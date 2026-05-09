Por crimen de periodista Mateo Pérez, Andrés Julián Rendón arremetió contra Gustavo Petro por defender a ‘Calarcá’: “Intocable en su gobierno”

Rendón le contestó a Petro la mañana del sábado 9 de mayo de 2026 - créditos @andresjrendonc/IG | @gustavopetrourrego/IG | red social Facebook

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, estudiante de ciencia política y periodista de Yarumal, en la zona rural de Briceño (Antioquia), ha desatado un choque frontal entre el gobernador departamental, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

Mientras la familia, la prensa y la comunidad exigen justicia por el asesinato del joven, las diferencias entre los discursos y las estrategias oficiales han quedado al descubierto, especialmente después de que el presidente anunciara la suspensión de órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo el mismo día en que se confirmó la muerte de Pérez.

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La noche del viernes 8 de mayo, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X: “Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín”.

El presidente Petro brindó detalles de lo que se confirmó en campo luego de la recuperación del cuerpo de Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X

En la segunda parte de su mensaje, Petro afirmó que Pérez “fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”.

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En su mensaje, el jefe de Estado ahondó en la violencia que azota a la región y confirmó el hallazgo del cuerpo del estudiante universitario.

“La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región de la mayor tasa de homicidios de Colombia. La comisión humanitaria de la cruz roja y la Defensoría del Pueblo con el apoyo del gobierno logró entrar a la zona y encontrar el cadáver (sic)”, detalló el mandatario.

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El presidente Petro confirmó que habló con el padre y la madre de Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X

El presidente recalcó que la fuerza pública tiene la orden de fortalecer su presencia militar y policial en la región y de erradicar los grupos armados, y cerró diciendo que “con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”.

El gobernador Rendón responde: críticas por la Paz total y la suspensión de órdenes de captura

Pocas horas después, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió por medio de la misma red social (X) a Petro, lanzando duros reparos tanto sobre la reacción presidencial como sobre la política de Paz total y los recientes gestos hacia bandas criminales.

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“Chalá es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Usted persiste en salir en defensa de los criminales: alias Chalá es el sicario de Calarcá”, afirmó Rendón, refiriéndose al vínculo entre el líder armado y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Rendón detalló la trayectoria criminal de Chalá y la estela de violencia que ha dejado en Briceño desde su llegada.

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El gobernador de Antioquia señaló a Petro de defender a líderes criminales - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador escribió: “Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se ha incrementado en Briceño. Debieron reportarle eso desde el Ministerio de Defensa. ¿O no?”

Por lo anterior, Rendón acusó al Gobierno nacional de “lavarle la cara a Calarcá porque ha sido intocable en su gobierno”.

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Además, el mandatario regional insistió en que la brutalidad del crimen contra Mateo Pérez debería ser suficiente para reactivar las órdenes de captura contra Calarcá y abandonar cualquier negociación con estructuras armadas.

“Pregunte por la crueldad excesiva que Chalá le infringió a Mateo antes de quitarle la vida. Esa es una causal suficiente para activar la orden de captura de Calarcá y dejar de negociar el estado de derecho con ese y otros criminales a los que usted, Petro, trata como angelitos", reprochó Rendón a Petro, y por este motivo se atrevió a decir (como también lo hizo María Fernanda Cabal, al cuestionar su política de gobierno), que “la paz total fracasó para los colombianos y es el triunfo de los criminales”.

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El trasfondo: las suspensiones de órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo

El duro pronunciamiento de Rendón cobra mayor relevancia porque el viernes 8 de mayo, el mismo día del hallazgo del cuerpo de Pérez, el presidente Petro decidió suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo como parte de su estrategia de sometimiento y búsqueda de acuerdos judiciales.

Para el gobernador, este tipo de decisiones, sumadas a lo que considera una ambigüedad en la relación con las disidencias, terminan favoreciendo la impunidad y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

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Mientras la familia de Mateo Pérez Rueda y la comunidad periodística exigen justicia y garantías para la investigación, el debate entre el gobierno nacional y la administración departamental expone la tensión sobre la dirección de la política de seguridad y paz en Colombia.