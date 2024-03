Daniel Quintero dice sentirse estafado por la vaca en Antioquia: pasó de aportar a pedir que la dejen morir

Daniel Quintero dice haberse sentido estafado por la vaca por las vías en Antioquia - crédito Jesús Avilés/ Infobae Colombia

El mismo día que el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó la vaca para financiar las vías 4G de Antioquia, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero mostró en sus redes sociales el comprobante de aporte de un millón de pesos. Pero apenas seis días después se sumó a la campaña en contra de la recolecta paisa.

“Acabo de consignar el millón de pesos que pidió Uribe para pagar las vías 4G”, escribió Quintero en sus redes sociales el 22 de marzo. En su publicación hizo varias exigencias como que no se instalaran peajes, los Uribe, los Cossio, los Ramos pusieran más plata por supuestamente tener tierras en las zonas aledañas y que se robaran los recursos.

Tres días después, tras conocerse el supuesto aporte del Clan del Golfo a la vaca, realizó otra publicación para defender la iniciativa. Quintero usó el mismo argumento de los promotores para exigir los recursos del Gobierno nacional que señala que las vías cruzan Antioquia, pero benefician a todo el país e incluso acercan a Urabá.

“Como antioqueño, puse el millón que se pidió de cuota para la “Vaca”. Si bien resulta sospechoso que, ante el bajo recaudo y después de que el Gobernador propusiera el renacimiento de las convivir, el Clan del Golfo haya hecho donaciones, yo permitiría que estos planes avancen, estableciendo controles estrictos”, sostuvo Quintero Calle.

Daniel Quintero anunció su aporte a la "vaca" por las vías 4G en el departamento de Antioquia

Ese fue el mensaje del exalcalde cuando el presidente Gustavo Petro le solicitó al gobernador Rendón suspender la cuenta de la vaca, por la posible infiltración de dineros ilícitos.

“Ojalá se recoja la plata, ojalá sea legal, y la obra se ponga a funcionar pronto. Un gobernador imputado por corrupción genera desconfianzas pero no se puede perder la fe”, agregó el exmandatario de la capital antioqueña.

Bastó que su amigo y senador Álex Flórez se sumara a las denuncias en contra de la iniciativa de la Gobernación de Antioquia para que Quintero cambiara de opinión. Según el congresista, las obras del Túnel del Toyo tienen millonarios sobrecostos que se pretenden cubrir con los recursos de los aportes ciudadanos.

“En nombre mío, y de todos los donantes de la Vaca, exijo que los recursos no sean utilizados para pagar las irregularidades y sobrecostos detectados en el Túnel del Toyo — 765 mil millones de sobrecostos en la parte construida por la Gobernación de Antioquia”, dijo Quintero.

El exalcalde de sintió engañado. En otra publicación reconoció haber participado en la iniciativa, pero sin el conocimiento de las presuntas irregularidades de la construcción de la obra a la que se destinarían los recursos.

“El problema no es la ‘Vaca’ (Yo incluso puse), el problema es que engañaron a la gente: no es para pagar el Túnel del Toyo sino los sobrecostos responsabilidad de la Gobernación — 765 mil millones. Eso no se lo dijeron a la gente”, escribió Quintero.

A pesar de haber participado y defendido la vaca, el exalcalde puso en duda la legalidad de la iniciativa e incluso su efectividad para el problema de financiación de infraestructura. En cambio señaló que tendría propósitos políticos en la oposición.

“La verdadera unidad por Antioquia se logra si los gobernantes de Medellín y Antioquia dejan de buscar votos peleando con el Presidente, y se dedican con armonía a buscar soluciones reales”, escribió Quintero y señaló: ”Lo que sigue es dejar morir a la vaca moribunda”.

En cambio, el exalcalde propuso que las autoridades locales y nacionales sean las que reúnan los recursos para financiar los proyectos estratégicos del departamento. Planteó que el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y EPM pueden aportar 500 mil millones cada una para construir el acueducto de Urabá.

El exalcalde Daniel Quintero pasó de aportar a la vaca por las vías de Antioquia a denunciar una supuesta estafa

Respecto a las vías 4G señaló que la Gobernación debe asumir los sobrecostos, en lo que le podría ayudar la Alcaldía y desde el Gobierno Nacional entregar los 550 mil millones para obras adicionales.

“Así pues, la Vaca, que no ha recogido ni el 1%, por desconfianza seguramente. La misma que dejó, por chambona, entrar plata del Clan del Golfo. Y la que ustedes usaron para enfrentar a Antioquia con el Presidente: Es una estafa. Lo repito, una estafa. Le dijeron a la gente (Me incluyo) que era para hacer vías, y resulta que es para pagar sobrecostos”, aseguró Quintero.