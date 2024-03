El angustioso llamado de madre de colombiano desaparecido en México: “Dijo que no podía hablar”

Colombiano desapareció en extrañas circunstancias en México- crédito Freepik

Un completo misterio ronda la desaparición de Lucas Alexander Muñoz Restrepo, un colombiano residente en México que perdió contacto con su familia en Colombia desde el jueves 29 de febrero.

Muñoz Restrepo vive en la ciudad de Guadalajara, donde trabaja en obras sociales encomendadas en una iglesia local, además, según su madre, Doris Restrepo, atendía migrantes que transitaban rumbo a Estados Unidos.

La madre del desaparecido afirmó que su hijo dejó de contestarle llamadas y mensajes, perdiendo completamente la comunicación con él. Además, sus familiares en México tampoco tienen rastro del lugar donde se pueda encontrar:

“Hace ocho días no se nada de mi hijo, no contesta el celular, no se reporta con nadie, ni con la familia. Estamos preocupados. Por favor si alguien sabe del paradero de mi hijo, por favor que me dé razón”, dijo la angustiada madre a W Radio.

Allegados habrían llamado a Lucas Alexander y este le habría dicho "no podía hablar" - crédito Jenny Kane, archivo / AP Foto

De acuerdo con el testimonio de la madre, la última vez que supo del paradero de su hijo fue cuando se encontraba trabajando. Indicó que un allegado lo llamó y este le contestó que “no podía hablar”.

La mujer agregó que Lucas tenía un distanciamiento con su pareja, pero no bajo malos términos: “Todos estamos averiguando, porque nadie sabe de él y nadie se ha manifestado para ayudarnos”, complementó la madre de Lucas, al medio citado.

La madre aseguró que su hijo no está muerto, por lo que solicita de manera urgente que la apoyen desde la embajada de Colombia en México, en su ubicación:

“Mi sentimiento como mamá, no lo siento que ya no esté en este mundo. Que lo tengan retenido y si lo tiene retenido, que por favor no informen por qué lo tienen, si lo tienen secuestrado, si lo tienen por ahí. Pero mi sentimiento como mamá me dice que él no está muerto (sic)”, argumentó la madre.

La madre de Lucas Alexander descarta que su hijo esté muerte - crédito Luisa González / REUTERS

Lucas es hijo de alias Tyson, recordado sicario y narcotraficante de Pablo Escobar

El colombiano desaparecido en México, Lucas Alexander Muñoz Restrepo, es hijo de Brances Muñoz Mosquera, reconocido con el alias de Tyson, apodado de esta forma por el parecido con el famoso boxeador estadounidense.

Alias Tyson fue dado de baja por la fuerza pública el 28 de octubre de 1992, debido a su estrecha relación con el narcotraficante Pablo Escobar. Brances era sicario y hombre de confianza del capo de la droga en Medellín.

Alias Tyson era un presunto sicario y narcotraficante al servicio de Pablo Escobar- crédito Colprensa

A Tyson, según reseñó en aquella época el diario El Tiempo, se le atribuían por lo menos 700 muertes, entre masacres, atentados terroristas y sicariales a sueldo.

De acuerdo con el medio citado, el presunto delincuente habría sido descubierto gracias al llamado ciudadano que logró identificarlo, a pesar de que vestía constantemente gorras y lentes oscuros para evitar ser reconocido. Por ese aporte a las autoridades, el ciudadano logró reclamar una recompensa de $100 millones.

El padre de Lucas Allexander era uno de los sicarios al servicio de Pablo Escobar - crédito Infobae

Pese a las andanzas de su padre, Lucas Alexander no siguió sus pasos y, por el contrario, fue enviado por su madre a México, con parte de su familia, a iniciar una vida lejos de la delincuencia y la inseguridad que imperaba en ese entonces por las acciones de Tyson.

Contrario a ello, Lucas apoyaba obras sociales emitidas por una iglesia a la que estaba vinculado. La madre, por su parte, descartó que su desaparición se deba a algún tipo de venganza:

“Cuando pasó lo del papá, que ya fue hace más de 31 años, él estaba muy joven y precisamente para evitar todo eso, yo preferí que él se fuera con sus abuelos, sus tías. Cuando cumplió la mayoría de edad, él se independizó y consiguió su trabajo. Él nunca tuvo relación con alguien de ese gremio, además lo del papá hace tiempo pasó”, dijo al medio mencionado.