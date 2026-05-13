Colombia

Campaña de Paloma Valencia está envuelta en polémica por presunto plagio de eslogan atribuido a la campaña de De la Espriella en una página web

El cruce de mensajes entre simpatizantes deja en evidencia el impacto de la controversia en torno a la creatividad electoral

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Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters
Un eslogan empleado por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, similar al de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, suscita cuestionamientos sobre la originalidad y la legitimidad en la competencia electoral colombiana - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters

La aparición de una página web de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con el eslogan “La verdadera patria milagro” generó polémica en Colombia, ya que el lema es muy similar al utilizado como eje central en la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, lo que ha suscitado críticas y debates sobre originalidad y legitimidad.

La controversia surge porque el concepto de “patria milagro” ha estado presente durante meses en la campaña de De la Espriella y Restrepo; ahora, con su uso por parte de Valencia y Oviedo, se refuerzan las preguntas sobre la apropiación de ese término en el discurso electoral y sobre la construcción de identidad de los equipos políticos durante la contienda.

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De acuerdo con la página de su campaña, el concepto se define como “pilares” que exceden un programa de gobierno tradicional, orientados a “restaurar la República”, “defender la patria y salvarla” y unir a Colombia luego de “sus horas más oscuras”.

El equipo de De la Espriella sostiene que estos pilares contribuyen a “sumar políticas públicas” y a dar un “piso firme” al país, apostando por una transformación que trascienda lo administrativo y conecte con una causa nacional.

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Propuestas de Paloma Valencia bajo el lema ‘patria milagro’

En respuesta, la web de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presenta el lema “La verdadera patria milagro”, acompañado de un plan de gobierno centrado en cuatro puntos principales.

Un eslogan empleado por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, similar al de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, suscita cuestionamientos sobre la originalidad y la legitimidad en la competencia electoral colombiana - crédito captura de pantalla / @JairoLadino_ / X
Un eslogan empleado por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, similar al de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, suscita cuestionamientos sobre la originalidad y la legitimidad en la competencia electoral colombiana - crédito captura de pantalla / @JairoLadino_ / X

El sitio afirma: “La conseguimos haciendo, no diciendo”, y concreta sus propuestas en los temas de bolsillo, salud, seguridad y unidad nacional.

Entre las medidas que propone, destacan: bajar impuestos, eliminar el impuesto de patrimonio, reducir la renta empresarial y el impuesto predial.

Además, establece la intención de disminuir el tamaño del Estado, eliminar el pago del Soat para motos e inyectar $9 billones adicionales al sistema de salud.

La candidata incluye en sus propuestas el fortalecimiento de la seguridad mediante la incorporación de treinta mil miembros nuevos a la policía, la reactivación de la fumigación de cultivos ilícitos y la creación de la Casa de la Mujer con el objetivo explícito de promover la protección y empoderamiento de las mujeres.

El sitio destaca la carrera de Valencia como abogada y como tres veces reconocida como mejor senadora, y la de Oviedo como exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), así como su experiencia en gestión de datos.

Polémica y reacciones en redes por el eslogan

La coincidencia entre los lemas de las campañas provocó reacciones inmediatas tanto de simpatizantes como de críticos en redes sociales y en foros de opinión.

Una nueva página web y sus propuestas han reactivado debates sobre la procedencia del término, el papel del marketing y la originalidad en el espacio público colombiano - crédito @segioaraujoc / X
Una nueva página web y sus propuestas han reactivado debates sobre la procedencia del término, el papel del marketing y la originalidad en el espacio público colombiano - crédito @segioaraujoc / X

Usuarios en redes sociales como Sergio Araujo, integrante del sector político colombiano, quien señaló: “Le está robando la plata al partido”, en referencia al trabajo del estratega de Paloma Valencia.

Algunos usuarios expresaron su desconcierto en redes sobre el uso compartido del eslogan. Entre ellos, Miller Soto, periodista y analista digital, escribió: “Necesito que alguien explique esto… ¿Cómo así que la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo habla desde un principio de Patria Milagro como parte de su mensaje, pero resulta que hay otra campaña apropiándose de esa expresión?".

Otro usuario como Jairo Ladino, concejal en Bogotá, quien declaró su sorpresa ante lo que considera una apropiación indebida del concepto, reflejando así el sentimiento de diversos sectores políticos sobre la legitimidad y propiedad del lema.

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