Carolina Acevedo recordó con nostalgia su picante portada en la revista Soho: “Mi primera vez”

En sus redes sociales, Carolina Acevedo recordó su primera aparición en la revista Soho - crédito @acevedocarolina/Instagram y Revista Soho

Reconocida por sus papeles en De pies a cabeza, Pobre Pablo, Nuevo rico nuevo pobre, La ley del corazón o La nocturna, Carolina Acevedo se ha mantenido en la primera línea de la televisión colombiana como uno de los rostros más queridos por los espectadores. Sea como protagonista o como antagonista, la ibaguereña ha dejado una impresión perdurable entre los televidentes durante más de tres décadas.

En el último tiempo se ha llevado más reconocimiento gracias a su participación en la quinta temporada de Masterchef Celebrity Colombia, en la que a pesar de que dividió opiniones por su desempeño en varias de las pruebas, así como por algunos comentarios y actitudes que asumió con otros participantes –en particular son recordados sus cruces con la también actriz Martha Isabel Bolaños–, se terminó alzando con la victoria.

En febrero, en charla con Infobae Colombia, Carolina reveló que actualmente está involucrada en una serie web acompañada de su novio, el realizador audiovisual Lucas Jaramillo, con la que estarán visitando distintos lugares alrededor del mundo, mezclando la gastronomía y los viajes. Por lo que se ha visto en las publicaciones más recientes de la pareja, esa primera parada es México.

La actriz Carolina Acevedo reveló que apareció siete veces en la revista Soho al desnudo y sin un pago "por gusto" - crédito @revistasoho/Instagram

Mientras las grabaciones de este proyecto realizado y protagonizado únicamente por la pareja continúan, Carolina se tomó un momento para recordar un momento de su pasado muy apetecido por sus seguidores, cuando fue portada de la revista Soho por primera vez. “Mi primera vez en Soho con 19 años #tbt 💋”, escribió en su cuenta de Instagram, en la descripción que acompañaba algunas de sus provocativas fotografías.

En los comentarios los seguidores de la actriz no dejaron pasar la oportunidad no solo para destacar su belleza, sino hasta sus recuerdos. “Recuerdo esta edición, la compré en Ecuador … Super buena y el contenido de la entrevista también”, “Desde siempre bella. La vi varias veces entrando al club el nogal y quedaba uno casi anonadado por su belleza”, “Parecen fotos ayer! Si no es por el comentario en la foto... No me habría dado cuenta”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Ni siquiera la mamá de Carolina Acevedo se resistió a elogiar las fotografías de su hija - crédito @acevedocarolina/Instagram

Ni siquiera su mamá pudo resistirse a comentar la publicación. “No es que yo sea presumida, pero Dios me dio a las hijas más hermosas y maravillosas de todo el mundo ¡las amo”, escribió, dirigiéndose también a Marcela Acevedo.

Cabe señalar que Acevedo recuerda sus participaciones en la revista con cierta regularidad en sus publicaciones. De hecho, en una charla con Lo sé todo, en agosto de 2023, señaló que estuvo hasta en siete ocasiones posando para Soho a lo largo de su historia como medio impreso. En dicha entrevista se refirió a una sesión en particular en 2004, que tenía como temática fotografiar a varias celebridades mientras se duchaban. En esa oportunidad compartió protagonismo con Isabella Santodomingo, Cristina Umaña, Marcela Agudelo y Carolina Sabino.

La actriz reconoció que su percepción de sí misma ha ido cambiando conforme fueron acumulándose las sesiones fotográficas para la revista - crédito @acevedocarolina/Instagram

Cuando se publicó ese topless, representó una especie de catarsis para la actriz, pues Acevedo estaba terminando su relación con Roberto Cano en medio de rumores de que ella le había sido infiel con Fonseca. “Salí con las tetas al aire literal. Así que si van a hablar, que hablen mierda (...) desde ahí volví a salir a la calle”, recordó Carolina.

De la evolución en la percepción sobre su cuerpo producto de sus sesiones fotográficas en la revista, habló para Soho en 2017. “La primera fue en 1999, y creo que han sido las mejores que me han hecho sin mostrar nada; luego vinieron unas fotos de las actrices en sus duchas y poco tiempo después hice mi primera portada (...) Creo que he ido madurando, aceptando mi cuerpo. Y ahora la vuelta es distinta. Antes no me importaba nada, pero ahora siendo mamá siento que es diferente. Estas fotos fueron mucho más conscientes”, indicó.