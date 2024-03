Así se ve el interior de La Modelo: influenciador estuvo durante un operativo sorpresa del Inpec

El creador de contenido Juan Díaz estuvo en un operativo sorpresa del Inpec - crédito Colprensa / PlanetaJuan/YouTube

Luego de conocer la vida de varias mujeres en El Buen Pastor y de profundizar en los programas de reinserción que tiene La Picota, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan estuvo en un operativo sorpresa de requisa por parte de del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en La Modelo.

La Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, que es más conocida como La Modelo, es una prisión ubicada en la carrera 57 con calle 15, en la localidad de Puente Aranda, y aunque no tiene el reconocimiento de La Picota, es uno de los centros penitenciarios más destacados del país.

A pesar de que no pudo responder la pregunta que más se hace la ciudadanía sobre aspectos que se registran en las prisiones, que es como ingresan aparatos electrónicos y elementos prohibidos; Díaz pudo vivir como es un operativo sorpresa por parte del Inpec, que tiene como objetivo mantener el orden dentro de los patios.

Antes de observar cómo fueron las requisas a los elementos del patio 2B de La Modelo, el creador de contenido habló con el director general del Inpec, teniente general Daniel Gutiérrez Rojas, que expuso que el hacinamiento en las prisiones es el principal problema que tienen en la actualidad.

“La principal función es la gobernabilidad, poder tener un control sobre elementos prohibidos. Desafortunadamente, encontramos líderes negativos que son los que organizan la convivencia en los patios, pero que también cobran por tener espacio en un planchón o por la alimentación”.

Antes de iniciar el operativo, los presos son retirados del patio para que puedan ingresar los uniformados - crédito PlanetaJuan/YouTube

El problema del hacinamiento en las prisiones, que el director del Inpec afirmó está por encima del 25%, hace que en las celdas de 2x1 que deberían ser para una persona, sean utilizadas por dos y hasta tres presos, lo que el creador de contenido remarcó al observar la gran cantidad de colchones que fueron retirados de estos espacios.

Un aspecto que llamó la atención de Juan Díaz es que en uno de los pasillos encontraron dos fogones improvisados que fueron armados por los presos para poder cocinar con los alimentos que ingresan por medio de sus familiares de manera indebida.

Sobre este problema, el director del Inpec afirmó que era consecuencia de un problema de alimentación que no le corresponde a la entidad, pero en por el que en algunos casos han observado que hay productos que llegan dañados a las prisiones.

“Hay que decirlo, la alimentación no es la mejor, no llega a tiempo, el gramaje no cumple con la cantidad y en algunos casos llega podrido”.

Encontraron dos fogones conectados a cables de la luz - crédito PlanetaJuan/YouTube

Después del operativo, el creador de contenido se movilizó hasta un patio más tranquilo, que le indicaron, es exclusivamente para extranjeros, adultos mayores o condenados por crímenes menores, en donde la percepción de la prisión cambia por completo.

Allí, Díaz encontró celdas para una o dos personas con baño privado, pasillos que permanecen abiertos durante el día y que además cuentan con un espacio para observar televisión. El Inpec informó que esto era posible debido al comportamiento positivo que estos reclusos presentaban.

Por último, Juan Díaz le preguntó al director del Inpec por su opinión sobre la megacárcel construida en el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, sobre lo que Gutiérrez remarcó que esto le quitaba la posibilidad de reinserción a los presos.

“Lo principal es respetar los derechos humanos de todos, que únicamente perdieron su libertad, pero no sus derechos. También tiene que ir de la mano con la seguridad para tener un control por parte de las instituciones“, puntualizó el director del Inpec.