Esta es la selección favorita para ganar la Copa América 2024: hay indignación por la probabilidad que tiene Colombia

“Es así, los favoritos siempre van a ser Argentina, Brasil y Uruguay, lo que no comparto es lo de México, del resto normal, no nos llenemos de triunfalismo solo por tener 21 fechas de invicto, en el 94 llegamos con 27 fechas de invicto al mundial y ya sabemos qué paso”. -@fragar26

“Me parece perfecto, no quiero que lleguemos con la carga de favoritos ni nada, No hay duda que esto lo hizo un Mexicano, un poquito más y se ponen por encima de Brasil. Colombia simplemente debe llegar con el nivel que tiene ahora y por qué no, superior”. -@M_A_S_V