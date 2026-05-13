Disculpas de Abelardo de la Espriella a periodista provocaron reacciones divididas: “Quedó claro que no sabe por qué tuvo que hacerlo”

Abelardo de la Espriella pide disculpas a Laura Rodríguez tras comentarios polémicos en Piso 8 FM, pero la controversia sigue viva - crédito Reuters

Las declaraciones del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella durante una transmisión del programa digital Piso 8 FM siguen generando una fuerte controversia en redes sociales y en distintos sectores políticos y periodísticos del país.

Luego de los comentarios que hizo en medio de una conversación con la periodista Laura Rodríguez, el también penalista publicó un mensaje en el que ofreció disculpas públicas y aseguró que nunca tuvo la intención de hacer sentir incómoda a la comunicadora.

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Sin embargo, las disculpas del aspirante presidencial, lejos de cerrar la controversia, provocaron nuevas reacciones en redes sociales y entre figuras políticas y periodísticas. Una de las voces que salió en defensa de De la Espriella fue la representante a la Cámara Lina María Garrido, que aseguró que el episodio fue sacado de contexto.

“Como humano y caballero, no tiene inconveniente en ofrecer disculpas por el malentendido (ojalá vean la entrevista completa para apreciar el contexto). Lo cierto es que la estrategia conjunta de desprestigio ejecutada por las campañas de Paloma y Cepeda fue el mejor escenario para que “el Tigre” pudiera, una vez más, ratificar grandeza, humildad y respeto hacia las mujeres. Otra más que les sale mal. ¿Ahora qué se van a inventar?”, escribió la congresista.

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Las reacciones de Lina María Garrido y María Jimena Duzán tras el tenso episodio entre Abelardo de la Espriella y Laura Rodríguez - crédito @linamariagarri1/X

En contraste, la periodista María Jimena Duzán cuestionó el contenido de las disculpas y aseguró que el problema no radicaba en la interpretación del humor, sino en el trato recibido por Laura Rodríguez durante la entrevista.

“Pidió perdón, pero queda claro que no sabe por qué fue que tuvo que hacerlo. Para él este episodio fue un derroche de humor inofensivo que Laura no entendió por qué carece del sentido del humor. No, candidato. El problema no es que Laura no hubiera entendido sus chistes. El tema es que usted la irrespetó públicamente y la forzó a que exaltara el tamaño de su miembro”, expresó Duzán.

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La periodista también cuestionó la actitud de quienes estaban presentes en la mesa durante la transmisión: “Además, los hombres que estaban en la mesa permitieron también el ultraje porque ninguno de ellos fue capaz de pararle el macho a Abelardo”, añadió.

El episodio ocurrió durante una emisión conducida por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, espacio en el que Abelardo de la Espriella participó y durante la conversación, el precandidato presidencial mostró una fotografía personal desde su celular y aseguró que esa imagen le había ayudado a ganar simpatizantes entre el electorado femenino.

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La representante Lina María Garrido defendió a Abelardo de la Espriella, mientras la periodista María Jimena Duzán fue contundente en cuestionar sus disculpas, profundizando la polémica que sacude el ámbito mediático - crédito @MJDuzan/X

“Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, comentó entre risas mientras buscaba la publicación frente a cámaras. El momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la transmisión, especialmente por las referencias que hizo sobre su físico y por las intervenciones dirigidas hacia la periodista presente en la mesa.

Mientras Laura Rodríguez observaba la imagen, describiéndola como una fotografía del abogado tomando aguardiente y mencionando elementos como la palabra “Nariño”, De la Espriella insistió en que debía fijarse en otro detalle de la imagen.

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“No le está mirando lo que usted quiere que le mirara”, expresó el político en medio de las bromas del set.

La situación subió de tono cuando el abogado lanzó una frase que terminó desatando la polémica en plataformas digitales: “Estoy mal de culo, pero miren esta foto”. El intercambio provocó risas entre algunos de los presentes, mientras los conductores incentivaban a los espectadores a comentar sobre la publicación y el físico del aspirante presidencial.

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Las disculpas de De la Espriella reavivan el debate digital - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Posteriormente, Laura Rodríguez reaccionó públicamente y aseguró que la experiencia fue incómoda y ofensiva. La periodista calificó el momento como “un irrespeto total” y dejó claro que no consideró las intervenciones como simples bromas.

“Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, manifestó la comunicadora, que además enfatizó que lo ocurrido no podía reducirse a “un comentario desafortunado”. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales sobre los límites del humor, el trato hacia las mujeres en espacios mediáticos y el comportamiento de figuras públicas en formatos digitales.

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Y fue ante esa ola de críticas qie Abelardo de la Espriella publicó el 13 de mayo de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que ofreció disculpas a Laura Rodríguez y defendió que todo ocurrió dentro de un contexto humorístico.

“Un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, escribió inicialmente el candidato presidencial, quien insistió en que nunca actuó con mala intención.

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