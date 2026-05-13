Colombia

Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía al asegurar que “mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”: esto dijo

El presidente colombiano anunció la noticia en su cuenta oficial de X y también responsabilizó a la prensa, a la que calificó de codiciosa, así como a los propietarios de los medios

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Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El pronunciamiento de Gustavo Petro se dio por la noticia de Laura Ojeda, que pidió aplazar la imputación de cargos - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó a través de su cuenta oficial de X que ‘perdió’ a su nieto por la actuación de la Fiscalía General de la Nación, a la que calificó de “barbarie”.

El mandatario también responsabilizó a la prensa, a la que calificó de codiciosa, y a sus propietarios. “Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos (sic)”, señaló el jefe de Estado.

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El mandatario colombiano le solicitó al dueño de la Revista Semana dejar de utilizar la “barbarie en su propiedad periodística”.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta oficial de X que ‘perdió’ a su nieto por la actuación de la Fiscalía General de la Nación, a la que calificó de “barbarie” - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro afirmó en su mensaje que supuestamente buscan encarcelar a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y señaló que una fiscal los odia y hace todo lo posible para perjudicarlos, asegurando que es supuesta heredera del fiscal Mario Burgos.

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Además, acusó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, de protegerla, asegurando que, según él, “sabe que no hace una justicia independiente”.

“A quien atacan, Laura Ojeda, la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer. el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar que sabe que no hace justicia independiente (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Según Gustavo Petro, la supuesta presión por parte de la Fiscalía y la prensa provocaron un aborto en Laura Ojeda, afirmando que Nicolás Petro perdió un hijo y él un nieto.

“La presión ejercida por la fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Y agregó: “Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido, heraldos de la barbarie”.

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