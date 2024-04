Mujer denuncia que fue perseguida por un sujeto hasta un supermercado en exclusivo sector de Bogotá

Mujer fue perseguida por presunto acosador en Usaquén (Bogotá) - crédito @JenniiAmaya / X

El acoso callejero sigue presentándose como un tipo de violencia contra la mujer en diferentes puntos del país, ya que muchas son perseguidas, morboseadas e incluso abusadas sexualmente.

En un caso presentado en Bogotá, exactamente en la localidad de Usaquén, una mujer relató los angustiantes momentos en que era intimidada por un sujeto en un reconocido supermercado del sector.

Mujeres de la localidad de Usaquén estarían siendo acosadas en establecimientos comerciales - crédito Jesús Áviles / Infobae

Los hechos, conocidos inicialmente por City Noticias, habrían ocurrido el lunes 8 de abril dentro de un establecimiento comercial en el barrio Santa Bárbara. Según la afectada, un hombre la siguió de manera insistente, hasta el punto en que se llegó a acercar de manera invasiva para decirle comentarios obscenos.

“Cuando veía el pasillo estaba solo, pero, de pronto, el personaje estaba muy cerca a mi espacio personal (...) Me balbuceaba muchas cosas, pero por el susto no entendía muy bien lo que decía, pero sabía que eran palabras obscenas”, relató la mujer al medio mencionado.

La víctima era perseguida de manera invasiva por los pasillos del establecimiento comercial - crédito María Roldán / EFE

El extraño comportamiento del sujeto provocó angustia en la mujer, que intentó sin éxito alejarse del acosador cuando se dirigía a pagar en la caja del establecimiento. La víctima contó que el sujeto llegó hasta esa sección para continuar intimidándola.

El suplicio que vivía la mujer en esos instantes llegó a su fin gracias a la intervención de otro cliente, que le preguntó a la víctima si estaba acompañada del sujeto. Ante la negativa, el testigo enfrentó al presunto acosador, obligándolo a abandonar el lugar.

“Un señor que estaba presente me preguntó si venía con él, a lo que le respondí que no y que estaba muy asustada”, fueron las palabras de la víctima al medio mencionado.

Una vez fueron consultadas las cámaras de seguridad del establecimiento, se logró confirmar la versión de la afectada, que incluso revelaron que el acoso no comenzó dentro del local, sino que el hombre ya seguía a la víctima desde antes de su ingreso al establecimiento, poniendo en evidencia del inminente peligro al que estaba expuesta la joven en la calle.

A la denuncia de la joven se sumaron otras versiones que indicarían el modus operandi del sujeto, de hecho, en uno de los testimonios, indican que el hombre habría tomado del brazo la víctima, en la mencionada localidad.

“En ese mismo ARA hace dos semanas un tipo se me acercó y me cogió del brazo , como yo tenía audífonos le respondí súper duro “NO ME TOQUE” y el tipo salió del ARA. No te podría asegurar si es el mismo pero que miedo”, denunció otra de las víctimas a través de su cuenta de X, y agregó: “Yo quedé desconcertada y me quedé en el ARA como 10 minutos esperando que no estuviera por ahí porque para ir a mi casa debo caminar sobre la 116, entonces esperé un rato y ya , pero si queda uno como (sic)”.

Una usuaria de redes sociales denunció que vivió una situación de acoso en establecimiento comercial de Usaquén - crédito Redes sociales / X

Adicionalmente, otra mujer contó que el sujeto ya ha sido denunciado en el Comando de Acción Inmediata (CAI) de Santa Bárbara, por hechos relacionados con acoso hacia algunas mujeres del sector. En particular, su traumática experiencia habría ocurrido en otro reconocido establecimiento comercial del sector:

“Ese sujeto se la pasa por la zona antigua de Usaquén, en el CAI cerca de hacienda Santa Bárbara una vez se le hizo la denuncia porque se la pasa viendo y hostigando a las mujeres, me paso en el Dollarcity de hacienda fue ese mismo sujeto, tengan mucho cuidado (sic)”, fue la advertencia de la ciudadana, presunta víctima del señalado sujeto.

En otra denuncia afirman que el sujeto ya ha sido denunciado en el CAI de la Policía de Santa Bárbara - crédito Redes sociales / X

La Policía ya está al tanto del lamentable caso que vivió la joven, por lo que se espera que se tomen acciones oportunas que permitan la plena identificación del hombre.