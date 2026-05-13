Avianca anunció que entregará 30 becas para personas de bajos recursos que quieran ser auxiliares de vuelo: así puede aplicar

La aerolínea Avianca abrió una convocatoria nacional para otorgar 30 becas completas dirigidas a colombianos de poblaciones vulnerables que deseen formarse como tripulantes de cabina, cubriendo el 100 % de la formación académica, los materiales y el acompañamiento durante un proceso de capacitación que se extenderá por 18 meses en varias ciudades del país - crédito Avianca / Instagram

La industria aeronáutica colombiana experimenta una apertura inédita con la reciente convocatoria anunciada por Avianca: la aerolínea lanza el programa “El cielo es de todos”, que otorgará 30 becas completas para formarse como tripulante de cabina en vuelos nacionales e internacionales.

El programa está dirigido a quienes han enfrentado barreras económicas o sociales para acceder a este tipo de formación. Con una duración estimada de 18 meses, la beca cubre el costo total de la instrucción, desde la teoría hasta la práctica profesional dentro de la operación de la compañía.

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Las actividades formativas se desarrollarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los beneficiarios tendrán acceso a materiales, acompañamiento académico y entrenamiento práctico, asegurando una integración efectiva al sector aeronáutico.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad con ciudadanía colombiana y que pertenezcan a poblaciones vulnerables - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca representa una oportunidad significativa para personas de poblaciones vulnerables, según lo explica Avianca en la presentación del programa. El principal objetivo es facilitar el acceso a la educación superior y profesional en el sector aéreo, un campo históricamente restringido para quienes carecen de recursos.

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Requisitos para acceder a la beca de tripulante de cabina

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir una serie de condiciones. Es obligatorio tener ciudadanía colombiana y haber cumplido la mayoría de edad al momento de la inscripción. Se exige también contar con el diploma y acta de grado de bachiller, así como los resultados de la prueba Saber 11.

Otro requisito indispensable es la disponibilidad de tiempo completo, ya que el plan de estudios requiere dedicación de lunes a sábado durante un año. Además, los postulantes deben presentar constancia de afiliación al Sisbén o a la EPS. Quienes pertenezcan a comunidades indígenas o a consejos comunitarios pueden acreditar su vinculación mediante los certificados pertinentes.

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Uno de los elementos centrales de la postulación es la elaboración de un video de máximo un minuto donde cada aspirante exponga su motivación para ser tripulante de cabina. Este material, junto con la documentación requerida, debe ser cargado en el portal oficial de empleo de Avianca (jobs.avianca.com), en un único archivo PDF.

La formación académica y práctica se desarrollará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, durante 18 meses - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de selección contempla varias etapas, incluidas evaluaciones técnicas y entrevistas presenciales. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2026. Los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción solo una vez y asegurarse de anexar toda la documentación solicitada.

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Documentación obligatoria y opcional para la inscripción

Para completar la inscripción, es necesario reunir y cargar en un solo archivo PDF los siguientes documentos: fotocopia del documento de identidad por ambas caras, hoja de vida, incluyendo enlace al video motivacional, diploma o acta de grado de bachiller, certificación de resultados de la prueba Saber 11, constancia de afiliación al Sisbén o EPS, certificado de antecedentes judiciales y dos referencias personales firmadas.

Como documentación opcional, pero no excluyente, se aceptan certificados de nivel de inglés, constancias laborales, acreditaciones de participación en actividades de liderazgo, voluntariado o pertenencia a ONG o fundaciones. Estas evidencias pueden fortalecer el perfil del candidato ante el comité evaluador.

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Quienes ya cuenten con otra beca universitaria no podrán acceder a este beneficio orientado a facilitar el ingreso al sector aeronáutico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política de la convocatoria establece que no podrán acceder a la beca quienes ya cuenten con otro apoyo económico o reconocimiento para estudios universitarios. El objetivo es priorizar a quienes realmente no han tenido acceso previo a este tipo de oportunidades.

Durante los 18 meses de formación, los seleccionados recibirán acompañamiento constante por parte de instructores expertos de la aerolínea. La fase teórica se complementa con prácticas directas en operaciones reales, lo que permite una preparación integral y una inserción efectiva al entorno laboral.

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El programa no solo busca capacitar técnicamente, sino también fomentar habilidades de servicio, comunicación y trabajo en equipos multiculturales, elementos esenciales para quienes deseen desarrollarse en la industria del transporte aéreo.