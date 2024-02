Batalla entre feministas por culpa de Laura Sarabia: “Es una boba útil del presidente Gustavo Petro y del patriarcado”

Debaten en redes sociales por el nuevo cargo que ocupa Laura Sarabia en el Gobierno nacional - crédito John Paz/Colprensa

La incorporación de Laura Sarabia al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha desencadenado una serie de reacciones encontradas dentro del Pacto Histórico y los partidos progresistas.

Te puede interesar: Califican de “burla al país” llegada de Laura Sarabia a la dirección del Dapre: “Vergüenza”

Por un lado, hay quienes valoran positivamente su llegada, porque ven en la politóloga a una figura que, por su juventud y capacidad ejecutiva, puede aportar frescura y eficiencia al equipo de trabajo del presidente Gustavo Petro.

Pero existen otros sectores de la izquierda que muestran reservas hacia Sarabia, principalmente por los escándalos judiciales que protagonizó como asesora personal de Armando Benedetti, actual embajador, y como jefe del despacho presidencial.

Te puede interesar: Los puestos que ha tenido Laura Sarabia en el Gobierno de Petro: nunca dejó de ser la sombra del Presidente

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

De hecho en cuanto a las personas que no vieron con buenos ojos dicho cambio de cargo de Laura Sarabia se encuentra la figura feminista Juana Afanador reconocida por su afinidad con el Polo Democrático quien expresó su descontentó respecto a esto ultimo.

Te puede interesar: Laura Sarabia regresa a la Presidencia como directora del Dapre: tendrá funciones de jefa de Gabinete

Y es que, en una publicación en su cuenta de X Afanador dio su opinión sobre la funcionaria calificándola como “una boba útil del presidente y del patriarcado”. Afanador argumenta que los logros atribuidos a Sarabia, específicamente su papel como secretaria privada de Armando Benedetti y su cercanía con el presidente, no deben confundirse con una verdadera meritocracia o un compromiso auténtico con el cambio. De manera incisiva, Afanador desestima cualquier intento de vincular a Sarabia con luchas significativas dentro de la izquierda, sugiriendo que su ascenso no se justifica por méritos propios ni por una contribución real a la causa progresista.

“Laura Sarabia es una boba útil del presidente y del patriarcado. Y sí, sus méritos son haber sido la secretaria privada de Benedetti y volverse la minion del presidente. No vengan a hablar de meritocracia, compromiso con el cambio y menos de sus luchas imaginarias en la izquierda”, opinó Juana Afanador por medio de su cuenta de X.

Juana Afanador hace una crítica al nuevo cargo político de Laura Sarabia - crédito @Juanaafanador1

Frente a dicho mensaje de Afanador, María Antonia Pardo, periodista y exesposa del congresista del Pacto Histórico Agmeth Escaf, salió en defensa de la funcionaria pública dedicando una respuesta a la antes mencionada por medio de su cuenta de X.

En su apología a Sarabia, Pardo le cuestionó a Afanador la forma en la que se expresó acerca de la funcionaria de la Presidencia de la República. Pardo señala que, aunque es válido tener discrepancias con el ascenso profesional de Sarabia, el lenguaje y el tono empleado por Afanador no son apropiados, especialmente desde una postura que se identifica con el feminismo. Con una clara preocupación, Pardo le recuerda a Afanador que sus palabras recuerdan a las de un “macho misógino”, criticando la ironía de que, a pesar de sostenerse como defensora del feminismo, Afanador no parezca consciente del impacto negativo de sus comentarios.

“No hay lío en que te disguste @laurisarabia y su ascenso profesional, ¿pero por qué expresarte así de ella, con esas palabras? Me cuesta mucho creer que eres feminista, y ya te lo he dicho antes porque no es la primera vez que te leo este tipo de trinos. Hablas igual que un macho misógino y lo peor es que no te enteras”, comentó María Antonia Pardo por medio de su cuenta de X.

María Antonia Pardo salió en defensa de Laura Sarabia - crédito @MariaA_PardoJ

Además de ellas dos, el concejal de Bogotá Daniel Briceño al respecto del nombramiento mencionó que en un principio la sacaron del Gobierno para tapar un escandalo, pero luego la regresaron a trabajar cerca a la Presidencia de la República. “Sacaron a Laura Sarabia de la Presidencia de la República para tapar un grave escándalo, la escondieron por un tiempo. Luego la nombraron en Prosperidad Social y ahora vuelve a la Presidencia a dirigirla. Se burlaron del país mientras Benedetti y Sarabia celebran. Vergüenza”, dijo el servidor público capitalino.