puede limitar la capacidad del sistema para atraer y retener talento, un aspecto clave para el desarrollo académico y la calidad educativa.

En este contexto, las universidades podrían enfrentar dificultades para mantener estándares adecuados en sus programas, así como para responder a las demandas de formación en un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Además, el aumento de los costos operativos sin un ajuste proporcional en los ingresos podría obligar a las instituciones a replantear sus estrategias financieras, lo que tendría implicaciones en su funcionamiento cotidiano.

Llamado a reformar el modelo de financiación

Ante este panorama, ACIET hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar de manera integral el modelo de financiación de la educación superior en Colombia.

La organización planteó la necesidad de estructurar un mecanismo que permita equilibrar los ingresos y los gastos de las instituciones, con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

El gremio insistió en que las decisiones salariales deben estar alineadas con una política de financiación estructural que tenga en cuenta las realidades operativas del sistema educativo.

Asimismo, destacó que el país requiere un sistema de educación superior sólido, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros, incluyendo la transformación tecnológica y las nuevas exigencias del mercado laboral.

En ese sentido, ACIET reiteró su disposición para participar en espacios de diálogo con el Gobierno, el Congreso y otros actores del sector, con el objetivo de construir soluciones conjuntas que fortalezcan la educación superior como motor de desarrollo económico y social en Colombia.