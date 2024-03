¿Nació la hija de Maluma?: Angélica Monsalve denunció atropellos de la seguridad del artista por la llegada de París

Maluma había anunciado que faltaban pocos días para conocer a su hija París - crédito @alazamo123/X y @maluma/Instagram

Los seguidores del cantante Maluma están a la espera del nacimiento de su hija París, pues, según el artista, su pareja, Susana Gómez, estaría a poco tiempo de dar a luz. Sin embargo, han estallado las especulaciones sobre si la primogénita del reguetonero ya nació, debido a una publicación de la fiscal Angélica Monsalve, en la que cuestionó los presuntos atropellos de la seguridad privada de Maluma.

De acuerdo con la abogada, actualmente imputada por el delito de concusión, no ha podido ver a su nieto Piero, que nació en la Clínica El Rosario de Medellín (Antioquia), debido a que, al parecer, ya nació la hija del cantante de música urbana. Entonces, según su denuncia, varias madres fueron sacadas de la sala de espera del centro de salud.

“La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercené el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico”, aseveró la abogada Monsalve en X (antes Twitter).

Asimismo, criticó la Ley 100, por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social, asegurando que aplica según el estrato y las capacidades económicas que tengan los usuarios.

“Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día”, añadió.

Angélica Monsalve aseguró que sacaron a las madres de la sala de espera de la Clínica El Rosario por el nacimiento de la hija de Maluma - crédito @alazamo123/X

No obstante, por ahora, ni Maluma ni su pareja han anunciado el nacimiento oficial de su hija París. Sin embargo, un mensaje en Instagram del cantante dejó expectantes a todos sus seguidores, con la esperanza de que Susana Gómez de a luz pronto: " A días de conocerte”, escribió el cantante en la descripción de una fotografía que publicó en la red social.

Con las ansias de empezar a paternar, Maluma dio a conocer los arreglos, ya listos, de la habitación de su hija. En la foto se ve una cuna, rodeada de muñecos y sillones, al lado de un gran ventanal.

“Ya casi papi 🫶❤️🙏”; “¡Ay no ❤❤❤❤❤❤ demasiado!”; “No puede ser, yo los amo😍😍”; “Que belleza ❤”; “Ya casi mi rey que bendición tan grande🙏🏻❤️”; “Que hermosas fotos, amo sinceramente la paz y el amor que transmiten ✨♥️”, comentaron algunos de los seguidores del reguetonero.

Maluma mostró la habitación que tienen preparada para París, su hija -crédito @maluma/Instagram

Críticas a la clínica por “segregar” usuarios

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar. Varios internautas cuestionaron al cantante por las presuntas acciones de los integrantes de su seguridad privada, pero también a la clínica por, al parecer, permitir ese tipo de acciones contra las pacientes y segregarlos.

“Lo que se ve es que una vida vale más que otra para esa clínica”; “Que triste y así seguiremos”; “Nada tiene que ver la ley 100, el culpable es la administración de la clínica por permitir esa estupidez”, señalaron algunos de los usuarios de la red social X.

Por otro lado, también resaltaron las cualidades que evidencian en el sistema de salud actual, teniendo en cuenta que la hija del cantante, al parecer, nació en una clínica del país y no en una del extranjero.

Usuarios aplaudieron y cuestionaron el sistema de salud actual por el supuesto nacimiento de la hija de Maluma - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

Esto puso sobre la mesa el debate con respecto al proyecto de reforma a la salud que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que ha sido ampliamente cuestionado por distintos sectores, que consideran que podría echar a perder los beneficios que hoy ofrece a los afiliados.

Por otro lado, varios internautas recordaron el incómodo momento que vivió Maluma en un restaurante de la ciudad, en donde casi no lo dejan entrar porque, al parecer, no cumplía con el código de vestimenta aceptado para ingresar al establecimiento.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!”, escribió el artista en X.