Diego León Hoyos, actor de ‘Tentaciones’, reveló por qué ya no volvió a la televisión colombiana

Diego León Hoyos brilló en la televisión colombiana con sus apariciones en Quac y Tentaciones - crédito @lacandelaria_bog/Instagram

Diego León Hoyos es uno de los actores colombianos que mayor recordación tiene entre los televidentes, pues fue uno de los personajes icónicos de la novela Tentaciones. En esta producción de la década de los 90 participó junto a otros grandes talentos de la televisión como Nórida Rodríguez, Isabella Santodomingo y Rosemary Bohórquez.

Otros lo recuerdan como María Leona Santodomingo, la presentadora descarada, desparpajada e irónica del Noticiero Quac, que retrataba irónicamente la realidad política del país junto a Jaime Garzón. Este personaje recientemente fue recordado por el presidente Gustavo Petro, al responder con un video de la época a las marchas que se produjeron el domingo 21 de abril en contra de las acciones del jefe de Estado.

Recientemente, Diego León estuvo como invitado en el programa Café picante con el periodista Antonio Morales, en el que recordó algunos pasajes de su historia en la televisión. Con nostalgia, habló de las anécdotas que marcaron varios de sus personajes en los proyectos en los que participó en el pasado; sin embargo, esa época dorada ya no tiene el mismo brillo en la actualidad.

El actor dio vida a Serafín, un ángel que intentaba salvar un matrimonio en la serie 'Tentaciones' - crédito YouTube

Al comienzo de la conversación, el actor recordó como surgió la idea de Quac, que para León Hoyos “era evidentemente un programa de sátira política en la televisión, que no tenía una línea muy dura, de cuatro personas con pensamientos distintos, inclinados a hacer una visión crítica, inclinado de alguna manera a la izquierda”.

Cómo está su vida en la actualidad

Después de su paso por la sátira política junto a Jaime Garzón, el capitalino se refirió a cómo fueron sus inicios en la actuación, y manifestó que fue en el teatro y despertando su interés en el cine.

Sin embargo, llegó la oportunidad de formar parte de Tentaciones, algo que valoró por su personaje de Serafín, pues un día se encontraba en el aeropuerto y alguien se le acercó dándole las gracias por haberle dado una infancia feliz.

Pero las cosas cambiaron con el tiempo, dejaron de llamarlo para hacer personaje de gran calibre, incluso, desde antes de la pandemia y posterior a esta, reconoció que “hay una crisis”. Esto no es todo, ya que tristemente, como lo señala en su entrevista, en la actuación, el campo mejor pago es la televisión.

María Leona Santodomingo, periodista de Quac e interpretada por Diego León Hoyos - crédito YouTube

“Debo confesar picante espectador, que no me llaman a hacer sino de nomo o de bruja y no puedo entender por qué”, con lo que cerró su diálogo entre risas, que perfectamente podría darle vida a un villano o un galán. Mientras tanto, el actor prepara un espectáculo producido enteramente por él, un monólogo que lleva por nombre Diegolatría y que espera poder presentar en los próximos meses en teatro.

Cuándo fueron sus últimas apariciones en producciones

El Inquisidor (2022) — Roberto Almanza

Relatos Retorcidos: Asalto a la Iglesia (2019)

Relatos Retorcidos: La Viuda (2019) — Padre Mallarino

Más allá del tiempo (2019) — Pedro Nel Gómez

Allá te espero (2013) — Israel

Aquí no hay quien viva (2008) — Mariano Delgado Martín

Las noches de Luciana (2004) — Don Cristóbal

Hoyos también fue director en la producción de La hija del mariachi, que contó con un elenco de lujo en el que destacaron Gregorio Pernía, Carolina Ramírez y Mark Tacher como protagonistas. La novela se estrenó en 2006 y presentó su último episodio en el 2008, siendo una de las novelas más vistas en la televisión colombiana después de Café, con aroma de mujer.