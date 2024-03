Maluma cuenta los días para ver a su hija París: el cantante mostró la habitación de su bebé

El cantante colombiano cuenta los días para el nacimiento de su primera hija París -crédito @maluma/Instagram

El destacado reguetonero paisa Maluma compartió su emoción por el nacimiento de su primera hija, París. La noticia, revelada durante un concierto en Washington en noviembre de 2023, ha generado un torbellino de reacciones positivas entre sus seguidores por la llegada de su bebé. El artista, que tiene relación amorosa con Susana Gómez desde 2021, expresó su entusiasmo y los preparativos para la llegada de su primogénita, incluyendo la preparación de un cuarto especial para la bebé, demostrando su dedicación y amor en cada detalle.

El entusiasmo del intérprete de música urbana por convertirse en padre se refleja en su más reciente publicación en Instagram, donde compartió imágenes del cuarto de su hija decorado con una cuna de tonos claros y un móvil de estrellas y nubes, acompañado de las palabras: “A días de conocerte 💘”, reflejando su deseo de ver por primera vez a su pequeña. La habitación también cuenta con juguetes como una jirafa y un caballo de madera con sus iniciales PLG (París Londoño Gómez), preparados para la llegada de la bebé.

Maluma y su pareja Susana Gómez mostraron detalles de la habitación de su futura hija París -crédito @maluma/Instagram

Las fotografías, que muestran a Maluma junto a su pareja y su perro Buda, generaron cientos de comentarios positivos y muestras de apoyo de sus seguidores: “¡Ay no ❤❤❤❤❤❤ demasiado!”; “No puede ser, yo los amo😍😍”; “Que belleza ❤”; “El amor, lo más bonito 💘”; “Ya casi mi rey que bendición tan grande🙏🏻❤️”; “Que hermosas fotos, amo sinceramente la paz y el amor que transmiten ✨♥️”; “Ya casi papi 🫶❤️🙏”, son algunas reacciones que se pueden leer en el post.

A pesar de que el cantante urbano mostró su felicidad porque pronto recibirá a París en sus brazos, en un principio, cuando se enteró que iba a ser mujer se preocupó: “Cuando uno empieza a ver la barriguita uno no lo asimila tanto. Cuando uno ve que la barriga crece, que se empieza a mover, se hace una realidad. Es una chimba de experiencia (...) Perro, te voy a ser sincero, yo al principio cuando supe yo dije ‘jueput* va a ser una niña’, pero por qué dije así, porque dije ese es mi karma y yo voy a pagar. Después dije que es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza. Me niego a que sea niña, es un niño, es un niño”, indicó el colombiano en una entrevista para Desconectados TV.

El famoso cantante colombiano se muestra emocionado y listo para recibir a su primera hija, París -crédito @maluma/Instagram

En entrevistas con la revista Playgirl, el cantante originario de Medellín compartió sus reflexiones sobre la paternidad y cómo imagina su futuro al lado de París y Susana Gómez. “Mi familia es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Quiero viajar con ellas (su esposa e hija) y crear nuevos recuerdos juntos”, afirmó el cantante, destacando su deseo de crear recuerdos junto a ellas. La expectativa de que París comparta momentos de giras y ensayos con él, incluso imaginarla jugando con los músicos y bailando, pinta un retrato de un Maluma comprometido no solo con su carrera sino con los pilares de su vida personal.

El cantante Maluma y la arquitecta Susana Gómez en la espera del nacimiento de su primera hija, París -crédito @maluma/Instagram

El artista paisa no es ajeno a los desafíos de balancear una carrera exitosa con la vida personal. Durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2024, donde ganó cuatro galardones, compartió su determinación de sobresalir tanto en su faceta artística como en la paternal. “Yo quiero agradecer en este momento tan especial de la vida porque por ahí dicen que los bebés vienen con el pan debajo del brazo. Nunca en mi vida me había ganado cuatro premios en una noche. Gracias premios Lo Nuestro, gracias a mi familia, a todo mi equipo de trabajo, a mi madre que está en la casa y a todo el pueblo mexicano y colombiano, que es un solo corazón”, fueron las palabras del colombiano al recibir su reconocimiento.