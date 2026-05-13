Colombia

Esperanza Gómez habló de las estrictas condiciones que exige para grabar contenido para adultos tras sufrir experiencias negativas

Las nuevas medidas adoptadas se basan en su experiencia en la industria para adultos, con el objetivo de proteger su seguridad y contar con claridad antes de aceptar nuevos proyectos frente a cámaras

Guardar
Google icon
Esperanza Gómez reveló que los problemas legales y laborales han afectado gravemente su salud física y mental - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez revela por qué ahora solo graba con actores registrados y sin máscaras - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz y creadora de contenido para adultos Esperanza Gómez volvió a generar conversación en redes sociales luego de revelar cuáles son las estrictas condiciones que exige actualmente para grabar contenido en la industria para adultos, una decisión que, según explicó, tomó después de vivir experiencias que calificó como negativas durante varios años de carrera.

La caleña, considerada una de las figuras más reconocidas del entretenimiento para adultos en América Latina, habló sobre el tema durante una entrevista con el programa Impresentables, de LOS40 Colombia, especial en el que aseguró que con el paso del tiempo cambió completamente la manera en la que selecciona a las personas y productoras con las que trabaja.

PUBLICIDAD

Según relató, una de las principales reglas que impuso en su carrera tiene que ver con negarse a grabar con actores que oculten su identidad o que no estén formalmente vinculados a la industria. Para Gómez, mostrar el rostro y asumir públicamente la participación en este tipo de contenidos representa también una responsabilidad frente a quienes aparecen en escena.

“Mucha gente entra a esta industria porque no muestran la cara o se ponen una máscara en su cara y no muestran, pero uno sí expone su cara, su cuerpo y es para decir: ‘Yo me comí a Esperanza, a Pepita’. Yo cometí el error de hacer esto varias veces y la experiencia fue fatal y dije: ‘En la vida vuelvo a grabar con un hombre con una máscara en la cara’”, afirmó durante la conversación.

PUBLICIDAD

La emrpesaria y creadora de contenido para adultos soltó una serie de comentarios relacionados con los hombres que causaron furor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram
La caleña Esperanza Gómez detalla razones para elegir solo producciones en el extranjero - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

La creadora de contenido explicó que esa decisión nació luego de atravesar situaciones incómodas con personas que, según ella, no pertenecían realmente al medio y buscaban aprovechar la exposición que genera grabar con figuras reconocidas de la industria.

Además, dejó claro que actualmente solo trabaja con actores y actrices que estén legalmente registrados dentro de la industria de entretenimiento para adultos en Estados Unidos, país donde asegura que existen controles mucho más rigurosos en materia de salud y seguridad para quienes participan en las producciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones estuvo relacionado con los exámenes médicos y las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, tema que Gómez calificó como fundamental antes de cualquier grabación.

De acuerdo con su relato, la desconfianza frente a algunos procesos en Colombia fue una de las razones que la llevaron a dejar de grabar contenido en el país.

Esperanza Gómez expresó su deseo de esperar soluciones médicas innovadoras antes de optar por una intervención quirúrgica para resolver el problema degenerativo de su columna - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Las estrictas normas que Esperanza Gómez exige para grabar: adiós a las producciones en Colombia - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Me di cuenta de que manipulaban los exámenes de laboratorio. Porque aquí en Colombia hay laboratorios fraudulentos, que así la persona tenga enfermedades de transmisión sexual, le pagan al laboratorio y le sacan un test limpio cuando está contagiado”, aseguró.

La actriz sostuvo que, debido a esas experiencias, tomó la determinación de no realizar más producciones en Colombia, salvo contadas excepciones que hizo años atrás. Según indicó, hoy sus protocolos son mucho más estrictos y priorizan la seguridad física y médica de todos los involucrados.

“Incluso si alguien llega con un examen impreso, allá no lo reciben así no más. En Estados Unidos verifican directamente con el laboratorio para confirmar que todo sea real”, explicó Gómez.

Las declaraciones de Esperanza Gómez generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde varios usuarios debatieron sobre las condiciones laborales dentro de la industria del entretenimiento para adultos y la importancia de garantizar controles sanitarios más estrictos.

Mientras algunos internautas respaldaron la decisión de la actriz y destacaron que se trate el tema de la seguridad y las enfermedades de transmisión sexual con mayor seriedad, otros se mostraron sorprendidos por las denuncias sobre presuntas irregularidades en laboratorios colombianos.

La actriz para adultos reveló cual es el público objetivo de su contenido erótico durante un capítulo de su pódcast 'Del saber al hacer' - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
La decisión de Esperanza Gómez que sorprendió a la industria - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La entrevista también volvió a poner sobre la mesa la trayectoria de Gómez dentro de la industria, donde durante años se consolidó como una de las colombianas con mayor reconocimiento internacional en el cine para adultos. Su carrera, además, ha estado acompañada por una constante presencia en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación, donde frecuentemente habla sobre sexualidad, relaciones y las realidades detrás del negocio del contenido para adultos.

Temas Relacionados

Esperanza GómezContrato Esperanza GómezRequisitos Esperanza GómezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sector aéreo alerta sobre aumento de agresiones tras pasajero que fue sacado de un vuelo Bogotá-Madrid por hacer actos obscenos: “Estamos expuestos permanentemente”

La presión de los sindicatos aumenta para que el Congreso colombiano acelere el debate sobre nuevas normas que protejan la seguridad del personal aéreo

Sector aéreo alerta sobre aumento de agresiones tras pasajero que fue sacado de un vuelo Bogotá-Madrid por hacer actos obscenos: “Estamos expuestos permanentemente”

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

El combinado de Los “Leopardos” jugarán partidos de alta exigencia antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

Estos son los mejores países para emigrar en 2026, según medición internacional: así le fue a Colombia

Varios factores socioeconómicos alejaron al país de los puestos más altos tanto a nivel mundial como regional

Estos son los mejores países para emigrar en 2026, según medición internacional: así le fue a Colombia

Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

La periodista, junto a sus colegas Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar y Laura Palomino, recopiló más de 260 testimonios de mujeres periodistas, practicantes y trabajadoras de prensa

Mónica Rodríguez se refirió el caso de Laura Rodríguez, tras entrevista con Abelardo de la Espriella y advirtió: “También lo tienen que vivir muchas mujeres al aire”

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Liss Pereira y Ricardo Quevedo provocaron risas al mostrar cómo llenan el álbum del Mundial 2026: “Todos tenemos prioridades distintas”

Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Alexa Torrex lanzó advertencia contra Yuli Ruiz y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “Me estresa la gente cínica”

Mánager de Lina Tejeiro no pudo contener el llanto por diagnóstico de cáncer de la actriz: “Mi fe sigue intacta”

Deportes

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Ranking ubica a la selección Colombia en el top-10 del Mundial de 2026: en qué consiste

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones