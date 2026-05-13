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RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

El combinado de Los “Leopardos” jugarán partidos de alta exigencia antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

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La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo FIFA tras 52 años de ausencia, marcando un hito nacional para los Léopards-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo FIFA tras 52 años de ausencia, marcando un hito nacional para los Léopards-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Falta menos de un mes para el comienzo del Mundial de la FIFA de Norteamérica de 2026, y las selecciones comienzan a trabajar a toda marcha para lo que será su debut en el evento deportivo del año.

En el caso de República Democrática del Congo, rival de la selección Colombia en el grupo K, se confirmó a finales de abril y comienzos de mayo de 2026 los rivales con los cuales jugará en su preparación al debut ante Portugal, el 17 de junio de 2026, a partir de las 2:00 p. m. en Houston, Texas (Estados Unidos).

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El equipo dirigido por el francés Sebastien Desabre tendrá que jugar ante una de las selecciones más complicadas de enfrentar en el mundo fútbol de Europa-crédito @dbulandshold/X
El equipo dirigido por el francés Sebastien Desabre tendrá que jugar ante una de las selecciones más complicadas de enfrentar en el mundo fútbol de Europa-crédito @dbulandshold/X

El 30 de abril de 2026, la Federación Danesa de Fútbol confirmó que se medirá ante República Democrática del Congo el 3 de junio en el estadio Maurice Dufrasne, ubicado en Lieja, Bélgica.

El excampeón de América y que no asiste a una Copa del Mundo jugará ante el combinado africano que vuelve a una cita mundialista como país independiente, después de 52 años de ausencia-crédito @laroja/Instagram
El excampeón de América y que no asiste a una Copa del Mundo jugará ante el combinado africano que vuelve a una cita mundialista como país independiente, después de 52 años de ausencia-crédito @laroja/Instagram

Y en el cierre de lo que será su doble fecha FIFA, el combinado de los “Leopardos” tendrá su segundo y último partido ante Chile, el 9 de junio de 2026, en el estadio Ciudad de la Línea, ubicado en el municipio con el mismo nombre del recinto deportivo, y que está en la ciudad de Cádiz, España.

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  • 3 de junio de 2026 - Amistosos fecha FIFA: Dinamarca vs. República Democrática del Congo
  • 9 de junio de 2026 - Amistoso fecha FIFA: República Democrática del Congo vs. Chile

Los detalles logísticos de la concentración de la República Democrática del Congo al Mundial 2026

El gobierno congolés valida el cronograma de preparación y promueve medidas de apoyo popular para asegurar una presencia deportiva y social contundente-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
El gobierno congolés valida el cronograma de preparación y promueve medidas de apoyo popular para asegurar una presencia deportiva y social contundente-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El 10 de mayo de 2026, se conocieron los detalles logísticos y deportivos que tendrá la República Democrática del Congo para su participación histórica de su selección nacional, los “Leopardos”, en la próxima Copa del Mundo FIFA 2026, marcando así el retorno del país a la máxima cita futbolística tras más de medio siglo (siendo su última participación en Alemania 1974 pero como Zaire).

El ministro de Deportes y Ocio, Didier Budimbu, detalló en la 88.ª reunión del Consejo de Ministros, celebrada el 8 de mayo de 2026 en la Cité de l’Union Africaine, que el calendario definitivo de entrenamientos contempla la inauguración oficial el 26 de mayo en Kinshasa.

La agenda incluye una sesión de entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Tata Raphaël, propiciando el encuentro directo entre el equipo y los aficionados, seguida por la entrega simbólica de la bandera nacional al capitán de la selección por parte del presidente de la República y una ceremonia de decoración de los jugadores a cargo de la Chancillería de los órdenes nacionales, según precisó Budimbu, según se conoció por el portal congoleño Actualite.

La administración gubernamental estima la movilización de amplios sectores de la sociedad a través de la creación de fan zones en las principales ciudades. Este dispositivo busca congregar a la población en espacios controlados para seguir la Copa del Mundo, una iniciativa respaldada oficialmente para celebrar el regreso de la República Democrática del Congo a la elite global del fútbol.

Además, se ha especificado en la reunión que la tramitación de los visados de los jugadores ya fue concluida y los expedientes se encuentran en curso de tratamiento por parte de la FIFA. Budimbu señaló que “toda la procedura de obtención de visas en favor de los Léopards ha sido completada”, y añadió que continúa la gestión respecto a los seguidores y animadores, junto con la adjudicación de cupos de entradas para los tres primeros encuentros de la fase de grupos.

La preparación internacional está estructurada en tres fases: la partida de la selección está pautada para el 27 de mayo DE 2024 rumbo a Bélgica, donde los “Leopardos” se medirán en un amistoso ante Dinamarca el 3 de junio en Lieja.

Posteriormente, el equipo se trasladará a España para enfrentar a Chile en otro amistoso el 9 de junio, y finalmente realizará su concentración a partir del 11 de junio de 2026 en Houston, Estados Unidos, sede de su debut mundialista frente a Portugal el 17 de junio. Esta serie de encuentros permite a la selección ajustar sus recursos tácticos antes de afrontar rivales de gran envergadura en el Grupo K, donde además de Portugal deberán medirse con Colombia y Uzbekistán.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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