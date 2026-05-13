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Abelardo de la Espriella ocupa el primer lugar en búsquedas digitales y, por primera vez, supera a Iván Cepeda

El impacto de las controversias en la visibilidad digital marca nuevas dinámicas justo antes de la primera vuelta electoral

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Abelardo de la Espriella alcanzó los 100 puntos de búsqueda durante la jornada del martes 12 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
Abelardo de la Espriella alcanzó los 100 puntos de búsqueda durante la jornada del martes 12 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

Abelardo de la Espriella se ubicó como el candidato más buscado en Google Trends, relegando al senador y también aspirante Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tras un largo periodo en el que había encabezado el interés digital.

Este cambio en la tendencia se produce a menos de tres semanas de la primera vuelta electoral y refleja un nuevo escenario en las consultas digitales vinculadas a los principales aspirantes presidenciales.

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Según la medición hecha el martes 12 de mayo de 2026, el abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria alcanzó la puntuación de 100 en la escala de la plataforma digital, que mide la popularidad relativa y no el volumen exacto de búsquedas, mientras que el aspirante progresista solo alcanzó un puntaje de 44.

Por su parte, Paloma Valencia, senadora y candidata del partido Centro Democrático, se ubicó en 16 sobre 100 puntos, respectivamente.

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El dato clave que diferencia esta cobertura es que De la Espriella lideró las búsquedas en 29 de los 32 departamentos del país en esa fecha, mientras que en los tres restantes fue Cepeda quien alcanzó el mayor interés digital, y Valencia no encabezó las búsquedas en ningún departamento.

Una de las posibles causas de su aumento obedece a los recientes escándalos y polémicas declaraciones que el candidato presidencial dio a la prensa nacional.

Entre ellos, se destaca su comentario hacia la periodista María Lucía Fernández de Noticias Caracol, quien lo interrogó sobre su percepción acerca de la ética y la moral en su eventual mandato presidencial, a lo que De la Espriella señaló que fue una frase mal intencionada por parte de la comunicadora.

El otro episodio que fue centro de polémicas en el país fue durante una entrevista que concedió al programa digital Piso 8 FM en la que el abogado sacó su teléfono celular para mostrar una fotografía personal a una periodista sobre la forma en la que conquistó al electorado femenino, pero haciendo referencia al tamaño de su miembro sexual, lo que generó críticas en varios sectores políticos.

Durante los tres meses anteriores, Cepeda había mantenido constantes picos de interés según Google Trends. Uno de los episodios más destacados ocurrió el 19 de abril, día en que el propio senador anunció su intención de debatir con lo que denominó la “extrema derecha”, señalando explícitamente a Valencia y De la Espriella.

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