Nequi fue víctima de hackeo en su cuenta de X: usuarios alertaron sobre publicaciones de criptomonedas

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook

La cuenta oficial de Nequi en X experimentó este miércoles 13 de mayo de 2026 un incidente de compromiso de seguridad. Usuarios advirtieron publicaciones inusuales sobre criptomonedas y proyectos vinculados a “TRON DAO” —una organización relacionada con el ámbito criptográfico— en el perfil verificado @Nequi, lo que generó alarma entre los clientes de la plataforma financiera 100% digital que alertaron en redes sociales sobre la situación.

De acuerdo con lo expresado por Nequi, en un comunicado al que accedió El Tiempo, el caso fue atribuido a un posible acceso no autorizado a su cuenta de X. El primer neobanco en Colombia informó que está trabajando con un equipo especializado para restablecer el control y reforzar los protocolos de seguridad en la red social. Aseguró que el dinero y los datos de los clientes no se vieron comprometidos, y la aplicación de la empresa continúa operando con normalidad.

PUBLICIDAD

La plataforma financiera 100% digital reiteró que mantiene abiertos sus canales oficiales de atención - crédito @Nequi/X

La plataforma, que funciona como una billetera digital desde el celular, reiteró que mantiene abiertos sus canales oficiales de atención, que incluyen el chat dentro de la aplicación, la página web, además de las líneas activas en WhatsApp, Instagram y Facebook. Nequi indicó que proporcionará información actualizada a medida que se desarrollen nuevos eventos relacionados con este hecho.

Frente al hackeo de la cuenta de X de Nequi, miles de usuarios en redes sociales criticaron la ciberseguridad de la plataforma bancaria, que cuenta con altos protocolos de seguridad , incluyendo reconocimiento dactilar o clave de acceso. Además, aunque funciona de manera autónoma, es parte del Grupo BanColombia y está vigilada por la Superintendencia Financiera.

PUBLICIDAD

“Mk Nequi y Bancolombia tienen una brecha de seguridad, pero ni la hpta; es increíble este tipo de vainas. Me acabo de despertar para ver que al parecer le hackearon la cuenta aquí a los de @Nequi”, expuso un internauta. Sin embargo, “todavía no muchos lo han notado; supongo que en un rato que me vuelva a despertar ya habrá un comunicado oficial de Nequi o algo. Qué porquería la ciberseguridad en @Nequi”.

Otros usuarios expresaron su insatisfacción sobre la aplicación móvil enfocada en transacciones de bajo monto, señalando que Nequi nunca responde de manera satisfactoria a los fallos cibernéticos del sistema. “Después le echan la culpa a los clientes cuando les roban la plata de sus cuentas y no responden por sus fallas en seguridad de la información”.

PUBLICIDAD

Nequi suspenderá servicios de manera temporal: esta es la fecha

Bancolombia realizará mantenimiento técnico el domingo 17 de mayo de 2026, afectando sus servicios digitales en la madrugada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una actualización técnica programada por Bancolombia, institución financiera más grande y antigua del país, afectará a miles de usuarios el domingo 17 de mayo de 2026, cuando la entidad realice tareas de mantenimiento entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m. Las plataformas digitales del banco presentarán restricciones en pagos, transferencias y consultas de saldo durante ese lapso.

Conforme a información oficial de Bancolombia, la operación incluye la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, canales que experimentarán intermitencias y caídas temporales a lo largo de esas cinco horas.

PUBLICIDAD

Los movimientos financieros estarán limitados: consultas de saldo, transferencias y pagos en línea podrían quedar bloqueados. El botón de pagos PSE también será afectado por demoras o interrupciones, advirtió la entidad financiera.

Un impacto particular se producirá en la conexión con Nequi, que quedará suspendida para envío de dinero entre ambas plataformas desde las 3:00 hasta las 7:00. Además, funciones como pagos con código QR Entre Cuentas y las “llaves” digitales de autorización permanecerán fuera de servicio hasta finalizar el mantenimiento.

PUBLICIDAD

La banca universal, que ofrece servicios a personas, pymes y empresas, recomendó a los clientes que requieran operaciones urgentes tomar previsiones antes del inicio del periodo de restricción.