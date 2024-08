Yina Calderón opinó sobre el prometido de La Segura: “Yo a él no le creo nada”

La DJ opinó sobre relación sentimental de Ignacio Baladan y La Segura - crédito @ignaciobaladan - @yinacalderonoficial/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, lleva dos años de noviazgo con el chef uruguayo Ignacio Baladán y en mayo de 2024 se comprometieron durante un episodio en vivo del reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia.

Su relación ha sido muy sonada en las diferentes plataformas digitales debido a la exposición pública de la pareja. A lo largo de su noviazgo han recibido diferentes comentarios por parte de sus seguidores, pero esta vez Yina Calderón dio su opinión sobre el chef uruguayo que reside en Perú.

La DJ compartió su escepticismo sobre la relación de Natalia Segura con Ignacio Baladán - crédito @todochismescol/TikTok

La DJ y empresaria hizo una transmisión en vivo en la que dialogó con sus fanáticos sobre diferentes personalidades del entretenimiento. Durante la conversación, uno de los usuarios conectados le preguntó acerca del novio de La Segura y la influencer dio su tajante opinión.

“El novio de La Segura, la verdad es que no lo conozco, pero yo no le creo, yo no le creo su amor por ella, que ‘pecao’ con ella porque se ve muy enamorada, pero yo a él no creo nada, yo le siento a él son unas ganas de figurar”, expresó la huilense.

Yina Calderón opinó sobre el novio de La Segura - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El influenciador ingresó a La casa de los famosos Colombia para realizar la propuesta de matrimonio muy especial que contó con la colaboración del Jefe, quien organizó una dinámica de desfile para la creadora de contenido no sospechara.

Ignacio Baladán ingresó al reality, se arrodilló frente a La Segura y le dedicó unas palabras conmovedoras: “Vine directamente desde Perú pasando por tu familia, me fui hasta Cali para tener la aceptación de tu familia. Somos el uno para el otro, no me quiero separar, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo. Quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes, que te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y pedirte por favor si quieres casarte conmigo”, le dijo emocionado.

Ignacio Baladán le propuso matrimonio a La Segura en un emotivo episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Ante la propuesta de matrimonio del uruguayo, la empresaria huilense expresó que para ella todo fue un plan del chef para figurar en la televisión colombiana: “¿Qué hombre se va a un reality a pedirle matrimonio a uno y chille, que chille, que chille y llore y haga show? Amor, cuando a uno lo aman, a un hombre ni siquiera le interesa salir en un programa a pedirte matrimonio, lo hace privadamente, los hace para los dos”.

Asimismo, la creadora de contenido huilense le proporcionó un consejo a La Segura que estuviera alerta a las actitudes de su prometido: “Es una cruel realidad, esto mañana en TikTok y La Segura que se separó del novio. No Segura, no lo dejes, porque si tú eres feliz, pero ten los ojos bien abiertos porque no me cuadra, yo siento que el hombre lo que quiere es rating”.

Ignacio Baladán le pidió matrimonio a La Segura en La casa de los Famosos Colombia - crédito Canal RCN

Ignacio Baladán y Natalia Segura describieron en una entrevista con el Canal RCN que su historia fue un verdadero “amor a primera vista”. Su encuentro se produjo durante la grabación de un video para las redes sociales de Natalia, donde Ignacio asistió como invitado.

La Segura recordó el momento del primer encuentro y lo compartió en el programa La casa de los famosos Colombia: “Cual novela entré al ascensor del hotel donde él se estaba quedando, con el productor, con la maquillista, con mi manager (…) Y el ascensor era bien chiquito, cuando ¡Pum! Cerrándose las puertas del ascensor, entra corriendo Baladán. A mí me pasó un corrientazo por el estómago y yo por dentro dije: ‘Ay, juep..”, expresó la influencer.

Después de ese primer contacto, el agente de la influencer organizó una cena donde ambos pudieron conocerse mejor, esto resultó en una conexión inmediata y el inicio de su relación amorosa.