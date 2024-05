Los divertidos memes que dejó el compromiso de ‘La Segura’ e Ignacio Baladán en ‘La casa de los famosos Colombia’

El compromiso de 'La Segura' en 'La casa de los famosos' dejó varios memes y reacciones - crédito @lasegura/IG

La inesperada pedida de mano que le hizo el pastelero Ignacio Baladán a la creadora de contenido conocida como ‘La Segura’ se llevó a cabo en plena televisión nacional y miles de personas pudieron vivirla a través del Canal RCN y de la plataforma Vix el pasado 2 de mayo.

La producción de La casa de los famosos Colombia fueron los cómplices de la hazaña que llevó a cabo el novio de Natalia Segura, en medio de una actividad de “congelados”. Y aunque el momento estuvo cargado de emociones eufóricas, romance y alegría, también dejó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores del programa y de los influenciadores.

Uno de los momentos más especiales que se han vivido en la primera temporada del reality es, sin duda, la pedida de mano de Baladán a ‘La Segura’, pero también la que más memes ha dejado hasta el momento, ya que fue ante la mirada de millones de televidentes de Colombia, Latinoamérica y Panamá.

La Segura se comprometió con Ignacio Baladán en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El chef uruguayo entró por una de las puertas que tiene la terraza de la casa y se encontró con su novia sentada en una silla de ‘reina’, mientras ella y sus compañeros estaban “congelados”, pesando que se encontraban en una creativa dinámica propuesta por El Jefe.

En ese momento, Baladán se vio inundado de lágrimas y caminó hacia ella mientras le pedía que no se fuera a mover porque no quería que la fueran a penalizar por no cumplir con las reglas del juego. Paso seguido, el creador de contenido se arrodilló y con nervios y palabras encontradas le pidió que se casara con él.

Sin embargo, cuando ya le había hecho la pregunta, Natalia Segura fue “descongelada” por El Jefe y en ese momento la creadora de contenido se abalanzó sobre su novio para decirle con un efusivo grito que sí aceptaba comprometerse con él para toda la vida.

Finalmente, los demás participantes tuvieron la posibilidad de moverse y cada uno pudo reaccionar ante el romántico y épico momento, los cuales no ocultaron su emoción y saltaron, lloraron, aplaudieron y los felicitaron, igual como lo vivieron muchos televidentes, quienes a través de redes sociales expresaron su felicidad y múltiples sentimientos.

Así reaccionó el público en las redes sociales por la pedida de mano de 'La Segura' - crédito @000kill18/X

Es por esto que muchas personas decidieron ilustrar el sentimiento y las reacciones que tuvieron en ese momento y acompañaron sus publicaciones con memes que le están dando vueltas a las redes sociales, pues a medida que pasan los capítulos, La casa de los famosos Colombia se ha apoderado de las tendencias digitales y en esta oportunidad no fue la excepción.

Las reacciones del público en las redes sociales por la pedida de mano de 'La Segura' - crédito redes sociales

De los temas más hablados y comentados en la noche del 2 de mayo en las redes sociales fue la pedida de mano de ‘La Segura’ y el capítulo en general del reality especialmente porque estuvo cargado de muchas sorpresas.

El emotivo momento y la visita de Wendy Guevara fue aprovechada no solo para el rating del programa, sino también para generar emociones entre el público, que a medida que pasa el tiempo son más los seguidores del programa.

Por su parte, la presentadora del programa, Carla Giraldo, compartió varias historias en su cuenta de Instagram en donde reveló que conocía de la noticia hace rato y se enteró en una videollamada que sostuvo con Baladán. Además, se mostró emocionada en repetidas oportunidades por su amigo, a quien felicito tanto en persona como con fotos y videos.

Y Johana Velandia, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que hizo parte del equipo de Natalia ya había aparecido en un video publicado en sus historias de Instagram en el que confesó que tuvo la oportunidad de ver el anillo de compromiso y que le pareció espectacular.