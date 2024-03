El padre Chucho reveló que se quiso retirar del sacerdocio por una pasión: “Tenía listas mis maletas”

El padre Chucho reveló un secreto de su vida personal - crédito @padrechuchocol/Instagram

El mundo del entretenimiento en Colombia se conmocionó cuando se supo que Alberto Linero, quien era sacerdote católico, había decidido retirarse de su oficio eclesiástico para tener una vida normal. Meses después de haber tomado tal decisión, oficializó su relación amorosa con María Alcira Matallana. De la misma manera, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, igual de famoso que el primero, pensó en hacer lo mismo en su momento.

De acuerdo con lo que reveló en una entrevista para The Suso’s Show, el clérigo también quiso tener la oportunidad de amar, dar ese amor, ser correspondido y vivir un romance feliz. Sin embargo, al final priorizó su compromiso con la religión, por lo que hasta hoy se mantiene en su posición con la iglesia católica.

La historia que contó en el programa de humor se remonta a su tiempo en el seminario, en el que descubrió que sus sentimientos podían ser tan fuertes que la decisión de dedicar su vida entera al servicio de Dios podría no ser fácil de tomar.

El padre Chucho sorprendió con un relato de su juventud como seminarista - crédito Colprensa

“Terminando la filosofía, el corazón empezó como a palpitar, por otro lado. Fui sincero porque creo que ahora lo digo como exorcista, el exorcismo más fuerte es la verdad, nos hace libres”, comenzó diciendo.

Apenas comenzó a sentir profundo enamoramiento por esa persona, cuyo nombre no reveló, tuvo que decirle al rector del seminario. Exponiéndole la situación, ofreció disculpas y le dijo que era consciente que lo mejor que podía hacer en ese momento era dar un paso al costado en sus aspiraciones curales.

El padre Chucho confesó por qué pensó en abandonar el seminario - crédito Colprensa

“Fui con la verdad a donde el rector y le dije: Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado”, agregó en su narración.

De hecho, indicó que estaba listo para dejarlo todo, pero no solamente por amor, sino por la culpa que sentía de haber “desviado su corazón”. No obstante, la reacción de su superior fue lo que lo ayudó a mantenerse.

“En ese momento yo ya tenía listas mis maletas, porque sabía que tenía que salir del seminario, pero el rector me dijo: Lo felicito, es una señal más de qué va a ser un buen sacerdote”, concluyó al respecto.

El padre Chucho no solo habló de amor, sino de los refugiados en Israel

Después de confesar parte inédita de su pasado, el padre Chucho quiso referirse a los refugiados colombianos en Israel, a quien visitó hace algunas semanas. “Al Gobierno le agradezco porque mandó ayuda para que las personas que estaban allí, colombianos, regresarán”, empezó diciendo.

En cuanto al asunto, agregó que existe un problema con los jóvenes, debido a que no hacen parte del protocolo planteado. “Yo dije yo no puedo, es la primera vez en mi vida que siento lo que significa morir por los otros, decir me quedo. Ya tenía el plan, me voy con ellos y atravieso la frontera cerca de Gaza por el desierto del Néguev, pero no voy a dejar a los jóvenes”, añadió.

El padre Chucho recordó cuando ayudó a refugiados en Israel - crédito @padrechuchocol/Instagram

Aunque no pudo ayudarlos tanto como quiso, siguió dando detalles de cómo fueron los momentos de angustia que vivió con ellos. “Me acuerdo un día que había amenaza de misil y estaba en entrevista con algún medio y de pronto la alarma sonó y yo solté eso que quedó al aire, salí corriendo a los búnker y cuando llegué no había nadie, no me dejaron salir”, rememoró.

Indicó también que “ellos sintieron esa alegría, lloraban conmigo, me dijeron ‘Gracias padre por quedarse con nosotros’, les dije tranquilos, además pensaba en los papás, en los abuelos, ellos para mí eran prioridad también y Dios nos ayudó y salimos”.

Finalmente, concluyó diciendo acerca de Colombia que “este país se prepara para una guerra civil, este país va a llegar a una guerra civil, cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja. Va a llegar a una guerra civil si no reaccionamos”.