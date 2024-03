Fleteros roban a una familia al frente de su propia casa en un popular sector de Bogotá

Los criminales amenazaron a esta familia y se les llevaron todo - crédito Colombia Oscura / X

Bogotá sigue atravesando por una ola delincuencial que tiene en alerta a los capitalinos y turistas, debido a que no pueden estar tranquilos en ningún momento del día. Pese a que sea muy temprano en la mañana o al mediodía se presentan delitos que afectan a la comunidad.

Uno de estos hechos ocurrió durante el 7 de marzo, fecha en la cual una familia intentaba regresar a su casa después de retirar dinero. Sin embargo, en ese momento fueron interceptados por criminales que les arrebataron sus pertenencias en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, este caso se registró sobre las 4:22 de la tarde del jueves, cuando las cámaras de seguridad del sector grabaron el momento en el que tres delincuentes llegaron hasta el frente de la casa de estos ciudadanos y los amenazaron con armas de fuego.

Las víctimas habían estado en el centro comercial Centro Mayor y decidieron retirar dinero de uno de los cajeros ubicados en este punto. Aunque no esperaban estar siendo vigilados por los delincuentes que tomaron sus motocicletas y los siguieron camino a su destino.

Al estar frente a su casa y sin esperar que los estuvieran siguiendo, los miembros de la familia intentaron bajarse de su vehículo, pero los delincuentes llegaron para impedirlo y les apuntaron con armas para evitar que pudieran reaccionar.

Los criminales amedrentaron a la familia con armas de fuego - crédito imagen de referencia iStock

Los criminales se movilizaban en dos motocicletas y el parrillero de una de ellas se bajó para exigir a los ciudadanos que le dieran el dinero. Mientras tanto, su cómplice se desplazó hasta la esquina para verificar que ningún policía estuviera en la zona y así terminar el robo con total tranquilidad.

Mientras tanto, una tercera persona se queda amenazando al conductor de la camioneta y el parrillero es el encargado de registrar a cada uno de los pasajeros y hasta pide que abran el baúl del vehículo para llevarse lo que hay allí.

Su cómplice regresa en la moto a la cual se sube tranquilamente y, como si nada, emprenden la huida. Entre tanto, se puede apreciar cómo la familia se queda intentando comprender la situación por la que acaban de pasar.

A través de redes sociales se han conocido sorprendentes casos de fleteo en Bogotá - crédito redes sociales

Este lamentable acto delincuencial enciende nuevamente las alarmas en la capital del país, teniendo en cuenta que se presentó a plena luz del día y las víctimas estuvieron en riesgo, no solo por las pérdidas materiales, sino que su vida pudo verse afectada, cosa que no pasó puesto que ellos no reaccionaron.

Fleteo en Bogotá

De acuerdo con cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación, entre enero y noviembre de 2023, Bogotá registró un total de 240 incidentes de fleteo, concentrándose la mayoría en Engativá (37 casos), seguido por Kennedy (31), Puente Aranda (24) y Suba (17).

Este tipo de delincuencia, caracterizada por el robo a personas que acaban de retirar dinero de entidades bancarias, muestra un preocupante incremento en la capital colombiana. Paralelamente, el alcalde Carlos Fernando Galán ha alertado sobre un aumento del 51% en los casos de extorsión durante el presente año, catalogándolo como el delito con mayor auge en 2023.

Las autoridades capitalinas intentan luchar contra la inseguridad - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Ante la gravedad de estas cifras y la cantidad de delitos registrados, los capitalinos piden una estrategia contundente que permita acabar con este flagelo que no solo le ha arrebatado una gran cantidad de dinero a las víctimas, sino que muchos han perdido su vida al intentar reaccionar en contra de los criminales.

Es necesario recordar que la metodología empleada por los delincuentes en los casos de fleteo implica seguimientos meticulosos a las víctimas desde las entidades bancarias, con el fin de robarles el efectivo retirado. Este tipo de delito no solo representa una pérdida económica para las víctimas, también incrementa los niveles de inseguridad y percepción de riesgo entre los ciudadanos y visitantes de la capital.