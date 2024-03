Zulma Rey se destapó sobre la relación en la que fue maltratada: “Hay mucho que sanar”

La actriz bogotana Zulma Rey tuvo que defenderse de las "mentiras" de su exnovio - crédito MasterChef Celebrity Colombia

Zulma Rey reapareció en las pantallas de Colombia con su participación en MasterChef Celebrity, formato en el que estuvo cerca de meterse en las semifinales y en el que dio de qué hablar por la lucha de egos que libró contra otros participantes como Martha Isabel Bolaños y Diego Sáenz.

De hecho, sobre este último se tejió un rumor en las redes sociales, en el que se difundió la creencia que la bogotana habría sido la razón verdadera detrás de la ruptura del presentador con su exnovia, la modelo Laura Barjum. Sin embargo, las partes involucradas tuvieron que desmentir.

“La respuesta a si Diego y yo somos pareja, si estamos saliendo o pasó algo entre nosotros es sencilla: él y yo somos como dos hermanitos. Nuestra relación es de dos grandes amigos que se quieren mucho”, aclaró la artista en diálogo con Infobae Colombia en su momento.

Zulma Rey aclaró que no fue Andrés Fierro quien la trató mal - crédito cortesía

No obstante, no ha sido la única razón por la que la también presentadora se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días; los internautas le siguen la pista todavía más de lo normal después que se refiriera a una relación tóxica que tuvo en la que llegó a ser maltratada.

Si bien algunos pensaron que se trataba de su novio Andrés Fierro, puntualizó que no es así y que de él solamente ha recibido las mejores atenciones. Por el contrario, se refería a su ‘ex’, William Leandro, quien también es actor, pero del que se supo que había amenazado a Zulma cuando se enteró que ella lo denunciaría.

“Hay mucho que sanar en nuestra sociedad y todo hace parte de unos vacíos que hace que aguantes muchas cosas y que pienses que esa persona de repente va a cambiar y llegan momentos en los que tú dices: ‘Es que me puse muy brava, entonces por eso me hizo eso’, unas locuras que uno se mete en la cabeza. Yo, de verdad, quise salir de esa relación y sí, confieso que volví con mi ex (Andrés), porque yo ya había terminado con él y como quiso figurar, empezó a decir que yo salía con los dos”, contó en diálogo para La sala de Laura Acuña.

Además de afirmar que los rumores son “una gran mentira” y que ella siempre fue fiel, en el programa La Red había mostrado tiempo atrás unos apartes de las conversaciones del famoso amedrentándola. “Despacito Zulma, de verdad, porque yo también tengo para joderlos a ustedes dos. Y ahí sí como tú dices: ¿Qué yo tengo más que perder? No señora, ustedes tienen más que perder porque son figuras públicas y yo no”, indicaba Leandro en uno de los chats.

Zulma Rey es una actriz y presentadora bogotana - crédito cortesía

El tono agresivo no se limitaba a eso, sino que continuaba aseverando que “te va ir muy mal en la pu$% vida. Te deseo lo peor, te deseo que en tu vida te vaya mal. Te deseo la peor maldición del mundo sobre tu vida, tus hijos y sobre todo lo que tengas”.

No obstante, ella se pronunció en ese entonces para el programa de Caracol Televisión, diciendo que “nunca es tarde y aquí estoy para decirle que lo perdono, y que estoy trabajando todos los días de mi vida para ello. Usted, su mamá y sus amigos saben que usted me maltrato”.

Más allá de lo que sufrió en su anterior noviazgo, ha compartido que ha buscado superarse y ser más segura de sí misma. “Dudaba mucho de si la gente me iba a aceptar tal y como soy, pues esta era una oportunidad para que las personas pudieran conocer a la mujer real y no a la que está detrás de un personaje como me habían visto desde pequeña. No sabía si esta Zulma llorona, mimada, ingenua, con su oscuridad y su luz les iba a caer bien. Ya no tengo temor a lo que digan o piensen de mí. No me da pena decir que de niña viví en la Bogotá popular, primero por Las Américas y luego en Suba, finalmente es lo que me ha permitido abrirme espacio y darme a querer por mi autenticidad”, concluyó.