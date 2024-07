Alejandro Estrada reveló cuál es su sueño frustrado: “Llegué a Bogotá queriendo ser futbolista”

Alejandro Estrada dejó el fútbol por la actuación - crédito @alejoestrada/Instagram

Alejandro Estrada no para de sorprender al público con su historia de vida, pues esta vez, el actor cucuteño relató cómo fue su llegada a Bogotá cuando tenía 19 años y persiguió el sueño de convertirse en jugador de fútbol profesional.

No obstante, el balompié fue esquivo al empresario cucuteño cuyo destino lo llevó a dejar de lado su pasión deportiva para emprender un nuevo camino en la televisión colombiana.

En realidad, cuando Alejandro Estrada decidió abandonar su natal Cúcuta para radicarse en la capital colombiana, lo hizo buscando pertenecer al equipo Millonarios Fútbol Club; sin embargo, no consiguió ser fichado y rápidamente se encaminó por un nuevo rumbo que lo obligó a cambiar el balón por las cámaras.

Alejandro Estrada recordó su paso por ‘Yo soy Betty, la fea’ - crédito Diva Rebeca y Soyomarvasquez/Youtube

Según permitió saber Alejandro en entrevista con el presentador Ómar Vásquez, sus primeros pasos fuera de la capital norte santandereana no fueron fáciles, pues le tocó trabajar en la vida nocturna de Bogotá para pagarse sus estudios.

“Me vengo a presentar a Millonarios. Me inscribo, hago el proceso, pero no pasé la parte física”, detalló el actor al que vemos compitiendo en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2024.

A pesar del rechazo en el club deportivo y a su experincia en otros equipos locales de su departamento, Alejandro optó por quedarse en Bogotá y probar en otros campos, además, de iniciar su carrera en mercadeo y publicidad.

Alejandro Estrada se presentó a Millonarios, pero no pasó las pruebas - crédito @alejoestrada/Instagram

“Llegué a una jauría. Llegué a los bares, mi carrera de actuación y mi carrera de mercadeo y publicidad me la pagué trabajando en bares”, contó. En medio de este turbio mundo, buscó de inmediato sumergirse en el mundo de la televisión. Aunque lo logró, lo cierto es que no fue ‘de rosas’, compartió en el espacio digital de Youtube Diva Rebeca. Aunque se piense que no tiene nada que ver, fue en medio de la rumba en donde Estrada encontró la opción de ingresar a la televisión luego de haber fallado en su otra pasión.

“En los bares hice todo hasta que terminé administrando algunos e incluso me encarga del filtro, decía quien entraba y quién no, eso me llevó a entablar relaciones y conocer gente del medio que me motivó a iniciar en la actuación”, relató.

Alejandro Estrada encendió las redes sociales tras el triunfo de Colombia sobre Panamá

Previo al partido que le entregó una gloria más a la Selección Colombia, el actor cucuteño agitó las redes sociales entregando su marcador, el cual fue el mismo que pronosticó el cantante panameño Miguel Melfi quien arrojó el mismo resultado, pero invertido.

Alejandro Estrada encendió las redes con su marcador para el encuentro entre Colombia y Panamá en la Copa América - crédito @alejoestrada/Instagram

Mientras que Alejandro Estrada escribió que la fecha de la Copa América en la que se enfrentaron Colombia y Panamá quedaría 4-0 a favor de la tricolor, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia mencionó en un video que este sería 4-0, pero ganando su país.

Este hecho generó un rifirrafe entre los seguidores de cada uno de los famosos e incluso de las selecciones que jugarían y el cual creció luego de que Colombia se impusiera ante Panamá, inclusive superando en un gol, la premonición adelantada por el concursante del reality culinario MasterChef Celebrity.

Con el pitazo final fueron cinco las anotaciones de Jhon Córdoba (8′); James Rodríguez (15′); Luis Díaz (41′); Richard Ríos (70′); y Miguel Borja que cerró en el minuto de reposición 90+4′, que se impusieron sobre los panameños, en un marcador que Colombia nunca había logrado en la historia de la Copa América.

Pantera inició con la tendencia Alejandro Estrada vs Miguel Melfi - crédito @Pantera05_oficia/Instagram

El excelente desempeño de la tricolor, que terminó con su pase a las semifinales de la Copa América, fue aprovechado por el equipo Papillente de La casa de los famosos Colombia, quienes se encuentran de viaje en Panamá, para burlarse de uno de sus integrantes, Miguel Melfi quien es oriundo de este país.

De hecho, en su cuenta de X (antes Twitter), el cantante reconoció la derrota: “Nos metieron los 4 goles que había dicho”, generando todo tipo de reacciones. “Con humor bro”; “te queremos melfi pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa JAJAJAJAJAJA”; “5 mi lindo, cuándoo nos devuelven Panamá?”; “Y uno más de ñapa, porque así somos los colombianos”; “Ahí está .. por andar manifestando”; “Mi solidaridad contigo bro (sic)”, fueron algunas respuestas a su publicación.

Alejandro Estrado vs Miguel Melfi inundó las redes sociales - crédito @WhiteXD56/X