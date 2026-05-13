Colombia

Álvaro Uribe denunció presiones del ELN y disidencias para votar por Iván Cepeda en Cauca: “Les tienen que entregar las actas electorales”

El expresidente pidió a las autoridades electorales mantener especial vigilancia en esa zona del país para evitar posibles fraudes en la jornada del 31 de mayo

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS
Álvaro Uribe denuncia posibles irregularidades en elecciones presidenciales en el Cauca tras recibir informes de presión a los votantes por parte de grupos armados - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

A menos de 20 días para que se lleve a cabo en todo el territorio nacional las elecciones típicas de primera vuelta presidencial, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, denunció posibles irregularidades en el departamento del Cauca.

Según indicó el exmandatario en su cuenta de X, recibió un informe en el que se alerta sobre las reiteradas presiones que estarían ejerciendo distintos grupos armados para constreñir a los votantes a elegir al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el mandatario responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varias facciones de las disidencias de las Farc, entre ellas la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen fuerte presencia en el territorio.

“Paloma es caucana. El drama de su tierra hoy en el sur y en otras regiones del departamento, hoy acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el expresidente.

PUBLICIDAD

Incluso, el exmandatario aseguró que las presiones de los grupos armados irían al punto de exigir los formularios electorales a los jurados de votación para manipular su contenido.

“En muchas veredas como Bilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”, señaló.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezIván CepedaElecciones mayo 2026CaucaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balacera durante robo a carro de valores en estación de gasolina de Soacha dejó un asaltante muerto: este es el estado de salud de los escoltas

Una persecución con tiroteo y el uso de disfraces por parte de los atacantes dejó varios lesionados, la incautación de armas y la recuperación parcial del dinero robado

Balacera durante robo a carro de valores en estación de gasolina de Soacha dejó un asaltante muerto: este es el estado de salud de los escoltas

Integrantes del ELN incendiaron un bus en la vía Bogotá-Cúcuta: obligaron a los pasajeros a descender y quemaron sus pertenencias

Según el reporte, otro bus de la misma empresa fue blanco de disparos al negarse a detenerse ante la presencia de hombres armados en el mismo sector

Integrantes del ELN incendiaron un bus en la vía Bogotá-Cúcuta: obligaron a los pasajeros a descender y quemaron sus pertenencias

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre lo que piensa de Germán Vargas Lleras tras su muerte: “Fue un bandido”

El candidato presidencial manifestó que el exvicepresidente colombiano estaría detrás de actos de corrupción y manipulación del poder judicial

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre lo que piensa de Germán Vargas Lleras tras su muerte: “Fue un bandido”

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

El colombiano del Netcompany Ineos está a cuatro segundos de Giulio Ciccone, líder de la competencia, luego de salvar una significativa pérdida de tiempo cuando se desconecto del grupo de favoritos en el día

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

El cantante colombiano, actualmente de gira por Europa, respondió a un seguidor que le envió una información que generó preocupación y confusión entre quienes escuchan sus canciones

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro y Hernán Orjuela defendieron a Abelardo de la Espriella por encontronazo con Malú de Noticias Caracol: “Preguntan estupideces”

Piter Albeiro y Hernán Orjuela defendieron a Abelardo de la Espriella por encontronazo con Malú de Noticias Caracol: “Preguntan estupideces”

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Deportes

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Hugo Rodallega hizo historia a los 40 años: marcó triplete y llegó a 302 goles como profesional

Independiente Santa Fe goleó 4-0 al América de Cali en El Campín y avanzó a semifinales con triplete de Rodallega

David Ospina habló de su etapa compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe: “Para mí, fue un orgullo”