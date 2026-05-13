Hallan en su vivienda los cuerpos de una madre y su hijo desaparecidos en Florida, Valle del Cauca

Las víctimas, vistas por última vez el 19 de abril, fueron encontradas enterradas en su propia vivienda del corregimiento San Antonio de los Caballeros. - crédito CTI Fiscalía/Redes sociales

El hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de una vivienda en San Antonio de los Caballeros, zona rural del municipio de Florida, ha conmocionado a la comunidad del Valle del Cauca.

Según información confirmada por la Policía del departamento, los cadáveres pertenecerían a una madre y su hijo que estaban desaparecidos desde mediados de abril de 2026.

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Las autoridades judiciales informaron que, desde la mañana del miércoles 13 de mayo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantan diligencias urgentes en el lugar.

El equipo especializado en exhumaciones llegó hasta la vivienda donde vivía la familia desaparecida para realizar el levantamiento de los cuerpos y cumplir con los protocolos técnicos establecidos.

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Hallan cuerpos de madre e hijo desaparecidos en zona rural de Florida, Valle del Cauca, tras intensa búsqueda - crédito Alcaldía Florida

El caso involucra a Miraida Ordóñez Ortiz y su hijo Camilo Alejandro Meneses Ordóñez, quienes habían sido vistos por última vez el 19 de abril. La desaparición fue reportada por familiares y vecinos, lo que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa por parte de la Fiscalía General de la Nación, protocolos diseñados para la localización inmediata de mujeres y menores desaparecidos.

De esta manera, se confirmó que los cuerpos fueron hallados, según fuentes policiales, en la misma casa donde residía la familia. El reporte preliminar indica que los cadáveres “estarían enterrados” en la vivienda, razón por la cual el CTI y un equipo de exhumación intervinieron el sitio.

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Investigación en curso y detalles de la búsqueda

De acuerdo con las autoridades, hasta que Medicina Legal no finalice los procedimientos técnicos y confirme la plena identificación, no se hará un pronunciamiento oficial definitivo sobre las identidades. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la investigación abierta y continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

En respuesta a la desaparición, la Alcaldía de Florida y la Secretaría de Seguridad del Valle desplegaron un equipo técnico especializado —incluido el denominado equipo Raptor— para reforzar los operativos de búsqueda, realizar sobrevuelos y cubrir sectores rurales donde podrían hallarse pistas relevantes. Además, se ofreció una recompensa a quien aportara información para encontrar a la mujer y al menor.

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Las autoridades forenses de Medicina Legal y equipos especializados en exhumaciones realizan tareas para identificar formalmente los cuerpos hallados - crédito Alcaldía Florida

El secretario de Gobierno local, Wladimir Cerón, pidió el apoyo de la comunidad: “Se vienen realizando análisis de elementos materiales probatorios y labores en campo para recolectar información que permita ubicar a la señora y su hijo. Invitamos a la comunidad a entregar cualquier información, por mínima que sea, ya que es de vital importancia para el proceso investigativo”.

En paralelo, medios locales informaron sobre la muerte del compañero sentimental de Mireyda Ordóñez, cuyo cuerpo fue hallado en circunstancias que aún son materia de análisis por parte de las autoridades. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial que relacione de manera concluyente ese hecho con la desaparición y muerte de la madre y el hijo.

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La desaparición de Mireyda Ordóñez y su hijo generó alarma entre los habitantes de San Antonio de los Caballeros y movilizó a diferentes entidades estatales.

Tras la denuncia, se activaron protocolos especiales y se intensificaron los operativos, mientras la Fiscalía y la Policía desarrollan nuevas estrategias para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

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Actualmente, la principal línea de acción para las autoridades consiste en completar la identificación de los cuerpos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las diligencias judiciales continúan en el corregimiento, mientras los investigadores trabajan en la recolección de pruebas fundamentales para avanzar en el caso.

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Muerte de compañero sentimental de Mireyda Ordóñez

Según el informe de las autoridades, el cuerpo de Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años, presentaba una herida en la región orbital derecha y junto a él se halló una escopeta sin número de serie, la cual quedó bajo custodia de la autoridad competente.

El hallazgo del cadáver se produjo en la vereda Palmichal, área rural de Santander de Quilichao, aproximadamente a 20 minutos del casco urbano de esta localidad ubicada al norte del Cauca.

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Personas cercanas a la familia relataron que el joven, originario del municipio de Suárez, Cauca, era un comerciante reconocido en Santander de Quilichao por haber impulsado los negocios heredados de su padre. Según estos testimonios, Ramírez Alzate atravesaba episodios de depresión y ansiedad, junto con dificultades en su relación con la esposa, madre de su hijastro.