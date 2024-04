El insólito vínculo: cómo un refresco en polvo contribuyó al legendario ‘escorpión’ de Higuita

René Higuita, apodado el Loco, es una de las figuras icónicas y revolucionarias en la historia del fútbol mundial, particularmente conocido por su papel como arquero - crédito Colorsport

El 6 de septiembre de 1995, en el estadio de Wembley, Londres, se presenció uno de los momentos más icónicos en la historia del fútbol, protagonizado por el portero colombiano René Higuita durante un encuentro amistoso entre Colombia e Inglaterra.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A medida que el reloj marcaba el minuto 78 de juego, el estadio, lleno de espectadores ansiosos y entusiastas, se convirtió en testigo de una jugada que desafiaría las convenciones del fútbol y cimentaría el legado de Higuita: el escorpión.

Esta jugada se ha convertido en un símbolo de su ingenio y su naturaleza impredecible en el campo - crédito Colprensa

La jugada se originó de un largo disparo de Jamie Redknapp, mediocampista inglés, hacia la portería defendida por Higuita. En un acto que combinó audacia y un instinto teatral, Higuita saltó hacia adelante, lanzando sus piernas por encima de su cabeza y golpeando el balón con los talones, en un movimiento que evocaba la cola de un escorpión. Este acto no solamente detuvo el balón, sino que además lo desvió por encima de la portería, dejando perplejos tanto a jugadores como a espectadores.

El 'Escorpión' de René Higuita

Instantáneamente, la jugada se convirtió en una sensación mundial, rebasando las barreras del deporte para convertirse en un hito cultural. La audacia de Higuita, conocido por su habilidad para jugar fuera del área y participar en el juego ofensivo, quedó inmortalizada en ese momento. El escorpión no fue solo una demostración de destreza física, sino un reflejo de la personalidad única y el enfoque innovador de Higuita, apodado El Loco por justas razones.

Frutiño y su extraña influencia en el escorpión

Higuita a lo largo de su carrera ha sido una figura muy codiciada por diferentes compañías para involucrarlo en sus campañas publicitarias, la cara de El Loco ha promocionado diversos productos incluyendo a Frutiño.

Este refresco en Polvo usó un comercial protagonizado por Higuita y algunos niños jugando, allí se ve a Rene haciendo por primera vez lo que sería una de las jugadas más representativas del fútbol nacional.

“El escorpión empieza con lo que siempre digo, respeto y amo: los niños. En una publicidad me dicen que juegue con los niños. Sacó el balón, el niño lo para, empieza a hacer el juego de la 21 y me hace la chalaca; para responderle se me vino a la mente como una chalaca al revés, de ahí sale el escorpión”, mencionó la leyenda del fútbol en le programa Los Informantes de Caracol.

Según el exarquero de la selección, las peticiones de su afición, impulsadas por la publicidad en diversos estadios del país, lo animaron a realizar el movimiento acrobático. Tras reflexionar sobre ello, se propuso llevarlo a cabo y, finalmente, ante una selección campeona del mundo en el emblemático estadio de fútbol, decidió ejecutar el legendario escorpión.

El loco entre risas recordó en Los Informantes lo que mencionó entonces el técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez en los camerinos de Wembley luego el legendario movimiento: “oíste güevón, de qué marca son tus guayos... anda a cobrarle a esos hijueputas porque esa jugada le está dando la vuelta al mundo”.

La pesadilla que vincula a Higuita con el Cartel de Medellín

El exarquero de Atlético Nacional y figura emblemática de la selección Colombia, tras acumular éxitos deportivos y económicos, invirtió en una propiedad en El Poblado en 1992. Este inmueble, destinado a ser el hogar familiar, se vio envuelto en un proceso de extinción de dominio debido a una adquisición fraudulenta, alejando a Higuita de la propiedad.

Higuita con su familia en la propiedad de El Poblado - crédito captura de pantalla Los Informantes

La casa, vinculada a previos dueños relacionados con el Cartel de Medellín, enfrenta deterioro y vandalismo luego de casi tres décadas de abandono, desfalcando una importante inversión de Higuita. A pesar de los desafíos legales y la significativa pérdida económica, Higuita aspira a recuperar la propiedad, viéndola como un legado para sus nietos.