¿Una uribista más?: En redes sociales se despachan contra Lina Tejeiro por respuestas sobre la política colombiana

Lina Tejeiro dejó entrever sus inclinaciones políticas - crédito Desnúdate con Eva / Youtube

En el escenario político tan convulsionado, una respuesta u opinión sobre política puede ser la ‘lápida’ para que en redes sociales se despachen con calificativos de todos los calibres, pues las tendencias políticas parecen no distinguir puntos medios: o se es de derecha o de izquierda.

En este contexto, el programa de YouTube Desnúdate con Eva, de la presentadora Eva Rey, se realizan entrevistas con diferentes personajes de la política y la farándula criolla, a quienes les saca las declaraciones más polémicas, irreverentes y detalles poco conocidos de sus vidas.

En uno de los últimos capítulos, Lina Tejeiro fue una de las invitadas al popular programa en el que reveló parte de sus inclinaciones políticas, generando reacciones de todo tipo por los usuarios de redes sociales.

En una de las preguntas, Eva le preguntó a Lina sobre su preferencias entre estas dos opciones: el presidente Gustavo Petro o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin reparos, Tejeiro optó por escoger a Uribe.

Lina Tejeiro se inclinó por Álvaro Uribe Vélez - crédito Carlos Ortega / EFE

Las preguntas en este sentido no pararon ahí, pues ante las opciones, de Francia Márquez y Verónica Alcocer, Tejeiro prefirió no escoger a ninguna de las dos.

Para concluir, entre la opción del periodista Julio Sánchez Cristo o Vicky Dávila, que se ha caracterizado por seguir cualquier paso en falso del Gobierno Petro, la actriz se inclinó por esta última.

Los comentarios no se hicieron esperar, tildando desde “uribista” a ser una “versión de Marbelle, pero de otra generación:

“Amix, pero si Lina Tejeiro es como la Marbelle de otra generación”; “Todos los que entrevista Eva son Uribistas, no sé que les sorprende”; “Porque les duele que no quieran a Petro?”; “El papá de ella no resultó siendo empresario de alto riesgo? No sorprende”; “Uy por favor, comparar a alguien con Marbelle es el peor insulto y Lina está muy lejos de ser la “Marbelle de otra generación””; “Me cae super bien la nena, Pero definitivamente es bastante ignorante en el tema y como empresaria eso le queda muy mal (sic)”.

Lina Tejeiro no sería afín del actual Gobierno de Colombia - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Lina Tejeiro lleva más de año y medio sin tener relaciones íntimas

Otra de las declaraciones que generó sorpresa en la presentadora española fue la confesión de Tejeiro en la que asegura que lleva más de año y medio de celibato.

La actriz colombiana confesó que no ha tenido con quién: “no puedo con cualquiera, no me puede gustar”.

En medio de la entrevista, Tejeiro reveló que ha sido infiel solo por el hecho de vengarse de las infidelidades de su expareja Andy Rivera. Abiertamente, la actriz enumeró las infidelidades que marcaron su relación.

La presentadora de ViX aseguró que varias fueron por venganza y sin temor a nada, las confirmaba - crédito @des_coneva/Instagram

Tejeiro y su expareja fueron un foco de atención constante tanto para los medios de comunicación de entretenimiento como para sus seguidores en redes sociales durante su extensa relación.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, fueron las palabras de la también presentadora.

Por último, ante la pregunta de la entrevistadora colombiana sobre “¿Cuántos cachos le llegaste a poner?”, la presentadora de After show de Vix de La casa de los famosos Colombia sostuvo que fueron por lo menos cuatro ocasiones en las que fue infiel a su entonces pareja. Sin embargo, especificó que se trata de una Lina del pasado, pues ahora ha madurado en diferentes aspectos de su vida, incluido el amor.