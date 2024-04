Nueva persecución en Cali: esta es la caleta que llevaba el conductor que evadió un retén y terminó estrellado

Cámaras de seguridad captaron el momento de captura de un presunto delincuente en Cali - crédito Policía de Cali

La Policía Metropolitana de Cali lo hizo de nuevo. En medio de una cinematográfica persecución al conductor de un vehículo marca Kia, color gris, las autoridades dieron con la incautación de una importante cantidad de estupefacientes.

Los hechos se presentaron en la mañana del miércoles 24 de abril, cuando los uniformados estaban realizando un retén de rutina en una de las vías principales de la capital vallecaucana.

En medio de la diligencia, el vehículo en mención fue requerido por los uniformados, sin embargo, el conductor no solo los esquivó, sino que emprendió la huida por la avenida Pasoancho con calle 66.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, debido a la reacción del ciudadano activaron un plan candado en la ciudad para dar con su paradero.

“A las 9:55 horas aproximadamente, en el sector de la avenida Pasoancho con 66, la patrulla de vigilancia hace un requerimiento a un vehículo para hacer un registro y control, el conductor de este vehículo emprende la huida, lo cual se genera la activación del plan candado”, afirmó el comandante.

Se presume que el sujeto iba con rumbo a una vivienda ubicada en el barrio El Caney, debido a que en una cámara de seguridad se logra observar el momento en que el conductor realizó una mala maniobra y terminó impactado contra una camioneta que estaba estacionada justo en frente del inmueble.

En las imágenes se observa que el sujeto se baja del vehículo con el propósito de esconder dentro de la vivienda la maleta llena de clorhidrato de cocaína; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano porque los agentes alcanzaron a interceptarlo y evitar su plan.

“Esta persona choca el vehículo contra otro que se encontraba parqueado e intenta huir. Las patrullas de vigilancia llegan de manera rápida al lugar de los hechos y se encuentra con esta persona, quien pretendía sacar del interior, una maleta”, complementó el coronel Oviedo.

Según informaron las autoridades, en la maleta había aproximadamente 20 kilos del alcaloide, razón por la cual el hombre fue capturado para iniciar su proceso de judicialización.

Policía de Cali frustró un caso de fleteo

En la tarde del martes 23 de abril hubo una persecución y posterior captura contra un presunto sicario que minutos antes había asesinado a un hombre sobre la avenida Ciudad de Cali. El hecho quedó registrado en un video que se dio a conocer horas después.

Adicionalmente, en la mañana del jueves 25 de abril reportaron que las autoridades frustraron un caso de fleteo contra un hombre que había sido interceptado por los delincuentes, en un semáforo de la avenida Ciudad de Cali.

Los hechos fueron relatados por la víctima, que acababa de salir de un establecimiento con una alta suma de dinero. En su trayecto por la mencionada vía fue sorprendido por los atracadores, que pretendían arrebatarle el maletín con el botín.

“Eran varios sujetos armados que nos cogieron de imprevisto. Llegaron con el arma, apuntándonos, yo veo la oportunidad de escaparme y se me enreda la moto en otra moto y me caigo. Ya cuando me tienen apuntándome me pegan hasta un cachazo en el casco, entonces me tiro al suelo porque ya no había nada más qué hacer”, afirmó la víctima.

El llamado de la ciudadanía fue fundamental para iniciar con la persecución y posterior captura de los dos delincuentes, junto con el dinero hurtado. Además, en la diligencia fueron incautadas dos armas de fuego y se llevó a cabo la inmovilización de una motocicleta.