Corte Suprema exigió al Gobierno Petro que respete los compromisos internacionales contra ‘Chiquito Malo’ y otros cabecillas del Clan del Golfo

Corte Suprema de Justicia respaldó a la Fiscalía en el caso de las órdenes de captura del Clan del Golfo - crédito Corte Suprema de Justicia/Presidencia

La Fiscalía General de la Nación informó el 12 de mayo de 2026 que las órdenes de captura contra 29 miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, entre ellos su jefe alias Chiquito Malo, se mantendrán vigentes hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos para su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

El comienzo de las operaciones en las ZUT de los departamentos de Córdoba y Chocó está previsto para el 25 de junio de 2026, conforme a lo dispuesto por la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal líder del Clan del Golfo y solicitado en extradición por Estados Unidos, figura en el listado oficial enviado por el Gobierno nacional.

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El órgano investigativo explicó que la suspensión de las órdenes de captura no será inmediata y precisó que previamente se verificará la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes referidos. Las autoridades recalcaron que “la ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”.

Corte Suprema exigió al Gobierno Petro que respete compromisos internacionales contra ‘Chiquito Malo’ y otros cabecillas del Clan del Golfo - crédito Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal manifestaron su respaldo a la posición de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, sobre la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal. Según el comunicado difundido, ambas instancias “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de la Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales, establecidos respecto al proceso de paz”.

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La postura conjunta también incluyó un llamado a la protección de las obligaciones del país en escenarios internacionales. “Llaman la atención sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”, reiteraron Iván Mauricio Lenis Gómez y Carlos Roberto Solórzano Garavito en el documento.

Además, la nota institucional precisó que, en línea con la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia seguirá de cerca la manera en que se apliquen estos mecanismos. En palabras de las autoridades, la Corte “estará atenta a la adecuada implementación de esos procesos, como Tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria”.

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Petro criticó decisión de la Fiscalía sobre órdenes de captura de cabecillas del Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra la fiscal General Luz Adriana Camargo, por no suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de suspender las órdenes de captura contra líderes del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, que es requerido en extradición por Estados Unidos. Según el mandatario, la decisión fue tomada por la delegación de paz liderada por Otty Patiño sin consultarlo, y recalcó que “en las primeras fases del proceso, no actúan extraditables”.

Tras una reunión con la delegación de paz en la Casa de Nariño, Petro instruyó que la lista de los 400 combatientes que serán trasladados en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de Chocó y Córdoba excluya a quienes enfrentan una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

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“La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables; estaba en sus funciones, pero esa decisión no fue consultada con el presidente”, señaló el mandatario. Además, agregó que, conforme a la ley, “solo si hay un proceso avanzado de paz el presidente puede suspender órdenes de extradición”.

- crédito Ovidio González/Presidencia

El jefe de Estado reiteró que no suspendió la orden de extradición para alias Chiquito Malo ni dio aval a la lista de los primeros 400 combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia, proceso que permitiría a dichos individuos someterse a la justicia según lo contempla la ley ante la Fiscalía General de la Nación.

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