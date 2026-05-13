Colombia

Discusión entre Abelardo de la Espriella y la periodista Malú hizo que políticos arremetieran contra el candidato: “Atacan a cualquiera que piense diferente”

Camilo Romero, Mauricio Lizcano y Juan Manuel Galán hicieron fuertes comentarios en X en contra del abogado y actual aspirante a la Casa de Nariño

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Camilo Romero, David Luna y Juan Manuel Galán arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE - Álvaro Tavera/Colprensa
Camilo Romero, David Luna y Juan Manuel Galán arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE - Álvaro Tavera/Colprensa

Una acalorada discusión entre el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista de Noticias Caracol, provocó rechazo en varios sectores y llevó a que algunos líderes políticos colombianos se refirieran al trato hacia la prensa y a los derechos de las mujeres en Colombia.

Durante la entrevista, la periodista cuestionó a Abelardo de la Espriella sobre la ética en un posible gobierno suyo. El candidato sostuvo que una frase suya fue malinterpretada, defendió su formación como abogado y diferenció entre ética, moral y legalidad.

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La conversación subió de tono tras afirmar que la pregunta tenía “veneno” y calificar de “atrevida” la ignorancia. De la Espriella explicó que no gobernaría solo para abogados y mencionó las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión para ilustrar diferencias entre inmoralidad e ilegalidad; además, acusó a la periodista Malú de mala fe.

El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

Tras lo anterior, Juan Manuel Galán, exsenador y líder del Nuevo Liberalismo, dirigió un mensaje de respaldo a la periodista, elogiando la forma en la que enfrentó las descalificaciones.

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Felicitarla por la altura como manejó estos comentarios soeces, groseros, de descalificación, no solamente a ti como mujer, sino como periodista y como representante de la prensa en Colombia”, expresó Galán.

Juan Manuel Galán advirtió sobre el trato de Abelardo de la Espriella a periodistas y cuestionó su postura democrática - crédito @juanmanuelgalan/X
Juan Manuel Galán advirtió sobre el trato de Abelardo de la Espriella a periodistas y cuestionó su postura democrática - crédito @juanmanuelgalan/X

Agregó que “el respeto de los candidatos, el respeto de los dirigentes políticos por la independencia y la libertad de la prensa y los medios de comunicación es una premisa y una institución democrática fundamental”. Además, cuestionó: “Si este personaje, sin poder aún, trata de esa forma a los medios de comunicación, a los periodistas y a las periodistas mujeres, ¿qué se puede esperar cuando ostente el poder político aspirando a la presidencia de la República?”.

Según Galán, la ética implica “el respeto y la garantía de la libertad y la independencia de la prensa, el respeto por las mujeres, que hoy en Colombia tienen a una candidata a punto de llegar a la presidencia de la República”.

El exgobernador de Nariño Camilo Romero también se sumó al rechazo, señalando que “hoy fue con la periodista Malú, pero el historial de ataques de Abelardo de la Espriella contra las mujeres es amplio y ruin”.

Camilo Romero denunció historial de ataques de Abelardo de la Espriella contra mujeres - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero denunció historial de ataques de Abelardo de la Espriella contra mujeres - crédito @CamiloRomero/X

Romero añadió que la actitud del candidato “ha sido contra todo aquel que lo cuestiona”. En sus palabras, esto constituye “otra razón más para que Colombia derrote a este reyezuelo maltratador de la gente”.

El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actual candidato presidencial, Mauricio Lizcano, cuestionó el discurso democrático del candidato.

A usted, candidato Abelardo de la Espriella, se le llena la boca hablando de democracia, pero ataca la libertad de prensa. Llamar ‘ignorante’ a una periodista solo porque no le gustó una pregunta retrata su talante”, escribió Lizcano.

Mauricio Lizcano cuestionó a Abelardo de la Espriella por ataques a la prensa y respaldó a Malú - crédito @MauricioLizcano/X
Mauricio Lizcano cuestionó a Abelardo de la Espriella por ataques a la prensa y respaldó a Malú - crédito @MauricioLizcano/X

“Si así actúa como candidato, no me quiero imaginar de presidente”. Manifestó además su apoyo a “Malú y a todos los periodistas que son atacados por ejercer su trabajo”.

David Luna, exministro y excandidato presidencial, también intervino en la discusión compartiendo dos mensajes publicados por otros líderes.

El primero, de la senadora Paloma Valencia, sostuvo: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio. Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoque en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan”.

David Luna instó a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas y rechazó el machismo en la política - crédito @lunadavid/X
David Luna instó a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas y rechazó el machismo en la política - crédito @lunadavid/X

El segundo mensaje, atribuido a Juan Daniel Oviedo, enfatizó: “Decir que ganó el voto femenino por lo grande que lo tiene habla únicamente de su pequeñez”.

Luna instó al candidato a abandonar actitudes discriminatorias: “Yo le pido al doctor de la Espriella que abandone el machismo, que este país está hasta acá del machismo, del clasismo, del racismo. Lo mínimo es que pida disculpas”.

Por último, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo calificó como “muy grave” la manera en que Abelardo de la Espriella se refirió a la presentadora Malú.

Ocampo destacó que el respeto hacia las mujeres y el ejercicio periodístico refleja la verdadera personalidad de cada individuo en la vida pública.

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