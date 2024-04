CGT Antioquia no participará de las marchas del 1 de mayo por Petro: “Es el día de los trabajadores y no del Gobierno”

La participación del presidente Gustavo Petro a las manifestaciones del 1 de mayo, Día del Trabajador, provocó que la CGT Antioquia se desvincula de marchas - crédito Infobae

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Antioquia tomó una posición con relación a las movilizaciones del Día del Trabajo, el 1 de mayo. En un comunicado, la central sindicalista anunció su decisión de no participar en las marchas programadas para conmemorar esta fecha, ante el desacuerdo que tiene con la participación del presidente Gustavo Petro en las mismas.

El presidente Petro había anunciado su intención de participar en la concentración que se llevará a cabo en la plaza de Bolívar (Bogotá), un acto que generó controversia entre varios sectores sindicales y organizaciones laborales del país. La presencia del presidente en esta jornada laboral histórica fue interpretada como una posible politización del evento, desviando el enfoque de las demandas y reivindicaciones de los trabajadores.

“Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”, escribió el primer mandatario en la red social X (anteriormente Twitter).

La postura de la CGT de Antioquia se basa en el principio de autonomía e independencia del movimiento sindical. En su comunicado, la organización reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la conmemoración de esta fecha, pero rechazó cualquier intento de organización por parte del Gobierno.

“La CGT Antioquia hace respetar la autonomía y la independencia de la Confederación General del Trabajo CGT Nacional (...) no comparte ni permitirá que el actual gobierno quiera instrumentalizar un espacio que le pertenece a la clase trabajadora”, se lee en el documento.

La organización sindical dejó en claro que, si bien no participará en las movilizaciones convocadas para el primero de mayo, llevará a cabo diferentes actividades culturales, académicas y concentraciones en conmemoración del Día del Trabajador.

El comunicado de la CGT de Antioquia también incluye un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, instándolo a escuchar la voz de los millones de personas que se manifestaron en protestas anteriores y a no utilizar el día del trabajo para promover agendas políticas particulares.

“La razón es muy sencilla, el Estado sin importar la corriente política (derecha, centro o izquierda) es la representación moderna más palpable de represión, opresión y esclavitud. Si usted lo analiza, sin importar su estrato socio económico (pobre, clase media o rico) el Estado vive y se alimenta de todos nosotros, todos somos esclavos del Estado y el presidente y representantes del gobierno son los esclavistas”, fue la premisa con la que la organización sustento su comunicado.

En medio de esta controversia, la CGT de Antioquia hizo un llamado a los trabajadores para que se manifiesten en las redes sociales sobre el significado de esta fecha.

“Invitamos a los trabajadores para que se manifiesten en las redes sociales sobre el significado del primero de mayo sin dejarnos utilizar, esta fecha es de los trabajadores y para los trabajadores, más no para que nos utilicen como correa de transmisión de este o cualquier otro Gobierno”, se lee en el documento.

La decisión de la CGT de Antioquia provocó diferentes reacciones en el ámbito sindical y político. Algunos sectores respaldan la postura de la organización sindical, enfatizando la importancia de mantener la independencia y la autonomía del movimiento obrero. Otros, sin embargo, critican la decisión, argumentando que la participación del presidente en las movilizaciones podría ser un gesto de solidaridad con los trabajadores y una muestra de compromiso con sus demandas.