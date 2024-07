Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló unos consejos para mantener la piel saludable

Cony Camelo reveló su secreto para mantener la piel saludable - crédito @conycamelo/Instagram

Los participantes de la sexta temporada de Masterchef Celebrity enfrentaron un nuevo reto creativo en pareja. Los concursantes debían preparar postres a base de café, con el objetivo de evitar el temido delantal negro. Sin embargo, antes de que iniciara la prueba, un inesperado momento sorprendió a los televidentes.

La presentadora Claudia Bahamón se dirigió a la actriz Cony Camelo, cuyo nombre real es Constanza, con una pregunta inusual: “¿Cuándo tú te conviertes en un antojo?” La respuesta de Camelo no solo respondió a la pregunta, sino que también reveló un curioso consejo de belleza.

Cony Camelo reveló su secreto de belleza- crédito @conycamelo/Instagram

“Yo les voy a contar un secreto que, además, es de cocina, y es que yo dejé de aplicarme cremas en el cuerpo hace muchos años, porque un médico me dijo: aplícate aceite de ajonjolí. Entonces, después de que me baño, me aplicó solo aceite de ajonjolí”, explicó la actriz conocida por personaje de Hilda Reyes en la novela Los Reyes.

La información de la bogotana, conocida por su papel en varias telenovelas, no tardó en generar reacciones. El jurado y chef Nicolás de Zubiría, comentó: “No solo se hidrataba la piel con aceite de ajonjolí, sino que se adobaba”. Su comentario provocó carcajadas entre los participantes, añadiendo un toque de humor al inicio de la competencia.

Cony Camelo, de 'MasterChef Celebrity’, reveló que utiliza aceite de ajonjolí en el cuerpo ' - crédito @masterchefcelebritycolombia_/Instagram

No es la primera vez que los participantes revelan secretos personales en medio de los retos en MasterChef Celebrity. Este tipo de momentos agrega un momento de cercanía con el público y crea un mejor ambiente en la cocina, entre las duras pruebas culinarias del reality.

¿Qué tan cierto es el consejo de belleza de Cony Camelo?

La actriz y actual participante de MasterChef Celebrity Cony Camelo, que siguió el consejo de un médico alternativo, explicó que el aceite de ajonjolí ha sido parte de su rutina diaria durante años, pero qué tan cierto es esto y qué beneficios trae en el cuerpo.

El aceite de ajonjolí tiene varios beneficios para la salud - crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con el portal especializado Mejor con salud, el aceite de ajonjolí, también conocido como aceite de sésamo, ofrece múltiples beneficios para la salud: “Tiene un sabor muy especial, una textura suave y contiene ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6, que tanto hacen por nuestra salud”, indica el medio.

Ahora bien, para el cuerpo y el ámbito de la belleza tiene ”fuentes de antioxidantes”. Según el medio citado, el aceite de ajonjolí proporciona varios beneficios para el cuerpo humano:

El aceite de ajonjolí tiene beneficios para el cabello y el rostro - crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

Hidratación profunda : Ideal para hidratar la piel seca, ya que penetra profundamente y ayuda a retener la humedad.

Propiedades antioxidantes : Protege la piel contra el daño causado por los radicales libres, gracias a su alto contenido de vitamina E.

Efecto antiinflamatorio : Calma inflamaciones y puede aliviar dolores musculares y articulares.

Regeneración celular : Promueve la cicatrización de heridas y la regeneración de la piel, útil en el tratamiento de quemaduras y lesiones menores.

Protección contra rayos UV : Ofrece una protección natural contra los daños causados por la radiación ultravioleta.

Exfoliante natural : Ayuda a eliminar células muertas de la piel y promueve la renovación celular.

Salud capilar: Fortalece el cabello, previene la caída y combate la caspa, además de aportar brillo y suavidad.

Fanáticos de Cony Camelo halagan su belleza en las redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Al parecer los tips de belleza proporcionado por Cony Camelo si funcionan, sobre todo por las comentarios y halagos que recibe en sus fotografías en las redes sociales por su aspecto físico: “Me encanta”; “Bellísima”; “Guapa”; “Divina”; “Tú eres divina”; “Ella hermosa”; “Espectacular”; “Que linda mujer!!”; “Linda y poderosa!”, son algunos comentarios de que recibe la bogotana en sus post en la red social Instagram, donde tiene 200 mil seguidores.

Camelo es reconocida en el ámbito de la televisión y el cine después de que ganó notoriedad por su papel en la telenovela Un ángel llamado azul en 2003 y luego en Los Reyes en 2005. También ha participado en diversas producciones televisivas, como Los caballeros las prefieren brutas, El capo y Yo no te pido la luna. Su versatilidad le ha permitido interpretar diferentes tipos de personajes, tanto en dramas como en comedias.