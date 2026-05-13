Balacera durante robo a carro de valores en estación de gasolina de Soacha dejó un asaltante muerto: este es el estado de salud de los escoltas

El enfrentamiento entre delincuentes y escoltas de una empresa de seguridad de valores dejó tres heridos, entre ellos, dos encargados del vehículo - crédito Captura de Video X

La balacera durante un intento de asalto a un carro de valores en Soacha, Cundinamarca, dejó tres personas heridas —dos escoltas y un asaltante— y provocó la muerte de este último, según informó la Policía de Soacha.

El hecho tuvo lugar en la mañana del martes 12 de mayo, cuando un grupo de al menos siete individuos armados irrumpió en la estación de servicio Petrobras San Mateo.

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La balacera se desató luego de que los asaltantes intimidaran a los trabajadores con armas de fuego y lograran apoderarse de una bolsa con dinero en efectivo, cuyo monto exacto está en proceso de verificación.

Las primeras estimaciones señalan que los delincuentes buscaban sustraer entre 50 y 90 millones de pesos pertenecientes a la recaudación de la gasolinera.

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El asalto armado en una estación de servicio de Soacha dejó tres heridos y movilizó a la Policía tras el robo de un carro de valore - crédito Captura de video

Estado de salud de las víctimas

La reacción de los escoltas encargados del vehículo de valores provocó un intenso intercambio de disparos. Según información oficial, dos de los heridos son escoltas: uno de ellos recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y fue trasladado al Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde su estado se mantiene reservado, así como afirmó el diario El Tiempo.

El segundo escolta, protegido por su chaleco antibalas, resultó con contusiones en el pecho y también fue atendido en el mismo hospital.

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En medio del tiroteo, uno de los asaltantes sufrió heridas graves y falleció horas después en un centro asistencial, según el medio mencionado. La Policía confirmó que este individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, tenía antecedentes judiciales previos.

Otro de los delincuentes fue capturado en el lugar y también presentaba anotaciones ante las autoridades.

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El hecho se registró cerca a la estación de Transmilenio de Terreros en Soacha - crédito Captura de Video X

Detalles de los hechos

El operativo criminal estuvo marcado por una cuidadosa planificación. Los ladrones llegaron a la estación de servicio en una camioneta tipo van blanca, identificada con placas TAT 692, a las 9:22 a. m.

Varios de ellos descendieron del vehículo vestidos con uniformes similares a los de los empleados del establecimiento, mientras que otros llevaban overoles azules, lo que les permitió acercarse sin levantar sospechas inmediatas.

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Tras el enfrentamiento, algunos de los asaltantes huyeron a bordo de motocicletas que los aguardaban sobre la autopista Sur, vía estratégica que conecta Soacha con Bogotá. Las cámaras de seguridad del sector captaron tanto el ingreso de los delincuentes como los momentos de tensión que siguieron al atraco.

En el lugar, la Policía incautó un arma de fuego utilizada durante el hurto y logró la detención de uno de los implicados. Mientras tanto, los demás integrantes de la banda lograron escapar llevando al menos una bolsa con dinero en efectivo.

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