Gustavo Petro desató acalorada pelea en redes sociales con una periodista: “No crea que le temo”

El presidente Gustavo Petro se enfrentó en redes sociales con la periodista Vicky Dávila, lo que desató una ola de comentarios sobre la libertad de prensa - crédito Juan Diego Cano / Prensa - redes sociales

El presidente Gustavo Petro y la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, protagonizaron un intenso enfrentamiento en redes sociales, originado tras comentarios críticos del mandatario hacia la prensa colombiana en el contexto de las presuntas interceptaciones ilegales, conocidas como “chuzadas”, a magistrados de la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia.

El jefe de Estado señaló que las noticias difundidas en el país estaban dirigidas en su contra, que eran “fake news”, especialmente por sus propuestas como la asamblea nacional constituyente.

La periodista Vicky Dávila publicó un video en el que expresó su preocupación por la situación actual del país y por la gestión del presidente Petro. En el clip difundido en la red social X (antes Twitter) la también presentadora afirmó: “Colombia tiene muchos retos a pesar de que los últimos 30 años han traído importantes avances en materia económica y social. Muchos ciudadanos se sienten estancados y que no progresan, es más, se sienten retrocediendo (...) Y ustedes saben, yo no voté por Petro. Hoy muchos de los que confiaron en el discurso de Petro se sienten engañados y desilusionados”.

Dávila continuó al señalar que “los primeros dos años de este Gobierno han tenido más escándalos que logros. La inseguridad volvió a aumentar, la economía se estancó, la inflación sigue siendo elevada y ni qué decir de la corrupción. Petro salió con lo peor de la clase política tradicional, se rodeó muy, pero muy mal y se desvió de su camino, del cambio y del progreso por el que tantos de nuestros compatriotas terminaron votando por él. A ellos no los culpo, sí a la mayoría de políticos oportunistas y profesionales que se terminaron juntando para entregarle la victoria a Petro”.

Vicky Dávila acusó al presidente Gustavo Petro de tener planes peligrosos para quedarse en el poder y acabar con la democracia en Colombia - crédito @VickyDavilaH / X

Las declaraciones de Dávila no quedaron sin respuesta, ya que rápidamente el presidente utilizó su cuenta en la red social X para contrarrestar los comentarios de la periodista, al afirmar que sus palabras estaban supuestamente influenciadas por una colectividad económica importante, a la que no mencionó directamente, pero que muchos usuarios entendieron que hablaba del grupo Gilinski.

Petro escribió: “A esta señora la financia un grupo económico. Su tarea permanente es calumniarme. ¿Para qué? Para hacer política de extrema derecha. Sabe que la ideología extremista que difunde se basa en dos pilares: la mentira y el miedo. Sabe que la táctica comunicacional de la mentira la enseñó Goebbels. Sin embargo, el presidente no puede defenderse porque si no es él el que ataca. La víctima cambia de lugar”.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de la periodista Vicky Dávila sobre su gestión, acusándola de estar influenciada por un grupo económico y de calumniarlo - crédito @petrogustavo / X

En respuesta, Vicky Dávila reafirmó su posición, al indicar que ella solo estaba alertando a los colombianos sobre los “peligrosos planes” del presidente Petro. En otra publicación, la periodista escribió: “Esta ‘señora’, como usted me llama, solo está alertando a los colombianos sobre sus peligrosos planes, presidente. Todo lo que usted hace y dice conduce a un solo objetivo, quedarse en el poder, acabar con la democracia y la libertad. A mí no me financia nadie”.

“Yo soy una mujer trabajadora como millones de colombianos a los que usted les quiere destruir el país, nuestro país. Usted no es una víctima. Y no crea que le temo, pienso que Dios me cuida, aunque usted me ataque por hacer mi trabajo como periodista y me ponga en un riesgo mayor cada día”, agregó.

Vicky Dávila respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre estar financiada por un grupo económico - crédito @VickyDavilaH / X

La periodista también criticó al presidente por cambiar su postura sobre la asamblea nacional constituyente, recordándole sus promesas de campaña.

“Presidente Petro, usted dijo en campaña que no haría una Constituyente, es más, desde el 2018 se paró con Antanas Mockus con una tabla de ‘los diez mandamientos’ y rechazó categóricamente una Constituyente. Ahora que está en el poder, empezó a ambientar lo que usted llama ‘el poder constituyente’. Es muy fácil, en lugar de seguir insultándome, cuénteles a los colombianos a cuál de los dos Petros le creemos: al Petro candidato o al Petro presidente. No se puede ganar las elecciones prometiendo una cosa y haciendo otra ya estando en el poder”, añadió Dávila en su publicación.

Vicky Dávila señaló que muchos colombianos votaron por él pensando en un cambio, pero que ahora se sienten engañados y desilusionados - crédito @VickyDavilaH / X

De esta manera, este episodio se suma a una serie de controversias recientes en las que el presidente Petro arremetió contra periodistas y medios de comunicación.