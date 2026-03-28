Colombia

Procuraduría suspende a secretarios de Cali por desacato a tutela en lío del jarillón del río Cauca

Cuatro funcionarios fueron apartados por tres meses tras presunto incumplimiento de orden judicial sobre comunidad en riesgo y obras clave de mitigación en la ciudad

Guardar
Más de 101 expertos en normativa electoral y ética pública brindan atención ininterrumpida durante las elecciones legislativas - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por presunto desacato a una tutela - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por presunto desacato a una tutela, según información obtenida por Revista Semana, en un caso que involucra la gestión del riesgo y el jarillón del río Cauca.

La medida disciplinaria se relaciona con el incumplimiento de una orden judicial que exigía el reasentamiento de una comunidad ubicada en zona de alto riesgo, lo que habría generado afectaciones en la protección de sus derechos.

El proceso también impacta obras estratégicas de mitigación de inundaciones en la ciudad, en medio de cuestionamientos por la gestión administrativa.

Hallazgo de tres cuerpos en el río Cauca enciende alarmas sobre disputas económicas y violencia - crédito Mario Fernando Solarte
Río Cauca - crédito Mario Fernando Solarte

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Suspensión de funcionarios y alcance de la medida

La Procuraduría ordenó la suspensión provisional de cuatro altos funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco de una investigación disciplinaria por presunto desacato a un fallo de tutela.

La decisión afecta al secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; a la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; al subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y al director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda.

Edificio Alcaldía de Cali - crédito Alcaldía de Cali
Edificio Alcaldía de Cali - crédito Alcaldía de Cali

La medida tiene efecto inmediato y busca apartar a los funcionarios de sus cargos mientras se desarrollan las etapas del proceso disciplinario, con el fin de evitar posibles interferencias o la reiteración de las conductas investigadas.

De acuerdo con el ente de control, esta decisión responde a criterios preventivos establecidos en la ley, que permiten adoptar este tipo de acciones cuando se considera que la permanencia en el cargo podría afectar el curso de la investigación.

El anuncio se produjo en medio de un seguimiento a la gestión de las dependencias encargadas de la planificación territorial, la vivienda y la atención de emergencias, áreas clave en la administración municipal.

Incumplimiento de tutela y comunidad afectada

El caso tiene su origen en el presunto incumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de la comunidad étnica de Playa Renaciente, asentada en una zona considerada de alto riesgo.

Según la Procuraduría, las autoridades distritales habrían omitido la orden judicial que exigía el reasentamiento inmediato de esta población, lo que generó un escenario de vulnerabilidad para sus habitantes.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación - crédito Procuraduría General de la Nación

El ente de control investiga una posible falta de gestión administrativa para garantizar la disponibilidad de suelo y ejecutar el traslado de las familias, lo que habría derivado en la desprotección de su vida e integridad física.

El expediente también señala una aparente parálisis normativa por parte de las secretarías involucradas, lo que habría impedido avanzar en las acciones necesarias para cumplir con la orden judicial.

En este contexto, la Procuraduría reiteró que las decisiones de los jueces, especialmente aquellas que buscan proteger a poblaciones vulnerables, deben cumplirse de manera estricta y sin dilaciones por parte de las entidades públicas.

Impacto en el jarillón y obras de mitigación

La situación también ha tenido efectos sobre las obras de mitigación de riesgo en el jarillón del río Cauca, una infraestructura clave para la prevención de inundaciones en Cali.

De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, la falta de un plan efectivo de reubicación habría impedido el desarrollo de trabajos de reforzamiento estructural en el tramo correspondiente a la zona de Playa Renaciente.

Esto generó un impacto directo en la ejecución de proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones, en una ciudad donde el control de este tipo de amenazas es fundamental para la seguridad de la población.

La Procuraduría advirtió que la inacción de los funcionarios pudo haber afectado no solo a la comunidad involucrada, sino también al avance de obras estratégicas para la ciudad.

En ese sentido, la suspensión busca garantizar que el proceso disciplinario avance sin interferencias y que se puedan establecer con claridad las responsabilidades correspondientes.

El caso continuará en investigación mientras se evalúan las actuaciones de los funcionarios y se determina si hubo incumplimientos que deriven en sanciones de fondo, en un escenario que mantiene la atención sobre la gestión pública y la protección de comunidades en riesgo.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónCaliJarillón del río CaucaTutelaColombia -Noticias

Más Noticias

Reviste de esta forma si su transferencia fue exitosa, pendiente o fallida y qué hacer en cada caso en Nequi

La plataforma permite validar los movimientos ejecutados mediante un sistema que proporciona detalles clave de cada transacción

Reviste de esta forma si su transferencia fue exitosa, pendiente o fallida y qué hacer en cada caso en Nequi

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

La asociación asegura que entregó todos los soportes de ejecución y advierte contradicciones en la exigencia de devolución de recursos por más de 20.000 millones

AvanCiencia responde a reclamo millonario y cuestiona al Ministerio de Ciencia por contrato en disputa

Universidades públicas en alerta por ajuste salarial: advierten presión financiera y piden cambios urgentes

El incremento del 7 % fijado por el Gobierno desató preocupación en el sector educativo por su impacto en costos operativos y sostenibilidad de las instituciones

Universidades públicas en alerta por ajuste salarial: advierten presión financiera y piden cambios urgentes

“Ojalá siga otro gobierno progresista”: Petro agita debate electoral con discurso en Córdoba

El presidente lanzó un mensaje sobre el futuro político del país en medio de un evento oficial, reavivando cuestionamientos por su participación en la campaña

“Ojalá siga otro gobierno progresista”: Petro agita debate electoral con discurso en Córdoba

“No es cierto”: Colombia Compra Eficiente desmiente contratos “a dedo” por $31 billones

La entidad respondió a versiones que señalaban millonarios contratos irregulares y aseguró que la información fue sacada de contexto

“No es cierto”: Colombia Compra Eficiente desmiente contratos “a dedo” por $31 billones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Deportes

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar