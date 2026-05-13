Periodista llamó a Abelardo de la Espriella a reflexionar tras la polémica en la entrevista con Laura Rodríguez: “Lo que sintió como mujer”

La periodista se sumó a su colega Mónica Rodríguez -créditos @mariapaosierra/X | Catalina Olaya/Colprensa

Las muestras de apoyo de periodistas a sus colegas María Lucía Fernández, conocida como Malú (Noticias Caracol), y Laura Rodríguez (Piso 8), surgieron tras dos episodios que generaron críticas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por cuestionar el trabajo periodístico y exaltar su miembro viril en una conversación jocosa que tenía con los conductores del programa.

Esta situación llevó a que María Paola Sierra se sumara a las voces que replicaron en contra del candidato presidencial.

PUBLICIDAD

Aunque el abogado cordobés, respaldado por el Movimiento de Salvación Nacional, ofreció disculpas públicas a Rodríguez, Sierra cuestionó lo sucedido y, en un video publicado en su cuenta de X la mañana del miércoles 13 de mayo de 2026, recordó incluso uno de los episodios más polémicos del presidente Petro en un mensaje dirigido en parte a las periodistas mujeres.

Antes de iniciar su declaración, la joven comunicadora trajo a colación cuando en medio de la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, la tarde del el jefe de Estado expresó: “Ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buena”.

PUBLICIDAD

“Como periodista, pero sobre todo como mujer, no me puedo quedar callada, porque es que no se trata de política ni se trata de una broma cualquiera, se trata de la dignidad y del respeto”, empieza Sierra su intervención.

Sobre el caso de la entrevista con Piso 8, y en la que se le vio incómoda a Rodríguez, la reportera señaló: “Abelardo de la Espriella le pidió a esta periodista ver una foto de él para que ella observara el tamaño de su miembro. Y lo mostró como un chiste, porque según él, el contexto se prestaba para eso, insinuando también que de esa manera había ganado muchos votos de mujeres”.

PUBLICIDAD

La joven comunicadora se unió a varias colegas que le han expresado su solidaridad a la periodista Laura Rodríguez, de Piso 8 - crédito @mariapaosierra/X

Sumado a lo anterior, Sierra acompaña su grabación con una captura de pantalla del mensaje en X con la respuesta que dejó la joven afectada en este caso, también mediante su perfil de X: “Y no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”.

Sobre las palabras de Rodríguez, Sierra precisó: “Esto fue lo que ella sintió como profesional y como mujer”.

PUBLICIDAD

Acto seguido, la periodista le dejó una invitación para que se cuestione a sí mismo: “Pregunta rápida para usted, señor candidato, sin buscar atacarlo. ¿Cómo se sentiría usted o cualquier otro hombre que aprueba y aplaude esto que usted hizo, si cualquier desconocido o líder político, para ponerlo en el mismo contexto, le hace la misma insinuación y la misma pregunta a su esposa o a sus hijas?“

Sierra sentenció al final: “Nos merecemos candidatos que vean a las y los periodistas como profesionales, no como espacio para su pasarela de vanidades o su despliegue machista”.

PUBLICIDAD

crédito @mariapaosierra/X