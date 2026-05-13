Álvaro Uribe denunció presiones del ELN y disidencias para votar por Iván Cepeda en Cauca: “Les tienen que entregar las actas electorales”

Álvaro Uribe denuncia posibles irregularidades en elecciones presidenciales en el Cauca tras recibir informes de presión a los votantes por parte de grupos armados - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

A menos de 20 días para que se lleve a cabo en todo el territorio nacional las elecciones típicas de primera vuelta presidencial, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, denunció posibles irregularidades en el departamento del Cauca.

Según indicó el exmandatario en su cuenta de X, recibió un informe en el que se alerta sobre las reiteradas presiones que estarían ejerciendo distintos grupos armados para constreñir a los votantes a elegir al candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda.

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En su mensaje, el mandatario responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varias facciones de las disidencias de las Farc, entre ellas la columna Jaime Patiño y los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que mantienen fuerte presencia en el territorio.

“Paloma es caucana. El drama de su tierra hoy en el sur y en otras regiones del departamento, hoy acabamos de tener el informe, el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda. En el norte, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el expresidente.

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Incluso, el exmandatario aseguró que las presiones de los grupos armados irían al punto de exigir los formularios electorales a los jurados de votación para manipular su contenido.

“En muchas veredas como Bilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, estos grupos han llegado al extremo de que les tienen que entregar las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar”, señaló.

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