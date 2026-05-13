Periodista e ‘influencer’ criticó a Abelardo de la Espriella por su entrevista con Malú: “Desde el machismo, la arrogancia y la humillación”

Las dos entrevistas que generaron el debate en rede sociales se difundieron el 12 de mayo de 2026 - créditos @NoticiasCaracol/X | @LauraCVargas96/X

La polémica persiste tras la entrevista entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional, y la periodista y presentadora de Noticias Caracol, María Lucía Fernández, conocida como Malú. El tono y las declaraciones del abogado cordobés generaron decenas de críticas en redes sociales.

Algunos aspirantes a la Presidencia, como Claudia López y Roy Barreras, aprovecharon el episodio para reprochar la actitud del jurista. También la periodista e influencer Laura Camila Vargas cuestionó públicamente la forma en que De la Espriella se dirigió a Malú.

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La situación se originó cuando María Lucía Fernández le recordó al candidato presidencial una frase que él había expresado anteriormente: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.

Claudia López reaccionó con dureza contra Abelardo de la Espriella después del intercambio que sostuvo con la periodista Malú - crédito @ClaudiaLopez/X

La pregunta desencadenó una discusión que pronto pasó de lo jurídico a lo personal.

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De la Espriella, conocido como ‘el Tigre’, defendió su posición argumentando que “la ética regula la vida personal y el derecho regula la vida en sociedad” y sugirió que quienes cuestionan esa visión “carecen de formación en filosofía jurídica”.

La tensión aumentó cuando el candidato acusó a la periodista de actuar “desde la mala fe” y lanzó la frase “la ignorancia es atrevida”, lo que generó incomodidad en el set y un inmediato rechazo en las redes sociales.

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Malú insistió en conocer cuál sería la ética de un eventual gobierno de De la Espriella, pero el candidato evitó la respuesta directa y continuó diferenciando entre moral, ética e ilegalidad. El tono confrontativo de la entrevista fue rápidamente objeto de debate público.

Por todo lo anterior, Vargas se despachó en contra del aspirante a la Presidencia por medio de un video que compartió en su perfil de X la noche del martes 12 de mayo de 2026, que acompañó con este mensaje: “El señor @ABDELAESPRIELLA está mostrando cómo entiende el poder: desde el machismo, la arrogancia y la humillación. Maltrata a periodistas y reduce el voto femenino a su sexualidad… dejando claro que no ve a las mujeres como ciudadanas con criterio, sino como cuerpos a dominar".

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Vargas se refirió a una práctica machista: el mansplaining - crédito @LauraCVargas96/X

Incluso, en la parte final la creadora de contenido y activista se atrevió a considerar a de la Espriella como: “¡Todo un peligro para la prensa y la democracia!”

Periodista Laura Camila Vargas arremetió en contra de Abelardo de la Espriella

Al inicio de su intervención, la periodista e influencer aseveró que ya “se hizo costumbre ver los atropellos de Abelardo de la Espriella hacia la prensa que lo cuestiona”.

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Para Vargas esto es “una actitud con tufillo dictador que además deja en evidencia su machismo, porque lo acaban de ver intentando explicarle de forma violenta a una periodista algo que ella perfectamente sabe. No responde, no debate, impone, interrumpe y descalifica".

La comunicadora continuó con su serie de argumentos, y señaló: “¡Qué sorpresa un hombre intentando explicarle algo a una mujer! Los hombres pequeñitos siempre necesitan dejar claro que saben más y que nosotras no entendemos su supuesta inteligencia. Porque no se equivoquen, ese no es Abelardo explicando filosofía del derecho. Es un hombre intentando verse enorme desde la arrogancia. Y eso tiene un nombre: mansplaining".

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Sobre esta práctica, Vargas agregó que “estos liderazgos les molestan profundamente las mujeres que preguntan, contradicen y los cuestionan. Pero su machismo no se quedó ahí”.

La creadora de contenido también se refirió el segundo episodio en el que se vio bastante incómoda a la periodista Laura Rodríguez del medio Piso 8, y que se compartió en redes sociales entre el 7 y 8 de mayo, días antes de la charla con Malú - créditos @LauraCVargas96/X

La segunda entrevista que le valió críticas a Abelardo de la Espriella

Vargas no fue ajena a la segunda escena que provocó la vehemencia en su declaración, al recordar lo que seis días atrás vivió la periodista Laura Rodríguez, una de las panelistas del medio Piso 8 (un espacio que combina radio, video y pódcast junto al comediante Jhovanoty).

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La escena difundida el viernes 8 de mayo de 2026por el mismo programa fue compartida por Oviedo en su cuenta de X, y muestra a De la Espriella durante una entrevista, exhibiendo una imagen suya en el celular y comentando, entre risas y complicidad con los periodistas, que “con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, haciendo alusión a cómo se resaltaba su miembro viril.

No satisfecho con la referencia, el candidato invitó con insistencia a Rodríguez para que se acercara y describiera el detalle corporal que, según sus palabras, le habría beneficiado.

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“Acércala y dime qué ves ahí”, le dice, y ante la evasiva de la profesional, insiste: “No seas tímida”, seguido de: “No le está mirando lo que usted quiere que mirara”.

Por todo lo anterior, Vargas expresó: “Cómo se atreve a decir que ganó voto femenino por cómo lo tiene (el pene). Las mujeres no tenemos por qué aguantar bromas sexuales ni insinuaciones ofensivas”.

La impotencia frente a lo sucedido se evidencia en la creadora de contenido, que añadió: “Abelardo insiste en que la periodista mire su entrepierna, le pide que haga zoom. Eso no es carisma ni autenticidad, es un hombre usando la humillación y la incomodidad de una mujer como parte de su show político frente a las cámaras”.

Abelardo de la Espriella se disculpó públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente el Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Más adelante, Vargas detalló por qué para ella lo hecho por de la Espriella es “una forma muy específica de masculinidad política”, al retratarlos como “hombres que convierten la dominación, la humillación y la agresividad en espectáculo”.

“Para él, las mujeres no somos ciudadanas con criterio, sino como una audiencia impresionable cuya atención puede capturarse desde la sexualización masculina. No habla de ideas, propuestas o debates. Habla de seducción, conquista y virilidad. Una imitación barata de Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele”, sentenció Vargas.

Para la influencer esta clase de hombres “sienten que la autoridad ya no se construye desde ideas, sino desde una masculinidad agresiva que necesita verse dominante todo el tiempo”.

Al final, Vargas concluyó que de la Espriella es “un hombre arrogante que lo único que parece tener grande es el ego”.

“Además de machista, esto es peligroso para la libertad de prensa, porque cuando un político ridiculiza periodistas, los persigue públicamente y convierte el cuestionamiento en una amenaza personal, degrada una de las bases más importantes de cualquier democracia, cerró la comunicadora.