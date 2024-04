Quién es la exnovia de Miguel Bueno, participante en ‘La casa de los famosos Colombia’

Miguel Bueno admitió que le gustaría empezar a entablar conversación con Ornella Sierra - crédito @miguelbuenoficial/Instagram

En un inquietante fin de semana, Miguel Buenos, hermano del cantante de música popular, Pipe Bueno, ingresó a La casa de los famosos Colombia y allí se destacó como una de las personalidades que más llamó la atención de los concursantes y los televidentes. De esta forma, se ha empezado a hablar si el nuevo participante se encuentra en una relación amorosa.

Pero, como dice el dicho “el que menos corre, vuela”, Miguel Bueno admitió que le gustaría empezar a entablar conversación con Ornella Sierra, ya que se encuentra actualmente soltero.

Pero, ¿quién fue la más reciente pareja de Miguel Bueno? Se trata de una influenciadora llamada Carolina Pico Ríos, cuyo contenido se enfoca en el estilo de vida, viajes y outfits. Actualmente cuenta con 780 mil seguidores en Instagram. De acuerdo con el Canal RCN, la pareja habría finalizado su relación de seis años el pasado 14 de febrero, justamente en el Día de San Valentín.

Además, ha sido partícipe de una excepcional carrera como modelo desde su adolescencia, pero se dio cuenta con el tiempo que su verdadera pasión y donde suele desenvolverse de mejor manera es en la creación de contenido.

Por otra parte, aunque ya es conocida por las celebridades y está de manera activa en el medio del espectáculo, es una persona que está en boca de los medios y los chismes, puesto que en algún momento se vio envuelta en una controversia, donde al parecer se habría besado con la actriz Lina Tejeiro en la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W.

Carolina Pico Ríos es influenciadora de outfits, viajes y estilo de vida - crédito @carolinapicorio / X

Pero la influenciadora ha sido concreta y enfática en que eso no sucedió: “Créanme que si hubiera habido un beso, yo me acordaría, pero no, nada, simplemente nos estábamos saludándonos o hablando”.

Por otro lado, sus seguidores le han comentado que se ve muy hermosa estando soltera, a lo que ella respondió: “Siento que no se trata de la soltería o de la pareja, sino que se encienda esta lucecita aquí dentro en el corazón”.

Aún así, también se refirió a la relación que tuvo con Miguel Bueno, y la nueva travesía que su exnovio empezó en el reality La casa de los famosos Colombia, pues aunque lo sigue amando y apoyando, solo pidió que no quiere estar al tanto de las actualizaciones del programa y de la vida de Bueno, ya que aún lidia con el dolor por la ruptura amorosa.

Miguel Bueno, hermano del cantante de música popular Pipe Bueno, fue uno de los que la audiencia eligió para sumarse a la competencia de entre las ocho opciones presentadas, entre los que también estaban Nanis Ochoa, Sebastián González, Sebastián Tamayo, Elodia Porras (Diosa Paz), Catherine Mira y Tania Valencia.

Tanto la influenciadora Luisa Fernanda W como el cantante Pipe Bueno han apoyado a Miguel Bueno desde su ingreso a 'La casa de los famosos' - crédito @luisafernandaw/Instagram

Cabe mencionar que uno de los puntos a favor de Miguel Bueno fue el apoyo público de su hermano Pipe. “Ya saben que entró Miguel Ángel Bueno a La casa de los famosos, mi hermanito del alma, mi sangre. Esperamos el apoyo de todos ustedes, todo mundo a votar ya para que mi hermano entre en esos primeros cuatro integrantes que van. Esa casa necesita gente sabrosa, juvenil. Vamos, que se active toda la gente seguidora de mi música y que también conocen a mi hermano, denle la oportunidad de que entre a esta casa, yo sé que seguramente los va a enamorar con su forma de ser porque es una gran persona y tiene un corazón hermoso”, indicó el cantante.

Por su parte, el nuevo participante dijo que “estoy feliz y emocionado de estar acá. La estrategia mía realmente es ser yo y mostrarme tal cual como soy. Ver en la casa también quiénes se abren a compartir conmigo a vivir esta experiencia tan especial, y ver también quiénes no, cuáles alzan esas barreras, porque, pues, hay de todo, pero principalmente ser yo”.