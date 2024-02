Locutor que insultó a Petro podría ir a prisión, abogado penalista abordó el caso

El locutor le dijo al mandatario "bandido" y "narcotraficante" - crédito Colprensa / Redes sociales

En la mañana del seis de enero, el locutor Francisco Paco Ramirez durante el programa Cómo amaneció Cali se despachó en contra del presidente Gustavo Petro, esto, debido a que una de sus compañeras de cabina resaltó una noticia positiva del Gobierno nacional.

Además de increpar a la mujer en repetidas ocasiones, Ramírez aprovechó el momento para llamar al mandatario “bandido” y “narcotraficante”, por lo que el video de este hecho se hizo tendencia y en redes sociales criticaron de diferentes formas al comunicador.

“Me interesa muy poco Petro. Si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa. Puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana… La señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, pero es la verdad, Petro es un bandido, es un narcotraficante”, son parte de las palabras dichas por Ramírez.

El locutor insultó al presidente Gustavo Petro, tildándolo de narcotraficante y bandido - crédito Tropicana Cali

Sumado a las críticas en redes, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que las palabras del locutor eran calumnias en su contra y eran muestra del objetivo que tenían de destruir su imagen.

“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo”, fue la publicación de Gustavo Petro.

Desde Caracol y Prisa Media —propietarios de la cadena radial en la que se registró el hecho— rechazaron el accionar del comunicador y afirmaron en un comunicado de prensa que habían tomado acciones al respecto; unas horas más tarde, fue confirmado por Francisco Ramírez que había sido despedido de la compañía.

“Cuando estaba dando la información a mí me dio por bostezar al aire, entonces ella lo tomó como que me estoy burlando, y yo le dije que por qué era tan delicada, que siguiera con sus cosas de Petro, y eso fue el punto de referencia para todo, porque este país basta con que veinte hagan incendio para encenderlo todo. Entonces comenzaron a llamarme misógino y otras cosas”, afirmó Ramírez a Semana.

El mandatario se pronunció luego de que se hicieran virales los insultos que recibió por parte del locutor Francisco Ramírez - crédito Colprensa / Redes sociales

En redes sociales se hicieron virales varias publicaciones en las que usuarios le pedían al mandatario colombiano denunciar a Francisco Ramírez, por lo que varias personas preguntaron si con sus palabras, el locutor había cometido algún delito.

De acuerdo con el abogado penalista José Luis Moreno, el comportamiento del locutor podría considerarse como “injuria” o “calumnia”, resaltando que por ello podría recibir una condena de hasta 72 meses de prisión, resaltando que en caso de que el mandatario demandará a Ramírez, este debería demostrar que el presidente es “narcotraficante” o “bandido”.

“Se adecúan en la conducta de injuria y de calumnia, que tienen una pena de 16 a 72 meses de prisión, toda vez que le imputó al presidente de la república conductas como ser narcotraficante y bandido, lo cual deberá demostrar ante la Fiscalía. De lo contrario, será sancionado y condenado por el delito de injuria y de calumnia”, afirmó el jurista a Caracol.

Desde la Fundación Gabo —que promueve el periodismo ético, innovador, riguroso y de excelencia en Colombia— también rechazaron el accionar del locutor, asegurando que sus palabras carecieron de ética periodística.

“Utilizar esta libertad o este derecho para injuriar, para calumniar, para desinformar a su audiencia y, sobre todo, para incitar al odio, desde cualquier punto de vista, como diría el maestro Javier Darío Restrepo, es inadmisible en términos de ética periodística”, afirmó al medio citado Alejandra Vergara, coordinadora editorial de la red ética de la fundación.