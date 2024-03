Isabella Santiago reveló que sufrió maltrato por parte de su papá

La actriz y exreina abrió su corazón con los televidentes al revelar los momentos difíciles que vivió en su infancia -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Isabella Santiago, exreina y actriz venezolana, abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia, al compartir en la sección La línea de la vida su emocionante y desafiante historia de vida. Su relato, lleno de adversidades y superación, conmovió a los televidentes del programa.

Santiago, reconocida por su participación en MasterChef Celebrity, al contar su historia en el reality del Canal RCN y disponible en la aplicación ViX, no solo refleja los desafíos enfrentados desde su infancia, marcada por el maltrato y el rechazo, sino también su lucha constante y su proceso de transición como mujer trans.

Desde una temprana edad, Isabella se enfrentó a difíciles situaciones familiares que dejaron una huella profunda en su vida. Reveló que su madre, a los 20 años, atravesaba un momento complicado con su entonces pareja, el padre de Isabella, quien era alcohólico y maltrataba física y psicológicamente a su madre. “Mi mamá me tuvo a las 20 años y ella no quería”, compartió la exreina de belleza.

“Pasa algo entre 1992 en 1994, que son dos años que mi mamá se estaba separando de mi padre y comenzaron los problemas entre mi mamá y él. En esos dos años, él era alcohólico, maltrataba a mi mamá, llegaba loco borracho a la casa e, incluso, lo golpeaban en la calle por eso mismo”, afirmó la venezolana.

El alcoholismo de su padre llevó a situaciones de violencia que culminaron cuando intentó agredirla, siendo apenas una niña de dos años. Un recuerdo que, sin duda, marcó su vida: “Mi mamá una vez me hizo una confesión que en los últimos tiempos me ha dado dolido y creó que ha ustedes solo se los voy a confesar, es que mi padre a lo que yo tenía dos años intentó maltratarme y mi mamá se fue encima de él, cuando mi mamá me lo estaba contando me sentí muy valiente y dije: ‘voy hacer que no pasó nada’, pero sí pasó algo en mí, me marcó”.

Además de los retos enfrentados con sus padres, Isabella tuvo que lidiar con el rechazo social y la discriminación a una temprana edad, especialmente durante su proceso de cambio de género. Su padrastro, figura que debería haber representado un apoyo, se convirtió en una fuente de burla y menosprecio, criticándola y discriminándola por su identidad. “En la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados”, relató Isabella. Sin embargo, encontró en su abuela una figura de apoyo incondicional, quien la acompañó en su proceso hormonal a los 17 años y se convirtió en un pilar fundamental en su vida.

La vida de Isabella dio un giro significativo en el 2010, cuando participó y ganó en el certamen de belleza Miss Venezuela, evento que no solo le abrió puertas en el mundo del entretenimiento sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Su transición no estuvo exenta de dificultades; reveló haber vivido una relación destructiva con un exnovio que comenzó en el 2014, mostrando la complejidad de sus experiencias en el plano afectivo. A pesar de ello, su llegada a Colombia en el 2018 para un casting en una telenovela y su descubrimiento del amor por el teatro: “En el 2018 llego a Colombia, un sueño hecho realidad, mi primer casting para una telenovela, me lo gané, me fue bien y descubrí en Colombia el teatro”.

El relato de Isabella Santiago generó una ola de empatía y apoyo entre los espectadores. A pesar de los momentos dolorosos, como la pérdida de su abuela en el 2021, la exreina continúa adelante con determinación, al afirmar que no dejará que ningún obstáculo detenga su camino hacia la victoria y el premio de $400 millones, el cual se ganará el finalista de La casa de los famosos Colombia.