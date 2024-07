La Segura envió contundente respuesta a sus ‘haters’ por los dolores de su espalda

La Segura se refirió a los comentarios sobre los dolores en su espalda - crédito @la_segura/Instagram

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, fue una de las participantes de La casa de los famosos Colombia. Durante el tiempo que permaneció en competencia, en repetidas ocasiones se quejó del dolor que se originaba en la parte baja de su espalda debido al atentado del que fue víctima y las consecuencias que dejaron los biopolímeros.

Debido a esta situación de salud, se le vio desplazarse en buena parte del formato televisivo en un carrito. Asimismo, la influencer se negó a realizar actividades físicas, debido a su condición, lo que despertó una serie de críticas en los seguidores del programa de convivencia que afirmaban se trataba de una excusa.

La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros. Foto: @harry_homa- Instagram 'La Segura'

Esto se reafirmó, al ver publicaciones de la vallecaucana en las que se desplazaba sin inconvenientes, despertando más dudas entre los internautas que la criticaron por su actitud en el reality del Canal RCN. Estos hechos se presentaron en la fiesta de los papillentes tras salir de la competencia, así como en el viaje que realizaron en grupo a Panamá.

Respuesta a sus ‘haters’

En su más reciente publicación en redes sociales, la creadora de contenido decidió responder a las críticas de los internautas por su condición de salud. A través de un video, La Segura dejó ver cómo es el proceso de inflamación que sufre en su espalda y que la obligan a hacerse bloqueos en esta zona del cuerpo para soportar el dolor.

“Parezco normal, pero vean, estoy inflamadísima. Se me inflama acá abajo, esta es la cicatriz, del retiro de biopolímeros y se me inflama aquí arriba. Eso es vivir con un dolor crónico”, inició diciendo la creadora de contenido.

La creadora de contenido ya vivió una extracción de biopolímeros, por lo que debió ser ingresada de urgencias - crédito @chismes.hoycol/Instagram

Posteriormente, hizo mofa de aquellos usuarios de redes que afirman no siente dolor en esta zona del cuerpo y todo fue estrategia para conseguir avanzar en el reality. “No siempre es así, hay días. Unas veces tengo mucha inflamación y muchísimo dolor, incluso peor que ahora y hay otros en los que el dolor está muy calmado. Así es esto”.

Finalmente, concluyó su mensaje diciendo que si ella no hubiese mostrado cómo se ve esa zona de su cuerpo, posiblemente los comentarios seguirían apareciendo: “Ustedes no se darían ni cuenta y me ven happy, happy… Porque soy feliz con un dolor crónico, no tengo otra opción”.

En repetidas ocasiones su salud ha estado en riesgo debido a los dolores que generan los biopolímeros en su espalda - crédito @la_segura/Instagram

Rápidamente, los comentarios aparecieron y algunos salieron en defensa de la influencer, con apuntes como: “Ya empezó la quejadera, pero en Panamá no le dolía nada”; “qué miedo tanta gente que critica, el karma existe, se los aseguro”; “ya aburre siempre con el mismo cuento”; “eso se llama ser valiente”; “así hay muchos que viven con esos dolores crónicos, la vida sigue”, entre otros.

Galardonada en los Premios Heat 2024

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Natalia Segura también destacó dentro de los ganadores al llevarse Mejor fandom del año o influencer del año. “Ganamos premio a mejor influencer del año, se lo dedico a ustedes... mis seguidoras” escribió desde su cuenta de Instagram.

La creadora de contenido ganó por mejor 'fandom' -crédito @la_segura /Instagram

Este premio ganado por la influenciadora desató una ola de comentarios en redes sociales, ya que esta premiación se hizo por medio de votación, lo que para muchos seguidores de ella es incoherente que haya ganado mientras que en su participación en el reality fue eliminada teniendo la misma influencia en redes. Otros comentarios afirman que estos premios son comprados por los creadores de contenido para ganar reconocimiento.